Economía

Vaca Muerta suma una nueva inversión: Compañía Mega desembolsará USD 360 millones para exportar más gas

La empresa argentina presentó un nuevo proyecto al RIGI para ampliar su capacidad de procesamiento. El 80% del volumen adicional se destinará a mercados externos y el resto a la industria local

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El 80% del volumen adicional
El 80% del volumen adicional se destinará a mercados externos, en línea con el perfil exportador del shale argentino (Compañía Mega)

En pleno auge de Vaca Muerta, Compañía Mega presentó un proyecto por USD 360 millones en el marco del RIGI para ampliar su capacidad de procesamiento de gas natural. La inversión se ejecutará en los próximos dos años y apunta a acompañar el salto productivo del shale.

El plan permitirá incrementar la producción de líquidos y reforzar el perfil exportador de la empresa: cerca del 80% del volumen adicional se destinará a mercados externos, mientras que el 20% restante se orientará al mercado interno como etano para la industria petroquímica.

El proyecto, impulsado por la compañía cuyos accionistas son YPF (38%), Petrobras (34%) y Dow (28%) forma parte de una etapa de expansión iniciada en 2023, que incluyó la ampliación de su capacidad de procesamiento en la planta de Bahía Blanca, desde donde abastece al mercado interno.

Según el plan integral 2023-2028, la inversión total prevista asciende a USD 650 millones. Este monto permitirá ejecutar obras en cuatro provincias y ampliar la capacidad de procesamiento y transporte de líquidos del gas natural.

La iniciativa contempla la construcción de dos nuevas plantas de rebombeo en General Roca (Río Negro) y La Adela (La Pampa), junto con nueva infraestructura en la planta separadora Loma La Lata (Neuquén) y mejoras en la fraccionadora de Bahía Blanca.

El objetivo es acompañar el crecimiento de Vaca Muerta, adecuando el sistema de transporte para evacuar mayores volúmenes de líquidos y optimizar su aprovechamiento industrial y comercial.

Mayor saldo exportador

Al finalizar la obra, la compañía anticipa una producción adicional superior a 500.000 toneladas anuales de líquidos del gas natural, integrados por etano, propano, butano y gasolina natural.

Según los datos que Compañía Mega presentó en la solicitud al RIGI ante el Ministerio de Economía, esta ampliación representará un aumento de aproximadamente 27% en la producción total y permitirá que la capacidad instalada supere 2,5 millones de toneladas por año de productos NGLs.

El proyecto incluye nuevas plantas,
El proyecto incluye nuevas plantas, ampliaciones y obras en cuatro provincias para aumentar la capacidad de transporte y procesamiento (Compañía Mega)

“Esta iniciativa nos permite seguir ampliando una infraestructura clave para transformar en realidad el enorme potencial de Vaca Muerta y acompañar el desarrollo energético de la Argentina. Con esta inversión consolidamos el compromiso de largo plazo que nos trazamos: impulsar proyectos e infraestructura que agreguen valor al gas natural y a los líquidos asociados, fortalecer la matriz energética nacional y contribuir de manera creciente a la generación de divisas para el país”, dijo Tomás Córdoba, CEO de la compañía.

Según consignó la empresa, durante los trabajos de ampliación, se prevé la generación de hasta 600 puestos de trabajo directos e indirectos en ingeniería, logística, construcción y provisión de equipos, lo que impactará en toda la cadena de valor regional, según confirmaron desde la empresa.

El modelo de negocio de la compañía

El negocio central de Compañía Mega radica en agregar valor al gas natural mediante la separación y fraccionamiento de sus componentes ricos.

El proceso de producción inicia en la planta de Loma La Lata, en la zona central de Vaca Muerta. Allí se extraen los líquidos del gas natural crudo, que viajan por un poliducto propio hasta Bahía Blanca, donde se procesan y se dividen para distintos mercados: el etano, destinado principalmente a la industria petroquímica (en especial para Dow); el propano y el butano, que abastecen tanto el mercado local como el internacional; y la gasolina natural, que principalmente se exporta.

La empresa nació a fines de la década de los ’90, cuando la producción convencional en el yacimiento de Loma La Lata, en Neuquén, estaba en pleno auge. Sin embargo, el crecimiento exponencial de la producción de gas no convencional en Vaca Muerta la obligó a transformarse.

Hoy, es el único operador argentino de un poliducto especializado en el transporte de líquidos de gas natural, con una extensión de 600 km que conecta la Cuenca Neuquina con el polo petroquímico y el puerto de Bahía Blanca, el más importante de Argentina para este sector. Este sistema procesa alrededor del 40% del gas producido en la Cuenca Neuquina, principal fuente de hidrocarburos del país.

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