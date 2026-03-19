Economía

La fuerte caída del oro le juega una mala pasada a las reservas, pese a las continuas compras del Banco Central

Los mercados descuentan que las tasas seguirán altas por la suba del petróleo y perjudican al metal precioso. Ayer el BCRA compró USD 58 millones, pero no alcanzó para compensar

Guardar
La caída del precio del
La caída del precio del oro incide negativamente en el nivel de reservas internacionales del BCRA. REUTERS/Alexander Manzyuk

El Banco Central mantuvo la racha compradora y ayer se alzó con otros 58 millones de dólares. Sin embargo, las reservas brutas mostraron una caída de 226 millones de dólares. El motivo principal fue la fuerte disminución en la cotización del oro, que ayer derrapó 3,8% para finalizar en su valor más bajo del año.

La depreciación del oro está relacionada al menos de manera indirecta con la guerra desatada con Irán. La fuerte suba del precio del petróleo genera mayores presiones inflacionarias en Estados Unidos. La expectativa de los mercados es que la Reserva Federal norteamericana demore para volver a bajar las tasas de interés.

En un contexto de elevada inestabilidad, los inversores prefieren refugiarse en tasas bonos del Tesoro que permanecerán con tasas más altas por algún tiempo y evitar el oro, que ya tuvo un gran salto el año pasado. La onza cerró ayer en USD 4.823, lejos de los USD 5.500 que había tocado a principios de año.

A fines de 2025, el oro sumaba el equivalente a USD 9.000 millones en las arcas del Central, un incremento de más de 60% en apenas un año. Equivalía en aquel momento al 20% del total de las reservas brutas. Esta significativa participación explica por qué una caída en la cotización tiene un impacto significativo cuando se produce.

La debilidad del metal precioso y la necesidad de utilizar recursos propios para hacer frente a los vencimientos de deuda impiden una suba mayor en el nivel de reservas.

El Central lleva adquiridos más de USD 3.300 millones en el año, luego de 51 días consecutivos de compras. Es esperable que incluso el monto diario de compras aumente significativamente en el segundo trimestre, cuando se liquiden los dólares de la cosecha gruesa.

Las reservas arrancaron el año en USD 42.000 millones y ayer sumaban 44.495 millones de dólares. Esta suba cercana a los USD 2.500 millones en el año podría haber sido mucho mayor pero los aspectos mencionados (caída del oro y pagos de deuda) lo impidieron.

Por eso, uno de los objetivos del Gobierno es recuperar acceso a los mercados internacionales. De esta forma, conseguiría fondos frescos para hacer frente a los vencimientos que hay por delante.

El escenario internacional, sin embargo, juega en contra. La guerra en Irán con la consiguiente suba del precio del barril de petróleo le jugó una mala pasada a Wall Street y de rebote le pega también a los activos argentinos.

Como consecuencia, ayer volvieron a caer los bonos en dólares y el riesgo país subió hasta los 610 puntos, prácticamente su nivel más alto del año. El indicador se aleja cada vez más de la zona de 500 puntos, que llegó a rozar a principios de año. El banco internacional UBS consideró, sin embargo, que Argentina debería estar con un riesgo país en la zona de 400 puntos básicos por el superávit fiscal y las perspectivas de la economía.

La dificultad para bajar el riesgo país aleja el escenario de conseguir financiamiento en los mercados internacionales. Por eso, el Tesoro ya puso en marcha una nueva estrategia, que consiste en financiarse con bonos de corto plazo (Bonar 2027) exclusivamente con colocaciones locales.

En las dos últimas licitaciones ya emitió esta nueva deuda por un total de USD 500 millones y la intención es llegar a USD 2.000 millones para mediados de año. Esto le daría al Gobierno financiamiento para hacer frente al vencimiento de julio sin mayores contratiempos.

La baja adicional del riesgo país ahora depende mucho más de una mayor tranquilidad en los mercados internacionales y que pase el nerviosismo por la escalada bélica en el Golfo Pérsico y la suba del barril de petróleo por encima de los USD 100.

Temas Relacionados

OroReservasDólaresPetróleoBanco CentralMedio OrienteIránTasas de interésRiesgo paísÚltimas noticias

Últimas Noticias

No solo crecen las deudas de familias: la morosidad avanza entre empresas y las pymes son las más perjudicadas

Mientras que el incumplimiento en las grandes compañías se mantiene en niveles mínimos, las pymes ya registran una irregularidad del 4% debido a los altos costos financieros y la falta de liquidez. Los sectores más comprometidos

No solo crecen las deudas

Cuáles son los autos 0 km que menos aumentaron de precio en los últimos seis meses y cómo evolucionaron las ventas

Aunque los usuarios esperan que los vehículos nuevos bajen de precio, lo que hay son aumentos moderados. Después de las elecciones de medio término de 2025 y la reactivación del mercado, el precio es una clave para mejorar las ventas

Cuáles son los autos 0

El peso sigue fuerte pese a la volatilidad global: cuánto debería subir el dólar para ganarle a las tasas

El conflicto en Medio Oriente tensiona los mercados internacionales pero Argentina absorbe el golpe de mejor manera, en medio de un fortalecimiento mundial de la moneda estadounidense

El peso sigue fuerte pese

Efecto carne: por qué impulsó la inflación al alza y cuánto hubiera aumentado el índice sin incluir ese rubro

El rubro cárnico creció más del doble que el índice general en el último cuatrimestre. El impacto de la suba en la hacienda y el peso de los precios internacionales explican por qué este alimento impide una desaceleración más profunda del costo de vida

Efecto carne: por qué impulsó

Superávit fiscal: qué impacto tienen los recortes de planes sociales y qué número habría que renegociar con el FMI

La eliminación de Potenciar Trabajo representó un ahorro fiscal limitado frente a la meta fiscal de 2,2% del Producto Interno Bruto pactada con el organismo internacional. Los ingresos que espera Caputo

Superávit fiscal: qué impacto tienen
DEPORTES
Cuándo se espera que Edinson

Cuándo se espera que Edinson Cavani vuelva a jugar en Boca Juniors: lleva a cabo un tratamiento para el dolor

La lluvia frenó el inicio del Masters 1000 de Miami Open: los 50 partidos que se jugarán hoy, con cuatro argentinos en cancha

“Soy el máximo responsable”: la fuerte autocrítica de Javier Mascherano tras la eliminación del Inter Miami de la Concachampions

A pesar del gol N° 900 de Messi, Inter Miami empató 1-1 con Nashville y quedó eliminado de la Concachampions

Miami Open: el día que Gabriela Sabatini conoció la gloria en el torneo que fue la pesadilla de Rafael Nadal

TELESHOW
Cristina Alberó habla de Doradas,

Cristina Alberó habla de Doradas, la obra de Muscari escrita con IA: “Cuando escucho la risa del público, grito gol”

Complot en Gran Hermano: la dura sanción que recibieron los participantes tras ser descubiertos

Por qué Antonela Roccuzzo y las esposas de la Selección dejaron de seguir a Emilia Mernes: “La detestan”

La operación del periodista del tránsito Ernesto Arriaga para cumplir un gran sueño: “Lo llevo en el alma”

Ca7riel y Paco Amoroso sorprendieron en Gran Hermano: show, fiesta y una indirecta a Emilia Mernes y Tini Stoessel

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos evalúa desplegar refuerzos

Estados Unidos evalúa desplegar refuerzos militares ante la posible entrada de una nueva fase en la guerra con Irán

Las naciones del Pacífico temen por la escasez de combustible a medida que la guerra en Irán impulsa los precios del petróleo

El avance del “Súper El Niño”: científicos alertan sobre un fenómeno que podría transformar el clima global y el régimen de lluvias en Argentina y la región

Macron pidió una “moratoria” sobre los ataques contra instalaciones de suministro de energía y agua en Medio Oriente

La Policía de Bolivia detuvo al hijo mayor del ex presidente Luis Arce, investigado por presunto lavado de activos