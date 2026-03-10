Economía

De cuánto son las jubilaciones de ANSES en marzo 2026

Tras el aumento confirmado en línea con el IPC, la entidad estatal confirmó los pagos para los jubilados y la entrega de un bono extraordinario

Guardar
Los jubilados ya pueden acceder
Los jubilados ya pueden acceder al pago de las jubilaciones no superen la mínima (ANSES)

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) asume un papel crucial en la administración de las prestaciones sociales en Argentina, gestionando jubilaciones, pensiones y una extensa red de asignaciones familiares y sociales. Para marzo de 2026, la entidad confirmó el calendario de pagos, que abarca a todos los titulares de beneficios y organiza la acreditación de fondos según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada persona.

Este esquema de pagos escalonados asigna una fecha específica para cada grupo de beneficiarios, lo que facilita una operatoria segura y ordenada en bancos y puntos de cobro habituales. La modalidad apunta a evitar aglomeraciones y garantizar la fluidez en la entrega de recursos, asegurando que los más de siete millones de titulares reciban sus haberes de manera puntual y sin contratiempos.

Junto con la publicación del cronograma, ANSES confirmó nuevos aumentos en los montos de las prestaciones a partir de marzo de 2026. Los incrementos se determinan mediante la fórmula de movilidad previsional, que ajusta los haberes de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), tal como establece el decreto 274/2024. Esta actualización automática, sumada a los refuerzos extraordinarios dirigidos a quienes perciben ingresos mínimos, busca resguardar el poder de compra de los beneficiarios frente al escenario inflacionario. Así, se garantiza que las jubilaciones y pensiones mantengan su valor real y ofrezcan previsibilidad a las familias y adultos mayores que dependen del sistema previsional.

De cuánto son las jubilaciones en marzo 2026

En marzo de 2026, los montos de las jubilaciones presentan una actualización significativa, impulsada por el mecanismo de movilidad vinculado al índice de precios. Tras la última aplicación de la fórmula de ajuste, el haber mínimo se fijó en $369.600,88, cifra que refleja el incremento del 2,88% correspondiente a la variación elaborada por el INDEC.

Este monto base se complementa con un bono extraordinario de $70.000, otorgado por el Gobierno como refuerzo para afrontar el impacto de la inflación sobre los ingresos de los adultos mayores. La suma total para quienes perciben el haber mínimo alcanza así los $439.600,88 en la próxima fecha de cobro. Esta medida, establecida como un plus no remunerativo y no sujeto a descuentos, apunta a reforzar el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables dentro del universo previsional.

Por otra parte, el haber máximo escaló hasta los $2.487.063,95 desde el 1° de marzo. En cuanto a los valores de referencia para aportes, la base imponible mínima quedó en $124.481,49, mientras que la máxima asciende a $4.045.590,45. Además, la Prestación Básica Universal (PBU) en $169.075,53. Estos montos evidencian la política de incrementos mensuales y refuerzos extraordinarios implementada por el Gobierno para sostener los ingresos previsionales frente al avance de la inflación.

Qué se sabe sobre el bono para jubilados

El bono de $70.000 fue confirmado para marzo de 2026, representando una de las principales medidas implementadas para mitigar el impacto de la inflación en los ingresos de los jubilados y pensionados. Esta suma, de carácter no remunerativo y no sujeta a descuentos, se liquida por titular y se suma a los haberes mensuales habituales, reforzando el poder de compra de los sectores con mayores necesidades.

El alcance del bono incluye a quienes reciben prestaciones contributivas bajo la Ley N° 24.241, regímenes generales anteriores, regímenes especiales derogados y ex cajas provinciales y municipales transferidas a la Nación. También abarca a los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), así como a quienes perciben pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y otras pensiones graciables. Esta cobertura busca garantizar que los refuerzos lleguen tanto a las jubilaciones mínimas como a otras categorías con ingresos bajos.

Los aumentos se realizan mensualmente
Los aumentos se realizan mensualmente dependiendo del dato de la inflación (ANSES)

El criterio para la asignación del bono contempla el total de haberes de todas las prestaciones recibidas por cada beneficiario. Aquellos que perciben un monto igual o inferior al haber mínimo previsional garantizado recibirán el bono completo de $70.000. En los casos en que el total supere el haber mínimo, se abonará una suma diferencial hasta alcanzar el tope que resulta de sumar el haber mínimo más el valor máximo del bono. De esta manera, el esquema prioriza a quienes más lo necesitan, sin excluir a los beneficiarios que, por acumulación de prestaciones, superan el piso mínimo.

Al tratarse de una suma extraordinaria y no remunerativa, no se computa para otros conceptos previsionales ni asistenciales, ni está sujeto a descuentos. La decisión de otorgar este refuerzo se fundamenta en la necesidad de resguardar el poder adquisitivo de los jubilados, en un contexto en el que la fórmula de movilidad anterior, suspendida por decreto, no contemplaba adecuadamente la evolución de los precios.

De cuánto es la PUAM en marzo 2026

En el esquema de prestaciones previsionales de marzo de 2026, la Pensión Universal para el Adulto Mayor se ubica en $295.680,70. La PUAM está destinada a personas mayores de 65 años que no acceden a una jubilación regular, garantizando un ingreso mensual que representa el 80% del haber mínimo previsional vigente. Al igual que otras prestaciones, esta se beneficia de los refuerzos extraordinarios otorgados por el Gobierno, aunque el monto específico del bono puede variar según la suma total de haberes que perciba cada titular.

El objetivo de esta pensión es brindar cobertura social a los adultos mayores en situación de vulnerabilidad, integrándolos al sistema de seguridad social y asegurando un ingreso básico que les permita afrontar los gastos cotidianos. En marzo de 2026, quienes la reciben verán reflejado este monto actualizado en su próxima acreditación, junto con los eventuales refuerzos extraordinarios establecidos por la normativa vigente.

Cuándo cobro la jubilación de ANSES en marzo 2026

Que no superen el haber mínimo:

  • DNI terminados en 0: lunes 9 de marzo.
  • DNI terminados en 1: martes 10 de marzo.
  • DNI terminados en 2: miércoles 11 de marzo.
  • DNI terminados en 3: jueves 12 de marzo.
  • DNI terminados en 4: viernes 13 de marzo.
  • DNI terminados en 5: lunes 16 de marzo.
  • DNI terminados en 6: martes 17 de marzo.
  • DNI terminados en 7: miércoles 18 de marzo.
  • DNI terminados en 8: jueves 19 de marzo.
  • DNI terminados en 9: viernes 20 de marzo.

Que superen el haber mínimo:

  • DNI terminados en 0 y 1: viernes 20 de marzo.
  • DNI terminados en 2 y 3: miércoles 25 de marzo.
  • DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de marzo.
  • DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de marzo.
  • DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de marzo.

Temas Relacionados

ANSESJubilacionesJubiladosCalendario 2026Newsroom BUEÚltimas noticias

Últimas Noticias

Crisis en la láctea Verónica: suspensiones y jornada reducida mientras crece la incertidumbre por un posible comprador

La empresa redujo la jornada laboral de sus trabajadores de ocho a cuatro horas. No tiene materia prima para producir desde febrero. Resurgen las versiones sobre un interesado en comprarla

Crisis en la láctea Verónica:

Qué dijeron los empresarios del discurso de Milei en EEUU: “Es Javier siendo Javier, está bien lo que dice porque lo piensa”

Los asistentes al Argentina Week escucharon al presidente con nuevos dardos a Paolo Rocca, el CEO de Techint, y Javier Madanes Quintanilla, dueño de Aluar

Qué dijeron los empresarios del

Ranking Forbes 2026: Paolo Rocca superó a Marcos Galperin y es el nuevo empresario más rico de la Argentina

La lista de millonarios que el medio especializado estadounidense incluye, como el año pasado, a seis fortunas argentinas. Aunque hay cambios en las posiciones respecto del año pasado

Ranking Forbes 2026: Paolo Rocca

Más del 80% de los asalariados tiene privaciones alimentarias durante su jornada laboral por motivos económicos, según la UCA

El bienestar y la salud de los argentinos en horarios de trabajo se ven afectados por los niveles de ingreso, lo que repercute directamente en la productividad

Más del 80% de los

Dólar hoy en vivo: la cotización minorista baja 15 pesos en un día de repunte para los mercados

El dólar en la Argentina se aleja de la tensión de ruedas previas en un día de mejoras de los principales índices bursátiles del mundo

Dólar hoy en vivo: la
DEPORTES
Se conocieron más detalles del

Se conocieron más detalles del proyecto con el que Boca Juniors construirá una cuarta bandeja en La Bombonera

El Liverpool de Mac Allister visita al Galatasaray de Icardi en el comienzo de los octavos de la Champions: la agenda completa

El club que escapó de la guerra en Sudán, recaló en la liga de otro país y se coronó campeón

Histórica presentación del argentino Kevin Vallejos en UFC: protagonizará la velada estelar contra el norteamericano Josh Emmett

Colapinto dio un mensaje de unidad tras el error del equipo y volvió a hablar de su elogiada maniobra en la F1: “Todavía me sorprende”

TELESHOW
La tarde en familia de

La tarde en familia de Nicolás Repetto y Florencia Raggi: charlas, mates y abrazos con los nietos

Geraldine Neumann defendió a Nicole en la polémica por los 15 de Allegra Cubero: “Que digan lo quieran”

La fuerte indirecta de Ana Rosenfeld al festejo de cumpleaños de la China Suárez con Icardi por el Bósforo: “Prestado”

Tomás Rebord regresó al streaming en Blender y superó las 45 mil vistas en vivo

La palabra de Eva De Dominici en medio de los rumores sobre su estado de salud

INFOBAE AMÉRICA

Estas son algunas de las

Estas son algunas de las cosas más raras encontradas en aeropuertos de EEUU, desde espadas samurái hasta un meteorito y un Rolex

El escritor Alfredo Bryce Echenique murió en Lima a los 87 años: pidió que sus restos fueran al mar

Benicio Del Toro confiesa sobre su personaje en ‘Una batalla tras otra’: “Hay mucho de mí”

Un escáner cerebral revela cómo la ketamina actúa en el cerebro de pacientes con depresión

Un ataque con drones iraníes obligó a detener la mayor refinería de Emiratos Árabes Unidos