Beneficios Anses: todos los descuentos en supermercados y otros 7.000 comercios para jubilados y pensionados

El programa de beneficios de Anses incluye a más de 12.000 puntos de venta en todo el país, con descuentos automáticos al utilizar la tarjeta de débito previsional. (Bloomberg)

El programa de beneficios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) destinado a jubilados, pensionados y otros titulares de asignaciones alcanzará en marzo a más de 7.000 comercios adheridos y cuenta con más de 12.000 puntos de venta distribuidos en todo el territorio nacional, abarcando las principales cadenas de supermercados y locales de proximidad.

El programa establece un esquema de reintegros y descuentos directos que parten desde el 10% en el rubro de supermercados. En diversas cadenas, este beneficio se aplica sin un tope de devolución establecido, lo que permite un ahorro proporcional al monto total de la compra efectuada. Asimismo, el organismo informó que para las categorías específicas de artículos de perfumería y limpieza, el porcentaje de descuento asciende al 20 por ciento.

Para acceder a estos beneficios, el beneficiario de Anses debe realizar la operación de compra utilizando la tarjeta de débito asociada a la cuenta bancaria donde percibe mensualmente sus haberes previsionales o asignaciones sociales. El sistema opera de manera automática al momento de pasar por la línea de cajas o mediante la acreditación del reintegro en la cuenta del beneficiario.

Beneficios en cada banco

Más allá de los descuentos generales del programa, existen promociones adicionales y exclusivas que dependen de la entidad financiera donde el beneficiario cobra sus haberes. Estos beneficios bancarios operan como un complemento y, en ciertos casos, se suman a los reintegros base de Anses.

Banco Nación (BNA): Los beneficiarios que perciben sus haberes en el Banco Nación disponen de un reintegro del 5% adicional. Esta promoción es válida tanto para compras realizadas con tarjeta de débito como de crédito, siempre que la transacción se efectúe a través de la aplicación BNA+ utilizando la modalidad MODO.

Las cadenas de supermercados incluidas en este convenio son Carrefour, Coto, Josimar, ChangoMás, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día. El banco ha fijado un tope de reintegro semanal de $5.000, lo que representa un límite máximo mensual de $20.000 por usuario.

Banco Galicia: En el caso de los jubilados y pensionados que utilizan los servicios del Banco Galicia, el ahorro puede alcanzar hasta un 25%. Esta entidad financiera ofrece además la posibilidad de financiar las compras en 3 cuotas sin interés, utilizando tarjetas de débito o crédito vinculadas a la cuenta de la seguridad social.

El esquema de topes para el Banco Galicia se divide por rubros: para compras en supermercados, el límite mensual de devolución es de $20.000, mientras que para gastos en farmacias y ópticas, el tope se establece en $12.000 mensuales.

Banco Supervielle: El Banco Supervielle presenta una propuesta enfocada en días específicos y rubros diversificados. Los días martes, los clientes que cobran sus haberes en esta institución acceden a un 20% de descuento en las cadenas Jumbo, Disco, Vea y ChangoMás.

Los topes de devolución varían según el método de pago elegido por el usuario: si la compra se abona con tarjeta de débito física, el límite es de $25.000; si se utiliza el sistema de pago mediante código QR, el tope desciende a 15.000 pesos. Complementariamente, el Supervielle otorga un 50% de descuento en farmacias adheridas y un 10% de ahorro en la carga de combustibles.

Banco Provincia: Para quienes cobran a través del Banco Provincia de Buenos Aires, el beneficio se canaliza fundamentalmente por medio de la billetera digital Cuenta DNI. Los usuarios obtienen un 5% de descuento en las compras realizadas en Supermercados Día, Toledo, ChangoMás, Carrefour y Nini.

La red federal de Anses integra a pequeños comercios y supermercados regionales. (Reuters)

Este beneficio se aplica tanto para pagos con código QR como mediante Clave DNI. El tope de reintegro definido por la entidad es de $5.000 por semana y por persona. Según la información oficial, este descuento posee carácter de adicional, lo que significa que se suma a otras promociones que las cadenas de supermercados o el propio banco puedan tener vigentes de manera simultánea.

Quiénes pueden recibir los descuentos Anses

El programa de Beneficios Anses está diseñado para un universo amplio de titulares. Además de jubilados y pensionados, el sistema incluye a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE), Asignaciones Familiares, Pensiones No Contributivas, Prestación por Desempleo y titulares del programa Progresar.

La metodología de aplicación de los descuentos depende del acuerdo particular de cada comercio con el organismo. En algunos establecimientos, la rebaja del 10% o 20% se realiza en el acto sobre el total del ticket de compra. En otros casos, el monto correspondiente al descuento se reintegra directamente en la cuenta bancaria del titular dentro de los siete días hábiles posteriores a la operación.

El organismo previsional enfatiza que no existe un límite en la cantidad de operaciones que un beneficiario puede realizar, siempre y cuando se respeten los topes específicos informados por cada banco colaborador. La red de comercios incluye no solo a las grandes cadenas nacionales mencionadas, sino también a supermercados regionales y comercios de cercanía que han suscripto el convenio para fomentar el consumo en los sectores que perciben haberes del Estado.

Los beneficiarios pueden verificar la adhesión de los comercios de su zona a través de los canales de información oficial, donde se detalla la nómina de locales participantes y las condiciones particulares de cada promoción según el día de la semana y el medio de pago utilizado.