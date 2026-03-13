Crecen las marcas extranjeras de autos y ya superan el 10% del mercado: cuáles son los modelos más vendidos

Las marcas extranjeras que venden autos en Argentina anuciaron un crecimiento que les permitió superar el 10% del mercado en febrero. (Foto AP/David Zalubowski)

En el análisis de las cifras tardías que se conocieron recién el 9 de marzo sobre el comportamiento del mercado automotor en febrero, las marcas importadas protagonizaron un silencioso avance que no se pudo apreciar en toda su magnitud por la falta de datos oficiales que tuvo el sector durante 25 días.

De acuerdo con el informe publicado por la Cámara de Importadores y Distribuidores Oficiales de Automotores (CIDOA), las empresas que integran la entidad alcanzaron 4.439 vehículos 0 km, lo que representa un avance en la participación del segmento importador que superó el 10% del market share total del mercado local.

BYD encabezó el ranking de febrero con 813 unidades y se consolidó como la marca con mayor volumen dentro del universo CIDOA. El resultado de la principal compañía automotriz china estuvo impulsado principalmente por dos modelos, uno híbrido enchufable y otro 100% eléctrico, como son el Song Pro y el Dolphin Mini.

En el segundo lugar se ubicó otra marca china, BAIC, con 674 unidades, en tanto que en tercer lugar quedó Hyundai, que registró 504 unidades. Otras dos marcas de origen chino, Chery y Haval, completaron los cinco primeros lugares entre los importadores con 381 y 289 unidades cada una.

BYD se destacó como la marca con mayor volumen de unidades, entre sus modelos híbridos enchufables y 100% eléctricos. REUTERS/Alessia Maccioni/File Photo/File Photo

El informe de CIDOA destaca que las diez marcas con mayor volumen de ventas concentraron 3.688 unidades, lo que refleja la intensidad competitiva y la diversidad de propuestas dentro del sector importador, ya que además de las mencionadas, el ranking incluyó a Kia (258 unidades), BMW (226 unidades), MG (191 unidades), Jetour (184 unidades) y Foton (168 unidades).

En cuanto a modelos, BYD Song Pro lideró entre los eléctricos, con 368 patentamientos, seguido de cerca por el BYD Dolphin Mini, que alcanzó 338 unidades. BAIC se posicionó con fuerza en el segmento SUV gracias al BJ30, que registró 498 unidades patentadas. Otros modelos destacados fueron el Hyundai HB20 (316 unidades), el Chery Tiggo 7 (207 unidades) y el Haval H6 (150 unidades).

El análisis de CIDOA indica que también entre los autos importados, los SUV continúan liderando la preferencia de los usuarios argentinos, con modelos como el BAIC BJ30, BYD Song Pro, Chery Tiggo 7, Haval H6 y Jetour T1 entre los más demandados. El crecimiento de los vehículos eléctricos también se acentuó, con BYD posicionada como la principal referente de este segmento. El mercado muestra además una oferta diversa que abarca desde vehículos urbanos y compactos, como el Hyundai HB20 o el MG3, hasta modelos premium y de alta gama, como los distintos BMW.

En el segmento premium, justamente esa marca alemana se destacó con 226 unidades, frente a otras marcas reconocidas de CIDOA como MINI, Porsche y Volvo. También sobresalieron los resultados de marcas emergentes como MG, Jetour, Foton, Changan y JAC.

El BAIC BJ30 sigue siendo el modelo de mayores ventas entre los importadores oficiales

Expansión de marcas y modelos

La cámara señala que la composición del mercado importador argentino se amplió de 23 a 43 marcas en el último año, en parte debido a la apertura hacia nuevos fabricantes, principalmente de origen asiático. Esta expansión contribuyó a la llegada de propuestas en segmentos como SUV, utilitarios, híbridos y eléctricos, y consolidó el papel de CIDOA como actor representativo del sector.

El informe de CIDOA muestra también un desempeño sólido que se extiende desde 2025 hasta el presente, en el que se hicieron notorios dos picos de patentamientos en junio y septiembre, así como una baja en los últimos meses del año anterior, que sin embargo responden a una estacionalidad histórica del mercado argentino.

En cuanto a la proyección, la entidad que nuclea a los importadores anticipa el ingreso de nuevos modelos y una ampliación del portafolio de productos en los próximos meses, que permitirá esperar un mayor volumen de patentamientos en determinados segmentos.