El dólar volvió a subir pero cerró la semana con una caída de 16 pesos

El tipo de cambio mayorista cerró la semana con una baja de 16 pesos. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Tras una racha de tres días seguidos a la baja, el dólar volvió al sendero alcista este viernes al marcar leves avances tanto en el mayorista como en el minorista y las cotizaciones financieras. Sin embargo, los segmentos oficiales cerraron con bajas semanales de hasta 16 pesos.

Con un volumen operado de USD 447 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC), donde operan exportadores, importadores y el Banco Central de la República Argentina (BCRA), el tipo de cambio mayorista cerró la semana a $1.400, lo que implica un avance de 5,5 pesos en relación al movimiento del jueves. De esta manera, la divisa al por mayor registró una caída semanal de 16 pesos, contra los $19 que había subido los cinco días previos.

En relación al esquema cambiario, el BCRA estableció en $1.627,97 el límite superior de la banda. Actualmente, la cotización mayorista se encuentra un 16,28% por debajo de ese valor. Esto significa que el dólar cuenta con un margen de aumento de 227,97 pesos antes de que la autoridad monetaria deba intervenir para mantener su cotización dentro de los parámetros definidos.

Al mismo tiempo, el dólar minorista finalizó la jornada con un aumento de cinco pesos a $1.420, según los registros oficiales del Banco Nación. Más allá de esa suba diaria, el billete que se vende en los bancos mostró un retroceso de 15 pesos en la semana.

En cuanto a la cotización blue, perdió cinco pesos y se negoció a $1.415 en el mercado informal de la City porteña. Por el contrario, los segmentos bursátiles experimentaron leves alzas. En el caso del MEP, subió a $1.418,15, mientras que el contado con liquidación (CCL) ascendió a 1.465,76 pesos.

A cuánto podría llegar el dólar en abril

La inflación de febrero alcanzó el 2,9 por ciento. En los últimos doce meses, el aumento acumulado llegó al 33,1%, mientras que en el primer bimestre de 2026 el alza fue de 5,9 por ciento. Tomando en cuenta el dato mensual y la reciente actualización de las bandas cambiarias, es posible calcular el valor máximo que podría registrar el dólar en abril de 2026 antes de que el BCRA deba intervenir para regular su cotización.

El esquema implementado por el equipo económico desde comienzos de año establece que el techo del tipo de cambio mayorista se ajusta según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Para definir este ajuste se utiliza la información más reciente disponible, lo que genera un desfase de dos meses en la actualización.

Con los datos oficiales y el cierre de enero, el límite superior de la banda cambiaria a fines de abril se ubicará cerca de los 1.703 pesos. Este valor puede variar durante el año en función de la evolución de la inflación, que en los últimos meses mostró una tendencia ascendente.

“El techo de la banda cambiaria para abril será de $1.703”, señaló el analista financiero Christian Buteler. Si se comparan los $1.400 actuales del tipo de cambio oficial, el dólar mayorista tiene margen para subir hasta 21,64% antes de llegar al tope que obliga la intervención del Banco Central.

Si la cotización del dólar supera los $1.703 al finalizar abril, el BCRA debería intervenir en el Mercado Libre de Cambios (MLC) para devolver el precio a los rangos establecidos. Este sistema busca limitar la volatilidad del tipo de cambio, facilitar la acumulación de reservas y fortalecer el control sobre el sector externo.

Sin embargo, el Ministerio de Economía y las autoridades del BCRA prevén intervenir antes de que el tipo de cambio llegue al techo establecido por el esquema cambiario. Un incremento superior a 303 pesos ejercerá una presión significativa sobre la inflación futura. El Gobierno concentra sus esfuerzos en frenar el avance de los precios y, a través de una política monetaria y fiscal restrictiva, pretende reducir la inflación por debajo del 1% en agosto, una meta que representa un desafío considerable.