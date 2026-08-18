La deuda pública aumentó en julio por la política de cobertura del Gobierno para pagar próximos vencimientos

Durante julio, la atención de consultoras económicas y medios especializados se concentró en las compras de reservas en dólares por parte del Tesoro nacional para fortalecer el margen financiero de cara a los vencimientos que restan del mandato del presidente Milei. (REUTERS/Irina Dambrauskas)

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La deuda bruta de la Administración Central aumentó en julio tras dos meses de baja. El dato cobró relevancia porque durante el mes se registró un crecimiento neto de compromisos antes de ajustes, y el impacto de las diferencias de cambio y de valuación terminó acentuando ese movimiento. Según informó la Secretaría de Finanzas, el stock subió en USD 6.064 millones respecto de junio antes del efecto contable, pero el resultado final fue un incremento de USD 10.530 millones.

Durante julio, la atención de consultoras económicas y medios especializados se concentró en las compras de reservas en dólares por parte del Tesoro nacional para fortalecer el margen financiero de cara a los vencimientos que restan del mandato del presidente Javier Milei. A ese movimiento se sumó una mayor demanda de divisas de particulares tras el cobro del medio aguinaldo de asalariados y jubilados de altos ingresos.

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Ese contexto, de todos modos, no alteró de manera significativa el tipo de cambio utilizado para convertir a dólares la deuda emitida en pesos. La paridad subió 0,47% en el mes, por debajo de la inflación que ajusta los bonos con cláusula CER, que en junio resultó inferior a 2%. Esa diferencia explicó parte del efecto de valuación que terminó empujando a la baja el stock final de la deuda.

La Secretaría de Finanzas, a cargo de Federico Furiase, informó que en julio la Administración Central hizo operaciones de deuda pública por USD 35.009 millones. Ese total incluyó financiamiento, canjes, capitalizaciones, pagos, ajustes y cancelaciones por USD 20.537 millones, además de amortizaciones, canjes y cancelaciones por USD 14.472 millones.

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Antes del impacto de las diferencias de cambio y de la valuación y capitalización de los bonos soberanos, el saldo neto mostró un aumento de los compromisos por USD 6.064 millones. Una vez incorporados esos ajustes, el resultado final fue una baja del stock, que marcó el tercer descenso mensual consecutivo.

Stock según moneda y legislación

La Secretaría de Finanzas comunicó además que en julio de 2026 el stock de deuda bruta subió a USD 484.722 millones, de los cuales USD 482.204 millones se encontraron en situación de pago normal. El dato reflejó la evolución de un pasivo que en términos nominales siguió condicionado por la estructura de monedas, la legislación aplicable y el efecto de los cambios de valuación sobre los instrumentos emitidos.

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La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) detalló en un informe que en ese mes se registraron vencimientos de deuda por $13,7 billones, íntegramente correspondientes a capital. A eso se sumaron vencimientos por USD 4.924 millones, de los cuales USD 4.411 millones correspondieron a títulos públicos, USD 479 millones a organismos internacionales y USD 34 millones a Letras del BCRA.

Por tipo de legislación, en julio la deuda en moneda local representó el 66% del total, mientras que el 34% restante correspondió a moneda extranjera. Esa composición siguió mostrando el peso predominante de los compromisos emitidos en pesos, aunque buena parte de su valuación en dólares quedó atada al movimiento del tipo de cambio de cierre de cada período.

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La Secretaría de Finanzas destacó que “la variación respecto de junio se explica por el aumento de la deuda en moneda extranjera en USD 1.932 millones y el crecimiento de la deuda en moneda local por un monto equivalente en dólares de 8.598 millones”.

Evolución consolidada y movimientos con organismos internacionales

En términos de PBI, la deuda consolidada de la Administración Central y el Banco Central subió en julio a 60,8%, algo más de un punto porcentual respecto de junio. La estimación surgió del cálculo implícito del producto bruto interno equivalente en dólares elaborado por el Banco Central a partir de los agregados monetarios.

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Dentro de esa cuenta, las operaciones de deuda con organismos internacionales, excluido el Fondo Monetario Internacional (FMI), destinadas a recapitalizar al Banco Central y financiar reformas sin requerimiento legislativo, junto con el efecto de la valuación de divisas, se estabilizaron en USD 38.714 millones.

El saldo del préstamo con el FMI aumentó en USD 323 millones, principalmente por el efecto de la variación de monedas frente al dólar.

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Por diferencias de cambio, los adelantos del Banco Central transferidos a la Tesorería disminuyeron en USD 10 millones y se ubicaron en el equivalente a USD 2.749 millones.

A la vez, la deuda consolidada de la Administración Central y el Banco Central, descontados los depósitos oficiales en el ente monetario por USD 9.150 millones, que aumentaron en USD 373 millones, totalizó en julio de 2026 USD 475.572 millones. Ese agregado mostró una suba de USD 10.158 millones en comparación con el mes previo.

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La deuda consolidada de la Administración Central y el Banco Central, descontados los depósitos oficiales en el ente monetario totalizó en julio de 2026 USD 475.572 millones

La OPC informó además que en agosto se registran vencimientos de deuda por $17,3 billones y por USD 993 millones. De ese total, USD 99 millones corresponden a intereses y USD 904 millones a capital, de los cuales USD 804 millones fueron pagados al FMI en la primera semana del mes.

Para el resto del año se prevén vencimientos por $103 billones y USD 9.100 millones en moneda extranjera.

Endeudamiento neto durante la gestión Milei

En comparación con noviembre de 2023, la deuda bruta de la Administración Central aumentó en USD 48.899 millones hasta julio último. Esa variación, tomada de manera aislada, mostró una expansión del endeudamiento del Tesoro en la medición bruta.

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Cuando se incorporan las transferencias de pasivos del Banco Central al Tesoro realizadas en los primeros meses de 2024 y la variación de los depósitos oficiales, la lectura cambia. Bajo ese criterio, el stock consolidado en los primeros 32 meses de la presidencia de Javier Milei presentó una disminución neta de USD 11.379 millones.

Ese resultado se descompuso en un aumento de USD 22.164 millones con organismos internacionales y una baja de USD 33.544 millones en el agregado del sector público y privado.

En términos de PBI, la deuda consolidada pasó del 59,1% heredado de noviembre de 2023, luego de haber trepado al 76,3% en diciembre de ese año por el sinceramiento cambiario y la eliminación de la brecha con los tipos de cambio alternativos, a 60,8% del producto.

En 32 meses de gobierno de Milei la deuda consolidada aumentó en USD 22.164 millones con organismos internacionales y bajó en USD 33.544 millones en el agregado del sector público y privado

A comienzos de agosto, el Ministerio de Economía canceló Letras Intransferibles por USD 781 millones con el BCRA con el objetivo de mejorar el balance del ente monetario. Esos títulos, creados en 2006, se usaron para financiar el pago de deuda externa con reservas.

A eso se sumó la renovación del acuerdo bilateral de swap de monedas entre el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el Banco Popular de China (PBoC) por RMB 130.000 millones, equivalentes a aproximadamente USD 19.000 millones. En esta oportunidad, el plazo de vencimiento se extendió de tres a cinco años, lo que otorgó mayor previsibilidad a una herramienta que ambas instituciones sostienen desde 2009.

Finanzas recordó que “por recomendaciones de manuales estadísticos y a partir de definiciones internacionales, se utiliza el dólar como unidad de cuenta para dar comparabilidad y estandarizar las estadísticas. De esta forma, todas las cifras se expresan en su equivalente en dólares aplicando el tipo de cambio del último día hábil del período para convertir a dicha moneda las restantes deudas emitidas y pagaderas en pesos, derechos especiales de giro (DEG), euro, yen, etc.”.