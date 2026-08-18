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El heladero preferido del Gobierno recibió a Caputo, habló del consumo y reveló qué gusto tomó el ministro

El titular del Palacio de Hacienda recorrió la sucursal de Lucciano’s en el barrio porteño de Las Cañitas junto al dueño Christian Otero y la legisladora porteña Pilar Ramírez

Pilar Ramírez y Luis Caputo en la sucursal de Lucciano's junto a su CEO, Christian Otero
Pilar Ramírez y Luis Caputo en la sucursal de Lucciano's junto a su CEO, Christian Otero
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El ministro de Economía, Luis Caputo, visitó este martes el local de la cadena de heladerías Lucciano’s en el barrio porteño de Las Cañitas, en el marco de la apertura del local número 100 de la firma en Argentina y como parte de las recorridas territoriales que La Libertad Avanza (LLA) lanzó en la Ciudad de Buenos Aires de cara al ciclo electoral de 2027. Lo acompañó Pilar Ramírez, presidenta del bloque de LLA en la Legislatura porteña.

Durante los 40 minutos que duró el encuentro, Caputo dialogó con Christian Otero, cofundador y CEO de la compañía, quien le presentó los planes de expansión de la empresa y los números de un negocio que, según sus propias palabras, no refleja la caída del consumo que atraviesa otros sectores. “Los números nuestros crecen año contra año. No cayó el consumo en nuestro caso, no estamos viendo eso”, afirmó Otero a Infobae.

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Las cifras que el mismo Otero le presentó al ministro, quien degustó un helado de dulce de leche, respaldan esa lectura. Entre enero y julio de este año, Lucciano’s registró un crecimiento del 13% en tickets y del 51% en ventas neto de inflación respecto al mismo período de 2025. Al incorporar en la comparación la mayor cantidad de locales con los que opera actualmente la firma, esos porcentajes escalan a un 52% en tickets y un 102% en ventas. A su vez, en el último trimestre, la cadena creció 6,45% en tickets y 42% en ventas.

Frente a esos datos, Otero dijo en diálogo con este medio: “Con estos números no le puedo hacer un reclamo”. Aun así, el empresario reconoció que escucha a colegas y empresarios de distintos sectores que están “sufriendo frente a un consumo que no termina de despegar como se espera”.

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Luccianos
El dueño de Lucciano's negó que haya una caída del consumo. (IG: @luccianos_)

Consultado sobre si Caputo le transmitió alguna señal respecto a la reactivación económica, Otero señaló que el ministro hizo referencia a la nueva posibilidad que tienen los bancos de otorgar préstamos en dólares. “No nos tenemos que olvidar de donde venimos”, relató el empresario.

La visita también sirvió de marco para que Lucciano’s le presentara al funcionario sus planes de crecimiento. La cadena tiene hoy 102 locales en Argentina y proyecta cerrar el año con 128, lo que implica 26 nuevas aperturas en lo que resta de 2026. A eso se suma una inversión en la planta de producción para ampliar la capacidad de exportación, con foco especialmente en los alfajores, línea en la que la empresa ya desembolsó cerca de USD 1 millón a comienzos de año para expandir su fabricación.

La expansión internacional es otro de los ejes del plan. Lucciano’s ya opera en Uruguay, Chile, Estados Unidos, Italia, España y Brasil, y avanza en negociaciones para ingresar a México y Portugal, entre otros mercados. La firma también tiene en carpeta su desembarco en Medio Oriente bajo el sistema de franquicias.

La cadena nació en Mar del Plata en 2011, cuando Daniel y Christian Otero abrieron su primer local con una inversión inicial de 300.000 dólares. Se hicieron conocidos por sus paletas —o ice pops— y por un modelo que priorizó materia prima de calidad, muchas de ellas importadas, e instalaciones propias con vitrinas traídas de Europa. En 2019, la firma obtuvo el premio al Mejor Helado Artesanal de la Ciudad de Buenos Aires en una competencia organizada por el Gobierno porteño.

La recorrida de este martes es la primera de una serie de actividades territoriales que LLA planea desplegar en la Capital con la presencia de ministros y funcionarios nacionales. La visita de Caputo a Lucciano’s no fue la primera del oficialismo a la marca: el presidente Javier Milei ya había recorrido en enero de este año la planta de elaboración de la firma en el Parque Industrial General Savio de Mar del Plata, acompañado por su hermana y recibido también por los cofundadores.

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