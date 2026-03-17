Fondos comunes, CEDEARs y criptomonedas: cómo cambian las estrategias de ahorro e inversión en Argentina

Las alternativas para cuidar el dinero se multiplican en un escenario de inflación que desacelera pero sigue afectando a los argentinos. En Infobae a la Tarde, Olivia Goldschmidt explicó por qué diversificar y elegir instrumentos accesibles es clave para no perder valor en los ahorros

En el programa Infobae a la Tarde, la periodista fintech Olivia Goldschmidt advirtió que quienes deciden no invertir su dinero enfrentan una pérdida segura frente a la inflación, señalando que “es una decisión de ir a perder contra la inflación”. Durante la entrevista, Goldschmidt remarcó que existen alternativas accesibles para cuidar el valor de los ahorros sin asumir grandes riesgos.

En una charla con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Rosendo Grobo, Goldschmidt reflexionó sobre cómo la sociedad argentina convive históricamente con la inflación. Detalló: “La inflación está ahí, es una cosa que está. Pero que tengamos este zócalo de estrategias para que la plata no pierda valor da cuenta de que empieza de nuevo a ser una preocupación respecto a meses anteriores”.

Fondos comunes, CEDEARs y el costo de no invertir

Goldschmidt enumeró alternativas sencillas para quienes buscan proteger sus ahorros: “Hay maneras de invertir que no hace falta ser el lobo de Wall Street. Todos tenemos teléfonos y estamos acostumbrados a usar aplicaciones. Las tres estrategias que traje las puede hacer cualquiera desde su teléfono sin una complicación mayor y sin tampoco hacer algo arriesgado”.

Explicó que la opción más común es el fondo común de inversión: “Es como una especie de canasta donde hay un popurrí de cosas adentro. Algunos están en pesos, algunos en dólares. Ya tener la plata ahí no es que te vas a hacer millonario, pero más o menos rinden aproximadamente el 30 % anual, que en pesos vendría a ser más o menos lo que está la inflación interanual”.

Fondos comunes de inversión en Argentina ofrecen liquidez y un rendimiento anual similar a la inflación, facilitando el acceso desde aplicaciones móviles (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consultada sobre la liquidez de estos instrumentos, aclaró: “Lo podés poner y sacar en 24 horas. Eso es lo que tiene, que son justamente superlíquidas”. Para quienes quieren diversificar, indicó: “La típica es el CEDEAR, que es un instrumento financiero para invertir en una acción del exterior. Algunos de estos CEDEARs pueden representar un índice de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. El S&P 500 históricamente siempre rindió más o menos el 10% anual”.

Insistió en que dejar el dinero quieto no es una decisión neutra: “Aunque parezca remala onda decirlo, es una decisión de ir a perder contra la inflación, decir: ‘Bueno, lo que tengo me lo dejo ahí y ya está y no lo toco’”.

El fenómeno cripto y la polémica en torno a Libra

La periodista fintech repasó la evolución de las criptomonedas en Argentina: “Cripto pasó de ser algo de los márgenes a algo totalmente popular. Me acuerdo el año pasado en noviembre, un evento cripto acá en La Rural. Había no sé si 20 mil personas dando vueltas. Todos sabían lo que eran todos los términos de cripto que yo alguna vez había explicado”.

Sobre la controversia del token Libra y su vínculo con el presidente Javier Milei, Goldschmidt fue contundente: “Sí o sí es un pifie, no hay nadie que no esté de acuerdo. Ahora, ¿es un pifie de cripto? No, no es un pifie de cripto, porque cripto nunca debería haber estado involucrado en este sentido… nunca fue el objetivo de cripto ser usado para hacer una promoción del presidente”.

La diversificación entre CEDEARs, fondos comunes y criptomonedas se consolida como estrategia clave para resguardar los ahorros frente a la inflaciónm(Imagen Ilustrativa Infobae)

Consultada por la posible asociación entre criptomonedas y estafas, defendió: “Estafas se cometieron siempre, siempre fueron con dinero, ahora son con cripto. Decir: ‘El problema es cripto’, es como decir: ‘El problema de la pornografía es Internet’. Internet es el medio, pero también se puede usar para otras cosas. Cripto tiene muchísimos otros usos. Gracias a que existe cripto y estas tecnologías, se puede trazar a dónde fue el dinero, se sabe a qué cuenta fue y de qué cuenta salía”.

El consumo, la inflación y los nuevos hábitos

Goldschmidt abordó los cambios en los hábitos de consumo ante la desaceleración de la inflación: “Cuando la inflación baja, no es tan evidente en precios. Vas un día, vale 10, vas a los dos días, vale 10, vas a los tres días, ahí vale 12, porque la inflación se desacelera, no es que baja a cero. Es como si vos venís en un auto, en una autopista que va a 120 kilómetros por hora y de repente pasa a ir a 60. Bajó un montón, pero sigue avanzando. Eso vendría a ser como la idea de una inflación que se desacelera”.

En ese marco, analizó el surgimiento de promociones y cuotas como respuesta comercial: “Empiezan a aparecer este tipo de promociones que después, con las mediciones que hace el Gobierno del Índice de Precio de Consumidor, del INDEC, aparecen esos números”.

Para cerrar, Goldschmidt reivindicó la capacidad de adaptación argentina: “Los argentinos somos especialistas en manejar la inflación y estamos acostumbrados a altísimos niveles que haría que ciudadanos de otros países del mundo dirían: ‘No, no, yo con esto no puedo sobrevivir’. Y acá dentro de todo, más o menos, algo se podía hacer”.

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