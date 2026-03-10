De cuánto son las jubilaciones de ANSES en marzo 2026

Los jubilados ya pueden acceder al pago de las jubilaciones no superen la mínima (ANSES)

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) asume un papel crucial en la administración de las prestaciones sociales en Argentina, gestionando jubilaciones, pensiones y una extensa red de asignaciones familiares y sociales. Para marzo de 2026, la entidad confirmó el calendario de pagos, que abarca a todos los titulares de beneficios y organiza la acreditación de fondos según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada persona.

Este esquema de pagos escalonados asigna una fecha específica para cada grupo de beneficiarios, lo que facilita una operatoria segura y ordenada en bancos y puntos de cobro habituales. La modalidad apunta a evitar aglomeraciones y garantizar la fluidez en la entrega de recursos, asegurando que los más de siete millones de titulares reciban sus haberes de manera puntual y sin contratiempos.

Junto con la publicación del cronograma, ANSES confirmó nuevos aumentos en los montos de las prestaciones a partir de marzo de 2026. Los incrementos se determinan mediante la fórmula de movilidad previsional, que ajusta los haberes de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), tal como establece el decreto 274/2024. Esta actualización automática, sumada a los refuerzos extraordinarios dirigidos a quienes perciben ingresos mínimos, busca resguardar el poder de compra de los beneficiarios frente al escenario inflacionario. Así, se garantiza que las jubilaciones y pensiones mantengan su valor real y ofrezcan previsibilidad a las familias y adultos mayores que dependen del sistema previsional.

De cuánto son las jubilaciones en marzo 2026

En marzo de 2026, los montos de las jubilaciones presentan una actualización significativa, impulsada por el mecanismo de movilidad vinculado al índice de precios. Tras la última aplicación de la fórmula de ajuste, el haber mínimo se fijó en $369.600,88, cifra que refleja el incremento del 2,88% correspondiente a la variación elaborada por el INDEC.

Este monto base se complementa con un bono extraordinario de $70.000, otorgado por el Gobierno como refuerzo para afrontar el impacto de la inflación sobre los ingresos de los adultos mayores. La suma total para quienes perciben el haber mínimo alcanza así los $439.600,88 en la próxima fecha de cobro. Esta medida, establecida como un plus no remunerativo y no sujeto a descuentos, apunta a reforzar el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables dentro del universo previsional.

Por otra parte, el haber máximo escaló hasta los $2.487.063,95 desde el 1° de marzo. En cuanto a los valores de referencia para aportes, la base imponible mínima quedó en $124.481,49, mientras que la máxima asciende a $4.045.590,45. Además, la Prestación Básica Universal (PBU) en $169.075,53. Estos montos evidencian la política de incrementos mensuales y refuerzos extraordinarios implementada por el Gobierno para sostener los ingresos previsionales frente al avance de la inflación.

Qué se sabe sobre el bono para jubilados

El bono de $70.000 fue confirmado para marzo de 2026, representando una de las principales medidas implementadas para mitigar el impacto de la inflación en los ingresos de los jubilados y pensionados. Esta suma, de carácter no remunerativo y no sujeta a descuentos, se liquida por titular y se suma a los haberes mensuales habituales, reforzando el poder de compra de los sectores con mayores necesidades.

El alcance del bono incluye a quienes reciben prestaciones contributivas bajo la Ley N° 24.241, regímenes generales anteriores, regímenes especiales derogados y ex cajas provinciales y municipales transferidas a la Nación. También abarca a los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), así como a quienes perciben pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y otras pensiones graciables. Esta cobertura busca garantizar que los refuerzos lleguen tanto a las jubilaciones mínimas como a otras categorías con ingresos bajos.

Los aumentos se realizan mensualmente dependiendo del dato de la inflación (ANSES)

El criterio para la asignación del bono contempla el total de haberes de todas las prestaciones recibidas por cada beneficiario. Aquellos que perciben un monto igual o inferior al haber mínimo previsional garantizado recibirán el bono completo de $70.000. En los casos en que el total supere el haber mínimo, se abonará una suma diferencial hasta alcanzar el tope que resulta de sumar el haber mínimo más el valor máximo del bono. De esta manera, el esquema prioriza a quienes más lo necesitan, sin excluir a los beneficiarios que, por acumulación de prestaciones, superan el piso mínimo.

Al tratarse de una suma extraordinaria y no remunerativa, no se computa para otros conceptos previsionales ni asistenciales, ni está sujeto a descuentos. La decisión de otorgar este refuerzo se fundamenta en la necesidad de resguardar el poder adquisitivo de los jubilados, en un contexto en el que la fórmula de movilidad anterior, suspendida por decreto, no contemplaba adecuadamente la evolución de los precios.

De cuánto es la PUAM en marzo 2026

En el esquema de prestaciones previsionales de marzo de 2026, la Pensión Universal para el Adulto Mayor se ubica en $295.680,70. La PUAM está destinada a personas mayores de 65 años que no acceden a una jubilación regular, garantizando un ingreso mensual que representa el 80% del haber mínimo previsional vigente. Al igual que otras prestaciones, esta se beneficia de los refuerzos extraordinarios otorgados por el Gobierno, aunque el monto específico del bono puede variar según la suma total de haberes que perciba cada titular.

El objetivo de esta pensión es brindar cobertura social a los adultos mayores en situación de vulnerabilidad, integrándolos al sistema de seguridad social y asegurando un ingreso básico que les permita afrontar los gastos cotidianos. En marzo de 2026, quienes la reciben verán reflejado este monto actualizado en su próxima acreditación, junto con los eventuales refuerzos extraordinarios establecidos por la normativa vigente.

Cuándo cobro la jubilación de ANSES en marzo 2026

Que no superen el haber mínimo:

DNI terminados en 0: lunes 9 de marzo.

DNI terminados en 1: martes 10 de marzo.

DNI terminados en 2: miércoles 11 de marzo.

DNI terminados en 3: jueves 12 de marzo.

DNI terminados en 4: viernes 13 de marzo.

DNI terminados en 5: lunes 16 de marzo.

DNI terminados en 6: martes 17 de marzo.

DNI terminados en 7: miércoles 18 de marzo.

DNI terminados en 8: jueves 19 de marzo.

DNI terminados en 9: viernes 20 de marzo.

Que superen el haber mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: viernes 20 de marzo.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 25 de marzo.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de marzo.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de marzo.

DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de marzo.