El regreso al país obliga a revisar la residencia fiscal y el patrimonio

La revisión de la residencia fiscal resulta fundamental para quienes regresan al país tras una estadía prolongada en el extranjero

Volver al país tras años en el extranjero puede parecer un trámite sencillo, pero el impacto fiscal, legal y patrimonial de la mudanza a menudo pasa inadvertido. Quienes deciden regresar enfrentan riesgos y obligaciones poco visibles en materia tributaria, legal y sucesoria, que pueden afectar de forma directa su patrimonio y la seguridad de sus bienes familiares.

Al regresar después de una estancia prolongada fuera, es esencial comprender que la vuelta constituye una “mudanza internacional” que debe planificarse con exactitud. Existen implicancias como la posible doble residencia fiscal, conflictos sucesorios o la pérdida de beneficios legales adquiridos en el extranjero. Solo una planificación meticulosa permite evitar complicaciones con la administración y anticipar escenarios complejos.

Volver al país donde uno vivió, nació, se desarrolló, es también una mudanza internacional, es un tema que hay que planificar. Aceptar esta realidad es el primer paso para abordar el resto de los desafíos que implica el regreso.

Baja y alta de residencia fiscal al volver

Lo más importante es darse de baja correctamente de la inscripción tributaria que uno tiene en el país donde decidió vivir. Este paso resulta crucial para evitar que dos países pretendan gravar los mismos ingresos o activos.

Posteriormente, corresponde gestionar el alta de residencia fiscal en el país de origen. Es bastante automática. Obviamente, las autoridades fiscales están bastante atentas a quién vuelve y a poder captar impuestos. Omitir alguna de estas acciones puede provocar conflictos adicionales con la administración tributaria local.

Mostrar el patrimonio y opciones legales

El regreso obliga a definir qué parte del patrimonio se declarará. El punto es qué es lo que uno quiere mostrar. Yo me fui del país, generé un patrimonio, puedo querer mostrar todo, puedo querer mostrar una parte.

Nadie está hablando de ocultar o evadir. Hay estructuras legales perfectamente válidas que nos permiten mostrar una parte del patrimonio y otra parte por ahí tenerla en forma privada, pagando menos impuestos y teniendo mayor seguridad. El uso correcto de estructuras jurídicas brinda control y seguridad, siempre dentro del marco legal.

Solicitar la baja de residencia fiscal en el país de salida y el alta en el país de origen evita la doble tributación de ingresos y activos (Maximiliano Luna)

Inversiones y doble imposición fiscal

Quienes conservan inversiones o bienes fuera de su país deben verificar si existe un tratado para evitar la doble imposición fiscal entre los países implicados.

La residencia fiscal puede convertirse en una cuestión ambigua. Sin un tratado, varios países podrían intentar gravar los mismos activos o ingresos, lo que multiplica los riesgos. Por ejemplo, cuándo uno deja de ser residente en un país y cuándo empieza a ser residente en otro.

Cambios legales y sucesorios por la mudanza

Trasladar el domicilio también cambia la ley aplicable en el ámbito familiar y sucesorio. El momento de la mudanza también es importante para valuar los activos y entrar al nuevo país, que es el viejo, en este caso, con una evaluación concreta, a partir de la cual se van a pagar impuestos a las ganancias o diferentes tipos de gravámenes. Omitir esto puede dar pie a discrepancias fiscales al regularizar los bienes.

Muchas veces el documento que se hizo con asesoramiento y que es válido en un país, deja de serlo en el otro y hasta incluso puede llegar a ser peor tenerlo.

Consejos antes de regresar

Analizar en profundidad cada detalle, desde lo tributario hasta lo patrimonial y familiar, es la única forma de evitar sorpresas y pérdida de seguridad jurídica al volver. Preparar la mudanza internacional con información precisa y planificación es clave para un retorno seguro.

Dedicando el tiempo necesario a estudiar las consecuencias de regresar, es posible tomar decisiones informadas que resguarden tanto el patrimonio como la tranquilidad familiar a largo plazo.