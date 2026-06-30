Invertir en las personas: la educación como el puente más sólido entre Taiwán y Argentina

Un grupo de becarios de Taiwán y autoridades de aquel país posan con los certificados durante la ceremonia de entrega de becas en el Centro Naval de Buenos Aires, el 29 de junio de 2026. En el centro, la directora Florencia Miao-hung Hsie. (Oficina Comercial y Cultural de Taipei)

Después de varios años promoviendo la cooperación educativa entre Taiwán y Argentina, he llegado a una convicción muy simple: la mejor inversión que un país puede hacer no está en los edificios ni en la tecnología, sino en las personas.

Hace pocos días, durante la ceremonia de entrega de las becas de Taiwán en Buenos Aires, esa convicción volvió a hacerse evidente al ver a 47 estudiantes, docentes e investigadores argentinos iniciar una nueva etapa de sus vidas. Detrás de cada certificado había una historia de esfuerzo, una expectativa de crecimiento y una oportunidad para construir nuevos vínculos entre nuestros pueblos.

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Más allá de una ceremonia, cada beca representa una apuesta por el futuro. No es solamente un apoyo económico, sino una invitación a aprender, investigar, compartir experiencias y descubrir otra cultura. Es una puerta que se abre y un puente que acerca a dos sociedades que, aunque separadas por miles de kilómetros, comparten valores esenciales: la libertad, la educación, la innovación y la confianza en el talento humano.

Las oportunidades que ofrece Taiwán abarcan distintas etapas de la formación académica: las Becas de Taiwán del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio de Educación, las Becas Huayu para el aprendizaje del chino mandarín, el Taiwan Fellowship para investigadores y programas impulsados por universidades taiwanesas, como la maestría digital de la Universidad Tamkang. En conjunto, estos programas reflejan una convicción profunda: la cooperación educativa debe abrir caminos para estudiantes, docentes, investigadores y profesionales.

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En un país como Argentina, cuya mayor riqueza siempre ha sido el talento de su gente, invertir en educación significa invertir en el futuro. Por eso, Taiwán no entiende las becas como un acto de asistencia, sino como una alianza entre sociedades que creen en el conocimiento, la innovación y la libertad como motores del desarrollo.

Quienes estudian o investigan en Taiwán no solo adquieren conocimientos académicos. También conocen una sociedad democrática, abierta al mundo, líder en innovación tecnológica y comprometida con la cooperación internacional. Descubren que detrás de los avances en semiconductores, inteligencia artificial, salud pública o transformación digital existe un elemento común: la confianza en el valor de las personas y de la educación.

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En un contexto internacional marcado por la incertidumbre y los rápidos cambios tecnológicos, ningún país puede afrontar solo desafíos como la inteligencia artificial, la transición energética, la salud pública o el desarrollo sostenible. La respuesta pasa por fortalecer la cooperación, formar talento y crear redes internacionales de confianza.

Los resultados ya comienzan a verse. En los últimos años, el número de beneficiarios argentinos de las becas y programas de Taiwán pasó de 44 a 47, alcanzando un nuevo récord. Sin embargo, el dato más importante no es la cifra. Lo verdaderamente valioso es la creciente comunidad de exbecarios que hoy contribuye desde universidades, empresas, centros de investigación, instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil, fortaleciendo los vínculos entre Taiwán y Argentina.

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La diplomacia del siglo XXI no se construye únicamente mediante acuerdos entre gobiernos. También se construye en las aulas, en los laboratorios, en las bibliotecas y en las amistades que nacen entre personas de distintos países. Son esos lazos humanos los que generan confianza y hacen posible una cooperación duradera.

Taiwán suele ser reconocido por sus semiconductores, su innovación tecnológica o su fortaleza industrial. Sin embargo, quizá su mayor contribución al mundo no sea únicamente lo que produce, sino las oportunidades que crea para que las personas aprendan, cooperen y crezcan juntas.

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Porque los edificios pueden levantarse en pocos años y la tecnología puede cambiar en cuestión de meses. Las personas, en cambio, pueden transformar generaciones.

Ese es el verdadero significado de invertir en las personas. Y esa seguirá siendo la forma más sólida de construir el futuro compartido entre Taiwán y Argentina.

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* Directora General de Taipéi en Argentina.-