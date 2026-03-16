Economía

Marca por marca: cuáles son los 125 modelos de autos 0 km que bajaron de precio este mes

Entre el impuesto al lujo eliminado, el acuerdo comercial con Estados Unidos y el reacomodamiento de las listas de autos que no pagaban “internos” pero tenían precio alto, más de 100 autos redujeron su valor entre un 5 y un 28% este mes

Guardar
Hasta este lunes, ya son
Hasta este lunes, ya son 113 los modelos de autos que bajaron su precio por la eliminación del impuesto al lujo y su derrame en otros modelos de las listas de precios. (Foto AP/David Zalubowski)

Desde que se sancionó en el Congreso la Ley de reforma laboral que incluyó en un capítulo fiscal la eliminación del impuesto al lujo para los automóviles, todas las marcas empezaron a rediseñar su política comercial con una baja de precios que va desde el 12 al 28% para los modelos afectados por ese cambio impositivo, pero también de una reducción para los modelos más caros que había en el mercado, pero no estaban alcanzados por ese gravamen.

El primero en dar a conocer su nueva política de precios fue Ford, que no solo bajó los precios de sus autos importados que tributaban el impuesto al lujo, sino también lo hizo con tres modelos de pick-up que se importan desde Estados Unidos, y que entrarán al cupo de 10.000 unidades exentas de arancel de importación establecido entre los beneficios del acuerdo comercial entre los Gobiernos de Argentina y Estados Unidos.

Los modelos que bajaron su precio son el Ford Mustang GT en una reducción del 27,7%, con lo que su precio de USD 90.000 pasó a ser de USD 65.000. El Mustang Dark Horse bajó un 22% pasando de USD 97.000 a USD 75.000, y el Ford Bronco V6 Badlands tuvo una retracción del 26% al bajar de USD 100.000 a USD 74.000. Las pick-up Ford F-150 Lariat, Tremor y Raptor también bajaron USD 10.000, con lo que sus nuevos precios son de USD 80.000, USD 85.000 y USD 105.000.

Ford fue el primero en
Ford fue el primero en anunciar bajas por partida doble. El Mustang y la Bronco V6 bajaron más del 22% por el impuesto interno y por el acuerdo comercial con Estados Unidos

El siguiente que movió precios fue Stellantis, que primero lo hizo con el DS7 E-Tense, que bajó un 20%, pasando de USD 90.000 a USD 72.000. Después sumó los DS3 y DS4, que bajaron un 6,6% y ahora cuestan USD 46.500 y USD 51.800.

En línea con la misma política comercial, el Fiat 600 Hybrid bajó un 19%, pasando de $49.340.000 a $39.950.000; y los Peugeot franceses tuvieron un recorte también con el Peugeot 408 GT bajando un 13% para quedar en $64.945.500, el 3008 GT un 15% con un nuevo precio de 66.249.000, y el 5008 GT un 14% y un nuevo valor en $70.717.800.

Adicionalmente, y aunque están lejos de los precios del impuesto al lujo o su derrame en modelos cercanos, Fiat también bajó el precio de su pick-up mediana nacional de entrada a la gama, la Fiat Titano Endurance 4x2 manual, sobre la que aplicó una baja del 20%, con lo que su precio pasó de $50.230.000 a un nuevo valor de $39.900.000.

Fiat también bajó un 20%
Fiat también bajó un 20% el precio de la versión de acceso de la pick-up Titano nacional

Toyota también se adelantó la baja de precios para marzo en sus modelos propios y los de la marca de lujo Lexus. El Toyota Crown pasó USD 93.000 a USD 80.500 y el Land Cruiser 300 de USD 189.300 a USD 164.000. En Lexus, la baja fue para siete modelos: Lexus NX450h, RX 350 F Sport, RX 500h F Sport, RX 450h+ Luxury, GX 550 Luxury, LX 600 Urban, y el LS 500h Exclusive, el más caro de la marca que pasó de USD 284.400 a USD 246.400. En todos los casos, la baja fue del 13,3% para ambas marcas.

Mercedes-Benz es una de las marcas que más modelosmodifica en sus precios desde abril. Entre los autos convencionales y los de AMG son 20 modelos los que bajan de precio. Como referencia, 16 modelos bajaron un 13%, el AMG C43 bajó un 14%; el GLC 300 4MATIC Coupé bajó un 17,9%; el GLE 450 4MATIC bajó un 19,5%; y el AMG GLE 53 Coupé tuvo la mayor reducción de precio, pasando de USD 240.000 a USD 179.900, lo que representó una baja del 25%.

Audi bajó el precio de 16 modelos por el impuesto al lujo. Hubo 10 autos que bajaron un 11,5%, otros 5 que bajaron un 12,9% y un modelo, el Audi Q6 50 e-tron Performance que tuvo la mayor reducción, ya que bajó de USD 154.600 a USD 128.200, es decir un 17,1 por ciento.

Audi bajó el precio de
Audi bajó el precio de 16 modelos a partir de abril. REUTERS/Benoit Tessier

Porsche aplicó bajas para los 15 modelos que vende en Argentina. Los Macan y Cayenne con un 15%, quedando en USD 118.00 y USD 162.800 en sus versiones de acceso. El Panamera y los 3 Taycán bajaron un 18%, y toda la línea 911 (8 versiones) bajaron un 19%. Con estas bajas, el 911 Carrera quedó ahora en USD 266.700 y el 911 Carrera 4S en USD 334.800.

En BMW fueron 24 modelos los que bajaron de precio, pero no todos por la eliminación del impuesto sino que también lo hicieron con autos que no pagaban el impuesto pero debían reacomodarse en la gama completa. Los afectados por el impuesto bajaron entre un 4% y un 19%, con algunos modelos que tuvieron reducciones intermedias del que fueron desde el 9% y el 13%.

El modelo que más bajó fue el X4 xDrive 30i en un 19%, aunque no es el más caro de la marca, que es el X6M Competition, que pasó de USD 264.900 a USD 234.900. También un modelo de MINI que estaba alcanzado por el impuesto al lujo bajó su precio dentro del BMW Group, es el MINI Aceman SE, modelo 100% eléctrico, que tuvo una reducción del 10% pasando de USD 69.990 a USD 62.990.

Como medida complementaria de los
Como medida complementaria de los modelos Vento y Tiguan, Volkswagen bajó un 6% todas las pick-up Amarok nacionales

Volkswagen Argentina también decidió rediseñar su tabla de precios tres modelos que no pagaban el impuesto al lujo pero ahora quedaban desfasados con los autos que bajaron de precio. En el VW Vento GLI la baja fue de un 7%, con lo que pasa de $77.818.800 a $72.746.050, mientras que las dos versiones del SUV Tiguan tienen una reducción de precios del 9%. El Tiguan Life 250TSI que costaba $ 84.320.800, se vende ahora en $77.574.100, mientras que el Tiguan R-Line 250TSI pasó de $ 88.748.800 a los actuales $81.647.800.

La marca también decidió bajar el precio de la gama completa de la pick-up VW Amarok entre un 5 y un 6%. El portafolios de productos incluye 11 versiones, que ahora comienzan con la Trendline 4x2 manual en $54.980.250 y llega hasta la Black Style V6 4x4 AT que tiene un nuevo precio, bajando de $105.156.800 a $99.370.900.

Volvo también bajó sus precios
Volvo también bajó sus precios en toda la gama, incluso en el más pequeño de los eléctricos, el EX30, que no estaba alcanzado por el impuesto al lujo

Por último, Volvo también aplicó bajas a sus modelos alcanzados por el impuesto interno y a los que estaban por debajo de ese tributo también. En total son 9 modelos los que bajaron en promedio un 13%.

Los Volvo EX30 bajaron entre un 7% y un 9%, con su versión más accesible, el EX30 Core que pasó de USD 47.500 a USD 43.500. Los XC40, C40 y XC60 Core bajaron un 11%, el XC60 Plus bajó un 17% y pasó de USD 99.000 a USD 87.900, y los XC90 bajaron un 20 y 21%, con lo que el modelo más caro pasó de USD 174.900 a los actuales USD 139.900.

Temas Relacionados

mercado automotorbaja del precio de los autos 0kmEliminación del impuesto al lujoautos 0kmÚltimas Noticias

Últimas Noticias

El Banco Central compró dólares pero las reservas perforaron los USD 45.000 millones por un pago de deuda

La autoridad monetaria se hizo de USD 50 millones este lunes y acumula más de USD 3.300 millones en el año. Sin embargo, los compromisos financieros del Tesoro limitan la acumulación de divisas

El Banco Central compró dólares

El salto productivo del agro: estiman que, sin retenciones, el sector podría crecer 90% en diez años y aportar al 45% del PBI

Un estudio prevé que el sector podría duplicar su producción y elevar su aporte al PIB si se reducen la carga tributaria y las barreras a la inversión y la modernización tecnológica

El salto productivo del agro:

Según un informe privado la industria argentina volvió a niveles de 2003 y produce menos que hace 15 años

Un estudio reconstruyó la evolución de la producción desde 1995 y advierte que, tras el pico alcanzado en 2011, la actividad industrial entró en una etapa de estancamiento que terminó devolviéndola a niveles similares a los de 2003

Según un informe privado la

El dólar volvió a caer y se sigue ampliando la distancia con el techo de las bandas

La divisa mayorista cedió otra vez debajo de los $1.400. El billete al público cayó a $1.415 para la venta en el Banco Nación

El dólar volvió a caer

Cuánto cobran los docentes de las universidades públicas

En los últimos dos años tuvieron una pérdida salarial significativa y reclaman la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario

Cuánto cobran los docentes de
DEPORTES
El contrapunto entre Gastón Edul

El contrapunto entre Gastón Edul y el español MisterChip por la cancelación de la Finalissima: “Te subiste a un caballo”

Semana de gloria para el tenis argentino: títulos en Indian Wells, el Challenger Tour y el circuito ITF

Las locuras de Coudet en la victoria de River frente a Sarmiento: del reto a Galván al divertido ida y vuelta con Quintero

Neymar volvió a quedar afuera de la lista de convocados de Brasil: la exigencia de Ancelotti para llevarlo al Mundial

Se autodenomina como “la novia temporal de los futbolistas” y reveló los “acuerdos de confidencialidad” que le exigen los jugadores

TELESHOW
Evangelina Anderson salió a caminar

Evangelina Anderson salió a caminar en pijama y de la mano de un hombre: “¿De quién se trata?”

El tierno mensaje que recibió Luciano Castro de su hija por su cumpleaños: “Mi vida”

Cande Tinelli compartió una foto retro de su mamá Sole Aquino en un deporte que ella ama: “El fruto no cae muy lejos”

El conmovedor posteo de Alejandro Fantino por el comienzo de la nueva etapa de su hijo: “Un día, un paso, un momento”

Fito Páez le dedicó una estrofa de amor a Sofía Gala en medio de su show en Rosario: el video

INFOBAE AMÉRICA

Polémica en Bolivia por la

Polémica en Bolivia por la intención chilena de construir “barreras físicas” en la frontera

Cuatro detenidos en el operativo de captura de Sebastián Marset fueron encarcelados en Bolivia

Red de extorsión vinculada al CJNG operaba desde la cárcel más violenta de Ecuador

El Banco Central de Bolivia cambiará billetes de la serie B tras el robo de dinero en el accidente de un avión militar

Cómo buscan convertir residuos de botellas plásticas en un medicamento para la enfermedad de Parkinson