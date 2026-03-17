Redrado alertó por la “uberización” de la economía: qué señaló el economista sobre el empleo y la calidad del trabajo

La expansión del trabajo independiente y la informalidad marca el mercado laboral argentino, según Redrado (Infobae en Vivo)

Martín Redrado, ex presidente del Banco Central y actual director de la Fundación Capital, expuso su visión sobre el fenómeno de la uberización en la economía argentina. En su análisis, Redrado se centró en el deterioro de la calidad del empleo y en la transformación del mercado laboral a partir del avance del trabajo independiente y la informalidad, dos procesos que, según sus palabras, marcan la dinámica reciente del país.

El economista planteó que el mercado laboral exhibe una tendencia creciente hacia la informalización y el trabajo por cuenta propia, un fenómeno que denominó “uberización”. Redrado explicó que “no hay señales de crecimiento en materia de empleo”, y remarcó que la Argentina atraviesa un escenario en el que el empleo formal pierde terreno mientras proliferan nuevas modalidades laborales menos reguladas. En este sentido, advirtió: “Argentina empieza a tener problemas no de desempleo, pero sí de informalización del empleo”.

Los datos que el economista proporcionó en entrevistas concedidas a Infobae en Vivo y Radio Rivadavia muestran el impacto de este proceso. Según Redrado, a fines de 2023, el país perdió 201.000 empleos registrados y sumó 180.000 monotributistas, lo que representa un avance significativo del trabajo independiente y la precarización. Además, el número de puestos informales también creció, superando los doscientos mil en el mismo período. Redrado describió este escenario con la siguiente afirmación: “No crece el empleo. Hay una uberización de la economía en la Argentina. A fines de 2023 se perdieron 201 mil empleos registrados. Hay 180 mil más monotributistas, es decir, gente que trabaja por su cuenta. Tenemos un poco más de doscientos mil empleos informales que han crecido. La gente que pierde el trabajo, si puede y tiene un auto o lo alquila, se pone un Uber. Si no llega a un auto, una moto, hace servicios de entrega a domicilio o una bicicleta. Hay una pérdida de empleo, una pérdida de calidad de empleo, por lo tanto, consumo en términos de cantidad de trabajadores, menos trabajadores registrados”.

El empleo formal pierde terreno frente a nuevas modalidades, con impacto en el poder adquisitivo y la calidad de vida (Imagen ilustrativa Infobae

Durante la entrevista a Infobae en Vivo, Redrado profundizó en el impacto de la uberización sobre el poder adquisitivo y la estabilidad de los trabajadores. El economista sostuvo que el fenómeno afecta tanto la cantidad como la calidad del empleo, y subrayó que la proliferación de trabajos independientes deteriora la capacidad de compra de los argentinos. “Un deterioro de la calidad de empleo y sobre todo de la capacidad de compra de los argentinos”, señaló Redrado en referencia a las consecuencias de este proceso.

Redrado sostuvo que la economía argentina presenta características de “economía bipolar”. En su análisis, identificó sectores que muestran dinamismo, como la energía —con énfasis en el petróleo y el gas—, la minería, el agro y el sector financiero. Sin embargo, advirtió que fuera de estos rubros la actividad económica “está muy fría” y no genera empleo de calidad. El economista agregó: “No hay señales de crecimiento”, y remarcó que la expansión de los sectores más fuertes no logra revertir la tendencia general del mercado laboral.

El economista vinculó la transformación del empleo con la evolución de los salarios y la demanda interna. Según su diagnóstico, los salarios continúan creciendo por detrás de la inflación, lo que limita la capacidad de recuperación del consumo. En palabras de Redrado, “los salarios vienen creciendo por detrás de la pauta de inflación. En estos primeros tres meses, en promedio, los principales gremios han perdido un 2% de poder adquisitivo, y miremos hacia adelante. El gremio de Camioneros firmó pauta salarial del 2% para este mes y decreciente hasta 1,5% al mes de agosto. La inflación consolidada en 3%, por lo tanto, estás perdiendo un punto de capacidad adquisitiva”.

En su análisis, Redrado describió el impacto del nuevo escenario laboral sobre los trabajadores que pierden su empleo formal. Explicó que, ante la falta de oportunidades en el trabajo registrado, muchas personas optan por actividades independientes o informales para sostener sus ingresos. El economista indicó que quienes no pueden acceder a un empleo formal recurren a actividades como el transporte a través de aplicaciones, el reparto o los servicios de entrega a domicilio. De este modo, la “uberización” se consolida como una forma extendida de ocupación, aunque con menor protección y estabilidad.

Redrado destacó que la migración hacia el trabajo independiente se acompaña de una degradación en la calidad del empleo. De acuerdo con el análisis presentado, la informalización y la expansión del monotributo reducen las garantías laborales y afectan la seguridad social. “Argentina empieza a tener un problema de informalización del empleo”, afirmó el economista, al detallar las cifras recientes del mercado laboral.

Respecto a las perspectivas de recuperación, Redrado identificó el consumo como el principal motor de la economía, pero advirtió que se encuentra debilitado por la pérdida del poder adquisitivo y la precarización del empleo. El economista sostuvo: “El consumo está mal”. Esta situación, según su visión, responde a la combinación de salarios rezagados y menor cantidad de trabajadores registrados, lo que limita la capacidad de expansión de la demanda interna.

El economista advierte que la “uberización” implica menor estabilidad y pérdida de derechos laborales (Infobae en Vivo)

Redrado insistió en que la tendencia hacia la uberización y la informalización del empleo representa un desafío central para los próximos años. En su diagnóstico, la Argentina necesita generar empleo de calidad y mejorar las condiciones laborales para evitar que el avance de formas precarias de empleo se convierta en una característica estructural del mercado laboral. El economista advirtió sobre la importancia de revertir la pérdida de calidad en el trabajo y planteó que el país enfrenta una encrucijada entre el desarrollo de sectores dinámicos y la necesidad de incluir a toda la población en empleos estables y bien remunerados.

En esta línea, Redrado enfatizó que la economía argentina requiere un programa que combine crecimiento, inversión y exportaciones, pero sostuvo que, sin mejoras en el mercado laboral, la recuperación difícilmente podrá sostenerse. El fenómeno de la uberización aparece como un síntoma de la falta de respuestas estructurales y de la ausencia de políticas que promuevan el empleo formal y la protección social.

El análisis del economista también abordó el impacto de estas transformaciones sobre la estructura salarial y la competitividad. Redrado advirtió sobre el riesgo de que la informalización se consolide como la nueva normalidad, y subrayó la necesidad de políticas que incentiven la formalización y la mejora en la calidad de los puestos de trabajo.

Según el diagnóstico presentado, la transformación en el mercado laboral argentino se refleja en el crecimiento de los monotributistas y de los empleos informales, mientras disminuye la cantidad de trabajadores registrados. La expansión de la uberización como forma de inserción laboral genera preocupación por la pérdida de derechos y la falta de estabilidad, factores que, según Redrado, afectan tanto a los trabajadores como al funcionamiento de la economía en su conjunto.

En sus declaraciones, Redrado planteó que la proliferación de trabajos independientes y la informalización del empleo impactan en la cohesión social y en la capacidad de los argentinos para sostener su nivel de vida. Insistió en que la discusión sobre el mercado laboral debe ocupar un lugar central en el debate económico y en el diseño de políticas públicas orientadas al crecimiento inclusivo y la mejora de las condiciones de empleo.