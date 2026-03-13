Industria en apuros: cinco sectores empezaron el año con más de la mitad de sus máquinas apagadas

De los doce bloques analizados por el Indec, casi la mitad utiliza menos del 50% de su estructura productiva.

La utilización de la capacidad instalada en la industria argentina registró en enero de 2026 un nivel general del 53,6%, el porcentaje más bajo desde marzo de 2024. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), esta cifra representa una caída frente al mismo mes del año anterior, cuando el indicador se había ubicado en el 55,0 por ciento. De esta manera, el informe revela que el sector manufacturero inició el año operando con niveles de ociosidad significativos, acentuando la tendencia contractiva observada al cierre del 2025.

La dinámica industrial del primer mes del año muestra una realidad muy diferentes para cada actividad, pero con un dato muy preocupante: cinco sectores operan hoy con más de la mitad de su capacidad productiva ociosa. Esto implica que, en estas actividades, más del 50% de las máquinas y equipos disponibles en las plantas se encuentran fuera de funcionamiento por falta de demanda o paradas de producción.

Los rubros con mayor capacidad ociosa

El bloque con el desempeño más bajo en enero de 2026 es el de productos textiles, que alcanzó apenas un 23,7% de utilización. Este valor es sustancialmente inferior al 33,9% registrado en enero de 2025. De acuerdo con el organismo oficial, este retroceso se explica por menores niveles de producción de tejidos y de hilados de algodón.

En este punto, es oportuno recordar que en 2025 ingresaron desde el exterior casi 400 mil toneladas de ropa y productos textiles, un 71% más que el año anterior. La “oleada” de importaciones generó fuertes críticas por parte de los fabricantes locales, quienes aseguran que no pueden competir con los precios de los productos de otros países. De hecho, afirman que “los impuestos nacionales y provinciales pueden elevar los precios finales locales hasta en un 50% respecto de un producto importado similar”.

Con solo el 23,7% de sus máquinas encendidas, el bloque textil es el que presenta mayor capacidad ociosa en todo el entramado manufacturero nacional.

En una situación similar se encuentra la industria automotriz, que en enero operó al 24,0% de su capacidad instalada. La cifra muestra una caída de casi 11 puntos porcentuales respecto al 34,8% del mismo mes del año previo. El Indec vincula este comportamiento directamente con la menor cantidad de unidades fabricadas por las terminales locales. Al respecto, la producción de vehículos automotores reflejó una disminución del 30,4% en la comparación interanual.

El tercer sector que trabaja con más de la mitad de sus máquinas apagadas es la metalmecánica excluida la industria automotriz, que registró un uso del 31,4 por ciento. En enero de 2025, este bloque operaba al 38,1%. Esta caída es, según el informe, la de mayor incidencia negativa en el nivel general de la industria. El retroceso está ligado a la baja producción de maquinaria agropecuaria, que cayó 32,1%, y de aparatos de uso doméstico, con una baja del 35,8%.

Por su parte, el bloque de productos de caucho y plástico utilizó el 36,1% de su estructura productiva en enero, frente al 39,6% de un año atrás. La menor fabricación de manufacturas de plástico (con una caída del 6,2%) y, especialmente, de neumáticos (que se contrajo 29,7%), explican el menor uso de las plantas fabriles.

Finalmente, el grupo de productos minerales no metálicos completa la lista de los cinco sectores por debajo del umbral del 50%, al registrar un nivel de utilización del 45,5%. Aunque el informe no detalla la caída de este mes específico, los cuadros estadísticos muestran un retroceso respecto al 51,1% con el que había cerrado diciembre de 2025.

El desempeño de los bloques por encima del nivel general

A pesar de la caída global, otros seis sectores industriales lograron mantenerse por encima del promedio general del 53,6%. El sector de refinación del petróleo sigue liderando la actividad con un 86,8% de uso de su capacidad instalada. Este nivel es superior al registrado en enero de 2025 (84,6%) y se mantiene como el principal sostén del indicador agregado.

Las refinerías trabajan al 86,8% de su capacidad y lideran el ranking de actividad del sector industrial

Las industrias metálicas básicas se ubicaron como el segundo bloque con mayor actividad, alcanzando el 67,6%. En este caso, se observó una incidencia positiva relevante, ya que superó el 59,3% de enero del año pasado. Este crecimiento está respaldado por los datos de la Cámara Argentina del Acero, que informaron un aumento interanual del 17,2% en la producción de acero crudo.

El bloque de sustancias y productos químicos operó al 64,8%. Si bien está por encima del nivel general, mostró un ligero retroceso frente al 66,0% registrado en enero de 2025. Cabe destacar que para este cálculo no se considera la utilización de la industria farmacéutica.

Por debajo se ubicaron papel y cartón, con un 61,7% (frente al 67,3% previo) , y productos alimenticios y bebidas, que registró un 60,2%. En este último caso, la utilización fue menor al 61,0% de enero de 2025. Para este segmento, el Indec aclara que no se incluye la actividad vitivinícola ni la de los ingenios azucareros.

Por último, el sector de edición e impresión se posicionó apenas por encima del nivel general con un 54,0%. Este resultado representó una mejora respecto al 52,1% de enero de 2025. El único sector que operó por debajo del nivel general pero por encima del 50% fue el de productos del tabaco, que alcanzó el 50,9%, mejorando considerablemente el 40,8% del año anterior.