Hipótesis del petróleo a USD 150 complican al Gobierno, que afronta el dilema de bajar la inflación o estimular el consumo interno

(Infobae-Itzallana)

La suba del petróleo es la principal preocupación de las consultoras por los efectos adversos para la inflación. La fortaleza del dólar en el mundo complica el atraso cambiario local, al igual que la suba de la tasa de rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que alcanzó el viernes a 4,30% mensual y es la más alta desde el 20 de enero y tiene tendencia a subir.

Los inversores trabajan con la hipótesis del petróleo en USD 150 el barril, algo que no sucedía desde 2008. Son varios los sectores que pagan directamente la crisis, entre ellos las líneas aéreas y las empresas de transporte.

Las importaciones argentinas se encarecerán, aunque el país gane con la suba de los precios del agro y la energía. El daño mayor será el retraso para bajar la inflación. En el Gobierno ya no se habla de agosto con inflación mensual que empiece en cero. Ahora también preocupa resucitar el consumo interno. Las urgencias políticas empezarán a prevalecer sobre las económicas. Una prueba fue postergar los aumentos de tarifas de energía para el invierno.

Estas son las opiniones de algunas de las principales consultoras.

Para EconViews que dirige Miguel Kiguel, “la semana económica arrancó con fuertes expectativas por la Argentina Week en Nueva York y terminó con sabor amargo por el dato de inflación de febrero. El timing del evento no fue el mejor. El Gobierno salió a vender el país al mundo mientras los inversores tenían un ojo puesto en Medio Oriente. Pero el evento se llevó a cabo, hubo anuncios de inversión importantes y la Argentina volvió a estar en la vidriera internacional, algo que no es menor”.

Discurso con ruido

El informe agrega que en cambio hizo ruido el discurso presidencial. En un escenario diseñado para atraer inversiones, Javier Milei volvió a cargar contra Paolo Rocca y Javier Madanes Quintanilla, a quienes llamó empresarios prebendarios que actuaron en connivencia con la política.

“Este tipo de ataques parece más propio de épocas kirchneristas que de un gobierno que se presenta como promercado. Quizás es parte de la retórica para correr la discusión desde una economía floja hacia un enfrentamiento con el sector industrial, que no para de protestar por la falta de consumo y la competencia externa. El episodio Adorni tampoco ayudó. El mensaje que quedó en Wall Street es más ambiguo de lo que conviene”, señaló Econviews.

En ese contexto, dice la consultora, el dato de inflación de febrero volvió a decepcionar. “Dio 2.9% mensual, idéntico a enero y por encima de las proyecciones del mercado y de las propias señales que había dado Caputo. Son nueve meses consecutivos de aceleración. El problema central es que el programa económico hoy carece de un ancla nominal clara y las expectativas inflacionarias siguen ajustando para arriba. La inercia está más viva que nunca. El dato pone al Gobierno en una disyuntiva complicada, porque la inflación no cede mientras que la economía va a dos velocidades y no termina de mostrar un crecimiento generalizado. Los salarios y el empleo son hoy la principal preocupación de la gente según las encuestas de opinión ¿Qué respuesta va a tener el Gobierno? Ajustar más la política monetaria o apreciar más el tipo de cambio son opciones muy costosas. Pero estamos ante un Gobierno que ha demostrado ser más adverso a la inflación que a la recesión, así que no podemos descartarlas. Una buena primera medida sería intentar darle menos volatilidad a la tasa de interés para que el crédito empiece a traccionar”.

Que el presidente ataque empresarios locales en Nueva York hace ruido, notó Econviews

Según el informe, una buena noticia que el Gobierno tiene derecho a mostrar es que el BCRA sigue acumulando dólares. “La Argentina navega relativamente bien un contexto internacional más exigente que hace unas semanas y lleva más de USD 3.300 millones comprados en el año. La posición externa todavía es frágil porque las reservas netas siguen siendo negativas, pero si las compras se aceleran con la llegada de la cosecha gruesa podríamos pasar en poco tiempo a terreno positivo. En Argentina Week, Milei le dijo al presidente del BCRA, Santiago Bausili, que se prepare porque le van a salir los dólares por las orejas, pero que tenga cuidado de que las compras no se vayan a inflación. Un comentario que dejó entrever que el propio Milei fue, durante meses, el principal freno a la acumulación de reservas. Comentarios que no suman demasiado”.

FMyA destacó “una semana convulsionada por la guerra en Irán, que hizo saltar el petróleo y el mundo salió del mercado de acciones y emergentes, y empezó a demandar seguridad”. La suba del barril, señalo la consultora que dirige Fernando Marull, subirá la inflación en el mundo y afectará el consumo. Trump, con las elecciones en 2026, sería el más perjudicado si esto se estira en el tiempo. Los nervios globales hicieron caer bonos y acciones emergentes, como pasó en Brasil, que viene siendo la niña mimada. El shock global por ahora viene teniendo un impacto mixto en la Argentina: por un lado, suma dólares por ser exportador neto, pero por otro suma inflación con la suba de nafta”.

Sobre lo que viene opinó que “la segunda semana de marzo sigue mostrando una dinámica mixta. A pesar de la guerra, el clima financiero sigue tranquilo con oferta de dólares fluida (agro, mineras, petróleo y dólares financieros) y el BCRA comprando reservas; por eso el dólar se mantiene en torno a $1.400. Esta dinámica no cambiaría porque todavía restan ingresar los dólares de la cosecha del agro en abril-julio, con bastante liquidez en el mercado de pesos que hace que las tasas de interés estén en torno a 2,5% mensual. El tesoro licitó LECAP a 2,6% mensual a 2 meses”.

Inflación: marzo pinta parecido a febrero

El informe advierte del lado negativo que la inflación sigue en niveles altos (febrero 2,9%) “y marzo pinta que vamos a repetir el numero si la nafta sigue subiendo (segunda semana 1,2% y proyección marzo 2,9%). Con el petróleo a USD 100 la nafta todavía está atrasada en un 20%. Proyectamos menores niveles desde abril (dólar estable y ya sin subas extraordinarias de tarifas ni carne) y que termine en 26,5% en 2026. En este contexto, los datos de actividad siguen mostrando estabilidad en el arranque del año, tanto en enero como febrero. Una economía a dos velocidades: niveles de inflación de 2,9% y salarios por debajo, el consumo es el que no tira. Pero proyectamos que desde abril la inflación será menor y los salarios se recuperarán (por renegociación de paritarias). El consumo estará más dinámico; sumándose al impulso de las exportaciones y la inversión. Mantenemos nuestra proyección de crecimiento del PBI de 4% para 2026”.

La inflación sigue en niveles altos y complica las metas del gobierno (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

También preocupa a FMyA que “más allá de la guerra, seguimos asumiendo que el mayor riesgo hoy es “la calle”: la pobreza sube hace 4 meses por la mayor inflación (no por caída de empleo). Imaginamos que el apoyo a Milei debiera ser menor que en febrero (48%). Por ahora no hay impacto político, pero si la inflación no baja desde abril, contagiará al clima político”.

Para Aldazabal y Cía. los datos para tener en cuenta son:

La inflación de febrero superó las expectativas, con los precios al consumidor aumentando 2,9% mensual, 0,2 puntos por encima de lo esperado por la encuesta de expectativas del BCRA y puede seguir en alza por el conflicto internacional y la suba del petróleo.

El presidente del BCRA, Santiago Bausili, declaró que Argentina no está lista para eliminar los controles cambiarios debido a desequilibrios persistentes. Los controles se eliminarán a medida que el Banco Central mejore la calidad de su balance y reduzca las vulnerabilidades ¿Se posterga la salida del cepo?

La Bolsa de Comercio de Rosario mantuvo las estimaciones para las cosechas de soja y maíz tras las lluvias de febrero en áreas clave. La estimación de soja se mantuvo en 48 millones de toneladas y la de maíz en 62 millones de toneladas, datos clave para el inmediato ingreso de divisas que permitirá seguir acumulando reservas para bajar el riesgo país.

La Argentina alcanzó un acuerdo preliminar con los fondos Attestor Master Value y Bainbridge Fund para resolver disputas legales derivadas del default de 2001, según presentaciones ante la Corte Federal de Nueva York.

El Gobierno postergó el inicio del período tarifario de invierno para gas natural por un mes en medio, señal de que quiere alentar el consumo y aliviar el ajuste para conseguir superávit fiscal.

La consultora F2, que dirige Andrés Reschini, señala que “el conflicto en Medio Oriente se ha profundizado y luce más prolongado de lo que inicialmente se estimó. El petróleo crudo (WTI) está en zona de USD 100 acumulando un alza del 54% en 30 días y el tema ha eclipsado a todos los datos económicos dada la relevancia que tiene en materia inflacionaria, empujando al mercado a proyectar tasas altas por más tiempo, además de forzar a corregir a la baja las estimaciones de crecimiento con impacto negativo en las valuaciones tanto de renta fija como variable. Tampoco escaparon las monedas que desde el inicio del operativo Epic Fury se debilitaron contra el dólar. Pero el peso argentino se destacó por su fortaleza relativa, algo a lo que no estamos acostumbrados.

Las causas de este fenómeno podrían ser, enumera:

Una oferta de divisas que se mantiene firme y que incluso ha crecido desde principios de febrero y un BCRA que ha mantenido su nivel de compras relativamente estable lo que equivale a mayor oferta para el resto del mercado.

Continuidad en el sesgo restrictivo de oferta monetaria con el M2 transaccional privado registrando la menor variación real de los últimos 5 años, a excepción del brutal ajuste de 2024.

El informe destaca que la inflación dio una sorpresa negativa y el mercado corrigió las estimaciones hasta la zona del 26% para un año vista, lo que acelera la apreciación del tipo de cambio real. “El sendero de inflación se corrió al alza más que las tasas en pesos y esto derivó en tasas reales que comienzan a ser negativas en el tramo corto de la curva pesos. Por lo tanto, en mercado podría ir a alargar duration y empujar a curva hacia la compresión y rotar hacia CER y dólar, algo que pudo haber comenzado a suceder en la rueda del viernes”, señala.

Además, el informe destaca que los commodities agro y los energéticos han visto subir sus cotizaciones con la tensión geopolítica y comienza a levantarse una muy buena cosecha gruesa, algo que juega a favor de la oferta de divisas, pero a la vez son un contrapeso las grandes necesidades del BCRA y del Tesoro, sobre todo cuando este último está complicado para acceder al mercado internacional de crédito, volviendo más relevante la ventana de mayor liquidación del agro para que el BCRA incremente su voracidad en el mercado de cambios”. Y por último, advierte que el Gobierno tiene dificultades porque “la apreciación cambiaria trae inconvenientes en varios sectores que encuentran serias dificultades para competir con productos importados y si el tipo de cambio sube se hace más difícil bajar la inflación que, además, se combina con una actividad pesada”.

Sigue aumentando la mora crediticia

La consultora 1816 centró su análisis en un dato clave, la morosidad de los privados. El informe tiene datos precisos y señala que “según calculamos con los datos de la Central de Deudores, la irregularidad en los préstamos del sistema financiero a familias subió en enero por decimoquinto mes consecutivo, aumentando 1,3 puntos desde 9,3% en diciembre hasta 10,6%. De este modo, la mora de hogares tocó nuevos máximos en más de 2 décadas. El 100% de los principales 25 bancos tuvieron aumento de la mora familiar en enero, lo que habla de un fenómeno macro”.

La morosidad crediticia sigue aumentando

El informe subraya que “la irregularidad de los créditos de entidades no financieras a familias también continuó subiendo, superando el 27 por ciento. Parte de la diferencia entre la mora de entidades financieras y no financieras puede atribuirse a las tasas. Las tasas activas bajaron este año, pero aún así en febrero la tasa efectiva promedio de los préstamos personales alcanzó el 40% en términos reales en entidades financieras y probablemente haya rondado el 150% en no financieras (en ambos casos el costo financiero total es muchísimo más alto). Dado que los créditos personales suelen ser a tasa fija y tienen una duración promedio de 2,5 años (dato de entidades financieras), si la inflación se reduce muy rápido, los hogares tendrán más problemas para repagar”.

La consultora observa que “en muchos casos las tasas son tan elevadas que pueden verse ejemplos de alta irregularidad sin problemas de rentabilidad de los acreedores. Algo que, en nuestra opinión, contribuiría a reducir las tasas activas, es bajar la volatilidad de las tasas cortas, que creció enormemente desde mediados de 2025, tras el fin de las LEFI. No es casualidad, además, que el crédito al sector privado se desaceleró desde ese momento”.

Según 1816, que los inversores “siempre prioricen las Letras cortas en las subastas del Tesoro tiene que ver con lo mismo. Los bancos colocaron $2,44 billones en REPO al BCRA, de modo que incluso luego de la subasta (en la que el Tesoro tomó netos $0,8 billones) la tasa debería seguir en torno al 20% anual, salvo que post IPC (Indice de Precios al Consumidor) el Gobierno modifique la política monetaria”.

En tanto, las cotizaciones en el mercado overnight, que son muy cambiantes y mutan momento a momento y, a veces, contradicen a la apertura de los mercados, mostraban en decidida alza a los tres principales índices de las Bolsas de Nueva York. Esto tiene que ver con las entradas de inversores para aprovechar las oportunidades tras las fuertes caídas de las últimas ruedas. El oro estaba en baja de 0,6% y el petróleo tenía una leve caída que no marcaba tendencia. El dólar, en una semana donde se define el destino de las tasas de interés por la reunión de la Reserva Federal, bajaba 0,15%. Ningún analista cree que, a pesar del reclamo de Trump a Jerome Powell, el titular de la Reserva Federal, las tasas sean tocadas.