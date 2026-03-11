Economía

Un productor de yerba mate explicó por qué crece la migración laboral de Misiones a Brasil: “Acá no podemos competir”

Las diferencias salariales y la falta de perspectivas impulsan a miles de familias misioneras a dejar sus campos y buscar oportunidades en el país vecino. El testimonio de Ygor Sobol en Infobae al Regreso expone el impacto social y productivo de la crisis yerbatera

Más de 40.000 trabajadores de Misiones tramitaron documentación brasileña en 2025 para buscar empleo en la cosecha de yerba mate

Más de 40.000 trabajadores de Misiones tramitaron documentación brasileña en 2025 para buscar empleo en la cosecha, según reveló el productor yerbatero Ygor Sobol durante una entrevista en Infobae en vivo. El éxodo responde a la caída de la actividad y la drástica baja de ingresos para los productores y obreros rurales.

En una charla con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería, Sobol describió el impacto en la frontera: “Es mucho mayor el flujo de personas que se ven cruzando en las balsas”. Según relató, familias enteras venden sus casas y se mudan a Brasil ante la falta de oportunidades en la economía local.

El derrumbe de la producción y el éxodo a Brasil

“Hoy la actividad está reducida en un 90% en Misiones y no tienen trabajo para darle a los trabajadores golondrinas que atendían las cosechas de yerba mate en la zona”, explicó Matías Barbería. Sobol precisó: “Hace 20 años que no veo algo así. Tuvimos altibajos, pero esto es feo”. Las secadoras, que hasta hace dos o tres años operaban a pleno, hoy están casi paralizadas: “Son una o dos empresas las que están recibiendo ahora materia prima, hoja verde de yerba mate”.

La comparación salarial marca la dimensión del fenómeno. “En Brasil están llegando a un millón, un millón doscientos mil, según lo que estuve sondeando”, detalló Sobol, frente a los “385 mil pesos” que cobra un peón rural en la Argentina. “El éxodo está claramente explicado por números. En Misiones no tienen chance”, remarcó Barbería. “Está totalmente justificado”, reafirmó Sobol.

El productor yerbatero Ygor Sobol
El productor yerbatero Ygor Sobol denunció una caída del 90% en la actividad y escasez de empleo para trabajadores golondrina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las causas: desregulación y precios de quebranto

Consultado sobre el origen de la crisis, Sobol apuntó a la desregulación del Instituto Nacional de la Yerba Mate: “Nos desregularon el Instituto en parte. Las tasas que cobra con estampilla el Instituto, más la corresponsabilidad gremial, se sigue cobrando y sigue subiendo, pero no así el pago de la materia prima”.

El productor detalló: “Tenemos costos superiores a los 400, 500 pesos para producir un kilo de hoja verde y hoy nos están pagando alrededor de 120, 250. De bolsillo, eso significaría 40, 50 pesos por kilo para el productor, que no da ni para continuar limpiando las chacras”.

El esquema anterior, explicó, protegía a los pequeños productores: “El Instituto Nacional de la Yerba Mate ponía una base de precios. Si no lograba cerrar dentro del directorio, eso pasa al laudo en Secretaría de Agricultura de la Nación y siempre se fijaba un piso mínimo para el productor. Hoy eso no existe más”.

La estructura de la cadena productiva en Misiones agrava la situación. “Somos minifundistas, tenemos alrededor de 12 a 15 mil productores pequeños. Nos diferenciamos de Corrientes con eso, porque son muchísima cantidad de productores, no grandes industrias”, remarcó Sobol.

Los pequeños productores misioneros ya
Los pequeños productores misioneros ya no cuentan con un precio base para la hoja verde de yerba mate, afectando su subsistencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consecuencias: familias que abandonan todo y una cadena quebrada

El impacto social es profundo. “Hay familias de la zona que se están yendo a vivir a Brasil, con toda su familia a trabajar allá”, afirmó Sobol. El cruce del río Uruguay se hace en balsa: “Hablando con vecinos más cercanos a la costa, me confirman lo que ustedes están diciendo, no solo el trabajo temporario, sino que hay familias que se están yendo a vivir”.

La falta de actividad se traduce en desarraigo y pérdida de empleos: “Yo hace tres años tenía cuatro o cinco trabajadores fijos durante el año y alrededor de veinte temporarios, y ahora estoy en cero”, confesó Sobol. La cadena productiva, que incluye productores primarios, obreros rurales, servicios de cosecha, secaderos y molinos, está completamente afectada por la crisis.

El fenómeno, que hasta ahora solo se reflejaba en datos dispersos, quedó en evidencia con las cifras oficiales: “Se tramitaron 40 mil CPF en Brasil el año pasado, contra un promedio de años anteriores de ocho mil anuales. Se disparó”, apuntó Barbería.

