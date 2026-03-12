Economía

Lanzaron promociones en carnicerías para marzo 2026: descuentos de hasta el 30% y reintegros de hasta $20.000

Menores precios, reintegros y beneficios bancarios se combinan en una serie de propuestas para los consumidores durante marzo, en diferentes comercios del rubro alimenticio

La combinación de descuentos bancarios y rebajas en billeteras digitales busca aliviar el impacto de la inflación en la compra de alimentos frescos (Europa Press)

Durante marzo de 2026, carnicerías, granjas y pescaderías de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la Provincia de Buenos Aires suman una nueva ronda de promociones bancarias y de billeteras virtuales para quienes buscan reducir el impacto de la inflación en la compra de alimentos. El esquema de descuentos y reintegros incluye rebajas de hasta el 30% y devoluciones de hasta $20.000, según la entidad y el canal de pago elegido. La iniciativa tiene el objetivo de ofrecer alternativas para cuidar el bolsillo y maximizar el rendimiento del gasto familiar en alimentos frescos.

Entre las opciones más relevantes, la billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia puso en marcha un beneficio del 20% de reintegro en carnicerías, granjas y pescaderías adheridas en CABA y la provincia. Este descuento se aplica de lunes a viernes, siempre que el pago se realice a través de la aplicación, ya sea mediante QR o con Clave DNI. El ahorro máximo semanal es de $5.000, monto que se alcanza con un gasto de $25.000 en los comercios habilitados.

Los clientes de Banco Provincia también pueden acceder a un reintegro mayor en ferias y mercados de la provincia, donde la devolución asciende al 40% con un tope semanal de $6.000. En este caso, el límite se alcanza con compras por $15.000. Ambas promociones se suman a otras rebajas disponibles en comercios de barrio, por lo que resulta útil consultar las condiciones antes de realizar las compras.

Por su lado, el Banco Ciudad ofrece a través de su billetera virtual Buepp un descuento del 30% todos los días en una red de “Comercios Vecinos” que incluye carnicerías y granjas, como la cadena Res. El tope mensual de ahorro en esta modalidad es de $15.000, que requiere un consumo de $50.000 para su utilización total. Además, en las Ferias Itinerantes de la Ciudad, el 30% de descuento se aplica los lunes, martes, jueves y sábados, siempre que se pague con QR desde la app de Buepp, con tarjetas de débito, crédito o saldo de la cuenta. Para este caso, el tope mensual de reintegro es de $20.000.

Los usuarios pueden maximizar el ahorro revisando condiciones, días y topes antes de pagar en carnicerías y comercios adheridos (Adobe Stock)

El esquema de beneficios se extiende a otras entidades. El Banco Columbia otorga a sus clientes un 15% de reintegro en cualquier carnicería los miércoles, con un tope mensual de $8.000 que se alcanza con un gasto de $53.333. El pago debe efectuarse con tarjeta de débito Columbia mediante la plataforma MODO, escaneando el QR del local desde la app del banco o de MODO.

El acceso a estos descuentos y reintegros exige prestar atención a varios factores. Es necesario verificar previamente los días en que rige cada promoción, los comercios adheridos y el canal de pago requerido. Solo se activa el beneficio si se utiliza la modalidad indicada: QR, app o tarjeta, según corresponda. En muchos casos, los usuarios pueden combinar las promociones de billeteras digitales con los descuentos propios de los bancos, siempre que cumplan con las condiciones establecidas por cada entidad.

La posibilidad de sumar rebajas, tanto en carnicerías como en granjas y pescaderías, representa una oportunidad para quienes buscan aprovechar al máximo el presupuesto mensual destinado a la alimentación. En contextos de alta inflación, estas propuestas bancarias y digitales permiten llenar la heladera sin resignar variedad en la mesa familiar.

El mecanismo de topes semanales y mensuales exige una planificación de las compras para no perder los beneficios. Una vez alcanzado el límite, el descuento deja de aplicarse, por lo que conviene distribuir las compras durante el mes y revisar regularmente los consumos realizados. Las entidades financieras y billeteras virtuales publican en sus sitios y aplicaciones los listados de comercios adheridos y los requisitos para acceder a cada promoción.

Durante marzo, la oferta de descuentos y reintegros incluye también comercios de cercanía y ferias, lo que amplía el alcance de los beneficios. Al elegir el canal de pago, los consumidores deben asegurarse de utilizar la aplicación, el QR o la tarjeta correspondiente, ya que los sistemas de control activan el reintegro solo bajo las condiciones definidas en cada campaña.

La presencia de varias alternativas bancarias y digitales para compras en carnicerías y comercios de alimentos frescos redefine la experiencia de pago y la gestión del presupuesto familiar. La clave está en informarse antes de salir de casa, revisar los topes y días de vigencia, y aprovechar la posibilidad de combinar diferentes rebajas. En un mes donde cada peso cuenta, la planificación y el uso inteligente de las promociones pueden marcar la diferencia en el gasto total destinado a la alimentación.

