Una sociedad de Bolsa eligió la acción que más va a ganar por la Guerra en Irán: no es YPF y puede saltar hasta 80 por ciento

No todas las empresas energéticas van a ver a sus acciones subir con fuerza como resultado del conflicto (Reuters)

El informe de Adcap Grupo Financiero enfatizó el impacto que la guerra en Irán ejerce sobre los mercados globales, en particular sobre el precio del petróleo y las perspectivas de las acciones energéticas argentinas. En ese contexto, los especialistas del área de research de la sociedad de Bolsa identificaron a Vista Energy como la acción local con mayor potencial alcista, superando incluso a YPF en el corto y mediano plazo.

Según el documento, “los riesgos de Irán benefician más a Vista que a YPF y a Pampa”. Los analistas de Adcap remarcaron que Vista Energy, cotizante en Wall Street bajo el ticker VIST US, se encuentra “mejor posicionada en un escenario prolongado”, al contar con mayor exposición directa a precios internacionales del crudo y a la opcionalidad de exportación. En palabras del informe, “Vista sigue siendo el claro ganador si el Brent más alto se mantiene durante el mes o por más tiempo”.

El texto subrayó que, aunque la producción del trimestre ya está mayormente vendida mediante contratos —lo que otorga visibilidad sobre el flujo de caja—, la capacidad de capitalizar incrementos sostenidos en el valor del crudo convierte a Vista en la favorita del sector para captar los beneficios derivados de la tensión en Medio Oriente. El informe precisó: “Esto implica que el beneficio es más gradual que inmediato, pero Vista sigue siendo el claro ganador”.

La comparación con otras empresas energéticas argentinas resultó inevitable. El documento de Adcap evaluó el caso de YPF y detalló: “YPF se beneficia de mayores realizaciones en el upstream, pero no puede trasladar completamente de inmediato el aumento del crudo porque el precio doméstico de los combustibles sigue una fórmula de promedio móvil”. Además, el informe puntualizó que “en el corto plazo, un mayor precio del petróleo puede generar cierto rezago entre las ganancias del upstream y el ajuste de precios en el downstream”. Los analistas mantuvieron una visión constructiva sobre YPF, aunque reconocieron una “exposición menos directa al alza del crudo que Vista”.

El informe de Adcap identificó a Vista Energy como la acción con mayor potencial de valorización ante la crisis en Oriente Medio

En el caso de Pampa Energía, la sociedad de Bolsa situó su potencial en un plano diferente: “Pampa tiene la mayor parte de su producción de petróleo de 2026 cubierta alrededor de USD 66/barril, por lo que el potencial alcista directo ante un salto del Brent es limitado”. El informe agregó: “Una parte importante del EBITDA todavía proviene del negocio de generación eléctrica, no solo del petróleo”, y proyectó que “el EBITDA de generación eléctrica en 2026 aumente un 15% debido a la desregulación del mercado, aunque no como una jugada de corto plazo vinculada al petróleo por factores geopolíticos”.

El análisis de Adcap insistió en que “la acción sigue siendo atractiva por sus fundamentos”, pero aclaró que el mayor atractivo inmediato vinculado al shock geopolítico recae en Vista Energy. El informe asignó a VIST US una recomendación de “comprar” y un precio objetivo de 84 dólares por ADR, lo que representaría un salto de hasta el 80% respecto de los valores actuales si se materializara el escenario optimista planteado.

En cuanto al panorama sectorial, el reporte subrayó que “el desempeño operativo fue en general sólido, con mejor generación de caja, balances más sólidos y mayor visibilidad para 2026” en las compañías energéticas y de utilities. “La desregulación y la normalización tarifaria comienzan a traducirse en resultados, especialmente en generación eléctrica e infraestructura regulada”, consignó el documento. El sector, además, mantiene “opcionalidad vinculada al GNL, expansiones de gasoductos, el RIGI y el crecimiento asociado a las exportaciones”.

En el repaso por los resultados del cuarto trimestre, Adcap destacó el caso de Vista: “Trimestre sólido; producción +59% interanual, FCF positivo en 4T25, guía para 2026 reiterada, acuerdo con Equinor en marcha”. Respecto a YPF, el texto indicó: “Desempeño operativo sólido; petróleo shale +42% interanual, Downstream fue el punto destacado, el FCF volvió a ser positivo a pesar de una pérdida neta puntual vinculada a impuestos”. Sobre Pampa Energía, el informe mencionó: “Continúa el aumento de capacidad de RdA, beneficios iniciales de la desregulación en el negocio eléctrico, fuerte ejecución de cara a 2026”.

El foco sobre el sector energético se justificó en el contexto internacional. De acuerdo con el análisis de Adcap, “la guerra con Irán está entrando en su tercera semana. Tras el contraataque inicial a gran escala, Irán ha mantenido la presión con repetidas oleadas de misiles y drones contra Israel y posiciones de Estados Unidos en la región”. El texto remarcó la importancia geopolítica del estrecho de Ormuz, que se encuentra “efectivamente cerrado para los buques tanque no alineados con Irán”. Según el documento, la Agencia Internacional de Energía calcula que cerca de “20 millones de barriles diarios de exportaciones de crudo y productos refinados están actualmente interrumpidos, con capacidad limitada para redirigir los flujos”.

Analistas destacaron el atractivo de los bonos de la Provincia de Buenos Aires por su resiliencia y rendimiento superior (Reuters)

El precio del petróleo Brent se mantuvo volátil y elevado, con cotizaciones en los bajos 100 dólares en las últimas sesiones, según el informe. Esta situación trasladó presiones inflacionarias a Estados Unidos, con un aumento en el precio promedio nacional de la gasolina de cerca de un cuarto en el último mes. El informe planteó distintos escenarios para el conflicto, aunque subrayó que “el desenlace sigue siendo incierto”.

Más allá del sector energético, el informe de Adcap incluyó un repaso por la performance de otras acciones y sectores. El área de utilities registró un desempeño operativo sólido, con balances más fuertes y altos dividendos en empresas como Transener y Central Puerto. El informe citó: “La normalización tarifaria bajo el RQT continúa respaldando los márgenes, con altos dividendos”. En el caso de Central Puerto, se remarcó que “sigue siendo uno de los beneficiarios más claros de la normalización del mercado eléctrico y de la opcionalidad incorporada”.

El análisis también abordó a las distribuidoras de gas, donde “los resultados fueron sólidos, respaldados por la normalización tarifaria, bajos niveles de endeudamiento y dividendos atractivos”. En el segmento industrial, el documento destacó que “Ternium Argentina mostró resultados mixtos pero en mejora; la rentabilidad y los márgenes continúan recuperándose desde niveles bajos”.

Respecto al sector bancario, el informe mantuvo una postura cautelosa. Se señaló: “Rentabilidad débil, aún fuertemente afectada por las provisiones y el deterioro en la calidad de los activos. La guía para 2026 fue en general cautelosa, con supuestos de crecimiento más lento de préstamos y depósitos y una recuperación más gradual del ROE”. El texto remarcó que “el sector todavía necesita un menor costo de riesgo, mejor calidad de activos y estabilización macroeconómica para lograr una verdadera recuperación de las ganancias”.

En materia de renta fija, Adcap consideró que “los bonos de la Provincia de Buenos Aires también se mantuvieron resilientes”, con rendimientos atractivos y una brecha de aproximadamente 200 puntos básicos por encima de la curva soberana. El informe recomendó para inversores enfocados en pesos “favorecer los bonos indexados por inflación frente a los instrumentos a tasa fija”, destacando el Boncer TZXM7, que ofrece un rendimiento real del 5,5%.

La conclusión operativa del análisis sugiere que, en el actual contexto geopolítico y financiero, el sector energético argentino, y en particular Vista Energy, se ubica como principal beneficiario de un escenario de precios altos del petróleo, mientras que la renta fija y las utilities presentan oportunidades de valor relativo para perfiles de inversores diversos.