A cuánto puede llegar el dólar en abril de 2026 sin que intervenga el Gobierno, tras el último dato de inflación

La difusión del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero anticipa cuánto crecerá el techo de las bandas cambiarias en el cuarto mes del año

Las bandas cambiarias se actualizarán
Las bandas cambiarias se actualizarán 2,9% en abril de 2026, en consonancia con el dato de inflación de febrero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inflación de febrero fue de 2,9%, experimentó una suba acumulada de 33,1% en los últimos doce meses y sumó 5,9% de alza en el primer bimestre del año. A partir del dato mensual y la actualización de las bandas cambiarias, se puede estimar cuál será el precio máximo que podrá alcanzar el dólar en abril de 2026 sin que tenga que intervenir el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para controlarlo.

El esquema adoptado por el equipo económico desde principios de año determina que el límite superior del tipo de cambio mayorista se ajusta de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que informa cada mes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Para realizar este ajuste se toma la información más reciente disponible, lo que introduce un rezago de dos meses en la actualización.

Considerando los datos oficiales y el cierre de enero, el tope para la banda cambiaria a fines de abril rondará los 1.703 pesos. Este valor se irá modificando durante el año en función de la inflación, que en los últimos meses evidenció una tendencia al alza.

“El techo de la banda cambiaria para abril será de $1.703”, afirmó el analista financiero Christian Buteler. Si se consideran los $1.394,50 actuales del tipo de cambio oficial, el dólar mayorista cuenta con un margen de incremento de 22,12% antes de alcanzar el límite que obliga a la intervención del Banco Central.

Si el dólar supera los $1.703 al cierre del cuarto mes del año, el Central debería intervenir en el Mercado Libre de Cambios (MLC) para que la cotización regrese a los límites fijados. El propósito de este esquema es limitar la volatilidad cambiaria, favorecer la acumulación de reservas y reforzar el control sobre el sector externo.

No obstante, el Ministerio de Economía y las autoridades del BCRA, en principio, actuarían antes de que el tipo de cambio alcance el límite superior del esquema cambiario, ya que un aumento de más de 308,5 pesos generaría una fuerte presión sobre la inflación venidera. Justamente, el Gobierno apunta todos los cañones a tratar de contener la suba de precios y, mediante una política monetaria y fiscal restrictiva, busca llevarla por debajo del 1% en agosto, un objetivo que luce desafiante.

Siguen las compras del Banco Central

En medio de la estabilidad cambiaria, el Banco Central adquirió USD 47 millones el jueves y sumó 47 jornadas consecutivas con saldo positivo en el mercado de cambios. En lo que va de 2026, la entidad lleva comprados USD 3.253 millones, dentro de la fase 4 del programa monetario orientado a fortalecer las reservas internacionales, superando el 32% de la meta anual.

A fines del año pasado, el titular del Central, Santiago Bausili, proyectó que podrían incorporarse entre USD 10.000 millones y USD 17.000 millones a lo largo de 2026, aunque esa meta estará supeditada a la evolución de la demanda de dinero y el ingreso de divisas en el MLC.

Respecto a las reservas internacionales, registraron una baja de USD 3 millones y se ubicaron en 45.768 millones de dólares. El ritmo de acumulación se vio condicionado por compromisos financieros del Tesoro, que acudió al Banco Central para la compra de divisas destinadas a pagos de vencimientos, lo que impactó en el saldo final.

Al mismo tiempo, la autoridad monetaria actualizó a $1.626,47 el techo de la bandas. De este modo, la cotización al por mayor se ubica un 16,63% por debajo de ese tope. Esto implica que tiene un margen de crecimiento de 231,97 pesos antes de que la entidad presidida por Bausili se vea obligada a interceder para ajustar su valor dentro de los límites estipulados.

