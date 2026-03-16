Jorge Vasconcelos: “El Gobierno enfrenta el dilema de más inflación o menos actividad”

El especialista propuso retomar un canje de deuda para bajar el riesgo país

El economista e investigador de Fundación Mediterránea, Jorge Vasconcelos, advirtió que el principal desafío que atraviesa actualmente el Gobierno argentino es un “dilema entre más inflación o menos actividad”.

Durante su participación en Infobae en Vivo, subrayó que la escalada del conflicto en Medio Oriente ejerce presión sobre los precios y reduce el margen de maniobra local, mientras el país intenta posicionarse como proveedor energético en un contexto global inestable.

“La Argentina exporta energía por solo USD 300 por habitante al año, una cifra considerablemente inferior a la de países como Australia, que alcanza los USD 4.500 per cápita en productos energéticos", reconoció Vasconcelos a la vez que remarcó que esta diferencia “obliga a moderar las expectativas respecto de los posibles beneficios que la coyuntura internacional podría aportar a la economía argentina”.

En este sentido, dijo que “el Gobierno no tiene muchos instrumentos hoy para afrontar el dilema de inflación versus nivel de actividad”. Este escenario, resaltó, se ve agravado por el aumento del riesgo país, que actualmente se sitúa en 580 puntos.

Vasconcelos puntualizó que la única salida inmediata para que la política económica recupere margen pasa por “retomar la idea de un canje de deuda”, tomando como ejemplo el caso de Ecuador: “Bajó el riesgo país a través de un canje por el que emitieron bonos por unos USD 4.000 millones a 2034 y 2040, rescatando bonos de vencimiento inmediato”.

Sin embargo, la posibilidad de colocar deuda en los mercados internacionales se mantiene limitada para la mirada oficial, mientras que, según Vasconcelos, persisten “apuestas por los petrodólares” que resultan inciertas ante la volatilidad mundial y las restricciones existentes para las exportaciones de crudo por motivos geopolíticos.

El economista planteó que el Gobierno argentino enfrenta una disyuntiva determinante: si opta por subir las tasas de interés para contener la inflación, la actividad económica se resentirá; en cambio, si decide bajar las tasas para reactivar la economía, las expectativas inflacionarias podrían desanclarse. Todo esto en un contexto en el que la morosidad de las familias más que se triplicó en el último año y tocó el punto más alto desde 2010, que es hasta donde llegan los registros del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El economista agregó que el elevado riesgo país limita el acceso a financiamiento y obstaculiza la puesta en marcha de medidas efectivas. Para Vasconcelos, “si se despejaran los vencimientos externos de cara a 2026 y 2027, que suman USD 31.000 millones excluyendo los compromisos con el BID y el Banco Mundial, el Gobierno ganaría grados de libertad para utilizar el resto de los instrumentos de política económica”.

Impacto internacional

El especialista sostuvo que el actual precio del barril de petróleo, que ronda los USD 100, presiona al alza los mercados, aunque todavía “no provocó un pánico financiero global. Sin embargo, si el barril llega a superar los USD 120 o USD 125, podría ocurrir una retirada masiva de activos financieros a nivel internacional”.

Para la Argentina, el aumento de las cotizaciones internacionales del petróleo y la energía representa oportunidades y límites. Vasconcelos analizó que el país podría recibir mayores ingresos por exportaciones, pero la magnitud de este impacto es reducida debido a la baja base exportadora en comparación con otras naciones. Destacó, además, que el incremento de los combustibles repercute de manera directa en los costos internos y en la inflación.

En cuanto a los recursos estratégicos, Vasconcelos subrayó que tanto Vaca Muerta como el sector minero argentino juegan un papel central para el desarrollo a mediano y largo plazo. Precisó que “hoy estamos en una etapa de sembrar en términos de energía y minería, no en una etapa de cosechar”.

Barreras para el financiamiento

Vasconcelos advirtió que el Banco Central acumuló más de USD 3.000 millones en los últimos dos meses y medio, pero, a pesar de ello, “las reservas netas cayeron 2.000 millones”, atribuido a la falta de refinanciación de vencimientos y a la necesidad de cubrir pagos de capital de deuda.

Señaló que la falta de un programa monetario definido y la volatilidad de la tasa de interés complican el panorama. Explicó, además, que endurecer la política monetaria mediante una suba de tasas se toparía con los “índices de morosidad muy elevados en el sistema crediticio”, profundizando así el estancamiento de la economía. Por otra parte, relajar la política podría provocar un mayor desanclaje de las expectativas inflacionarias, especialmente porque “el piso de inflación es muy alto”.

En este sentido, resolver el problema del riesgo país constituye la única vía para que el Gobierno logre mayor margen de acción en el resto de sus herramientas de política económica.

Vasconcelos repasó los datos recientes: “La política fue muy exitosa en bajar rápido la inflación. El año que terminó (2025) mostró un nivel de actividad muy heterogéneo en cuanto a recuperación, pero con una inflación que bajó mucho, de más de 120% a fin de 2024 a 31% a fin de 2025”. Sin embargo, advirtió que “la inflación de 2026 no va a mejorar en forma significativa”. El ritmo de la actividad se mantendrá moderado y el empleo seguirá “frío”.

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