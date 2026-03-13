Argentina Week cerró con anuncios de inversiones por USD 16.150 millones: Mercado Libre, TGS y Pampa Energía entre las empresas que lideran

Argentina Week cerró con inversiones por USD 16.150 millones en energía, minería y logística, fortaleciendo el atractivo del país para inversores globales

En Infobae en vivo, Maia Jastreblansky sintetizó los anuncios oficiales surgidos de la Argentina Week, donde el gobierno informó que se alcanzaron 16.150 millones de dólares en inversiones distribuidas entre energía, minería y logística.

Durante su intercambio con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Tomás Trapé, la periodista detalló: “A estas dos inversiones que te conté, la de Mercado Libre y la de TGS, para industrializar líquidos de gas natural, le suman una de Pampa Energía para entrar al RIGI y otra de una minera que se va a instalar en Salta para consolidar su proyecto, un proyecto de cobre que se llama Taca Taca”.

Los anuncios concretos: energía, minería y logística

Jastreblansky remarcó el carácter oficial de los anuncios: “Son los cuatro proyectos que oficialmente se anuncian como fruto de Argentina Week”. Entre ellos, sobresale la decisión de Mercado Libre de invertir “3.400 millones de dólares para expandir la operación logística en la Argentina”, lo que según la periodista “implica la creación de mil novecientos empleos directos”.

Argentina Week impulsó la creación de más de 8.000 empleos directos y 15.000 indirectos a través de grandes inversiones en sectores estratégicos nacionales (Presidencia)

Respecto al sector energético, destacó: “TGS anunció una inversión de 3.000 millones de dólares en Vaca Muerta para industrializar líquidos de gas natural. Se trata de la inversión más grande de los últimos 25 años para un desarrollo de estas características”. Jastreblansky puntualizó que “a partir de la obra se crearán 4.000 puestos de trabajo directos, 15.000 empleos indirectos y se generarán exportaciones por 1.200 millones de dólares anuales”.

En minería, la inversión más relevante es la de First Quantum Minerals: “Consolida su presencia en la Argentina con una inversión estimada en 5.250 millones de dólares en el proyecto de cobre Taca Taca, en la provincia de Salta. Durante su construcción se proyectan 4.000 nuevos puestos de trabajo y, durante la etapa operativa, se incorporarán 2.000 empleos directos”.

El RIGI y la apuesta de Pampa Energía

Jastreblansky explicó el impacto de los incentivos fiscales recientes: “Gracias a la ampliación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que a partir del Decreto 168/2026 incluye a las actividades de exploración y producción de hidrocarburos, Pampa Energía solicitó adherirse al régimen con una inversión de más de cuatro mil quinientos millones de dólares destinada a la exploración y producción de petróleo no convencional”.

El evento en Nueva York funcionó como vidriera internacional y espacio clave de networking para construir la marca argentina y promover futuras inversiones

Según la información oficial que leyó en vivo, “gracias a este desembolso se podrán realizar cien pozos adicionales, acelerando y eficientizando la producción”. El conglomerado energético, de capitales argentinos, busca posicionarse en la nueva ola de inversiones habilitadas por la política de incentivos.

El saldo: networking, branding y expectativas futuras

Más allá de los montos, Jastreblansky advirtió durante la charla que “más que medirse en términos de cuáles son las megainversiones concretas que van a venir a la Argentina, este tipo de eventos, me lo decía un gobernador, sirve de alguna manera para hacer networking”. Detalló que “los gobernadores van, intentan generar confianza, venden sus provincias, dicen cuáles son las ventajas comparativas de invertir en sus territorios y generan vínculos con potenciales inversores”.

El evento en Nueva York funcionó como vidriera internacional y espacio clave de networking para construir la marca argentina y promover futuras inversiones

En ese sentido, la periodista sumó: “Se construye una marca, la marca argentina, y se promueven contactos para que a futuro lleguen las inversiones. Eso sí sucedió”. También remarcó las diferencias entre los anuncios oficiales y la “grandilocuencia” de algunos flyers difundidos en redes sociales: “El gobierno apela mucho a esta fórmula de lo mejor de la historia, aquello que están haciendo”.

El panel reflexionó sobre el carácter “vidriera” del evento y las expectativas generadas. Paula Guardia Bourdin señaló: “La Argentina Week tiene un sentido en el que vos decís: esperá, yo no te estoy diciendo que esto va a traer equis resultado, sino que es un proceso para construir la marca país en el mundo y para empezar a traer de aquí a equis cantidad de años esta cantidad de inversiones”.

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