Economía

La Argentina alcanzó un principio de acuerdo con dos fondos buitre que litigaban por el default de 2001

El entendimiento involucra a Attestor y Bainbridge, que tenían sentencia firme a favor, y deja en suspenso sus pedidos a la jueza Loretta Preska mientras se formaliza la conciliación entre las partes

Guardar
La jueza Preska, que lleva
La jueza Preska, que lleva adelante el juicio por la expropiación de YPF, también tiene a su cargo el litigio con los últimos dos holdouts. (Reuters)

La Argentina alcanzó un principio de acuerdo con los fondos litigantes Attestor Master Value y Bainbridge Fund, los últimos acreedores que mantenían demandas activas contra el país por el default de 2001. Así lo informaron ambas partes a la jueza Loretta Preska en el Distrito Sur de Nueva York, según confirmaron a Infobae fuentes con conocimiento directo del tema. El entendimiento involucra a los demandantes con sentencia firme a favor, quienes mantenían reclamos judiciales por sumas millonarias y buscaban embargos sobre activos nacionales.

La firma de abogados que representa a los demandantes presentó un escrito ante el juzgado de Preska para informar que las partes “han alcanzado un acuerdo de principio para resolver esta acción”.

“A la luz de este avance, las partes solicitan respetuosamente que el tribunal suspenda este proceso, incluyendo dejar en suspenso la moción presentada por Bainbridge el 17 de octubre de 2025, mediante la cual solicita la entrega de la participación de la República en el Banco de la Nación Argentina y Aerolíneas Argentinas hasta que se finalice el acuerdo de conciliación”, señala el documento y concluye que las partes anunciarán oportunamente al tribunal sobre el “estado del acuerdo y cualquier necesidad de continuar con el proceso”.

Fuentes oficiales confirmaron a Infobae la veracidad de los documentos que circularon en las últimas horas por el despacho de Preska. Se espera que a lo largo de este miércoles, el Gobierno defina su postura respecto a los escritos de los holdouts.

La notificación presentada a la magistrada norteamericana, que también lleva adelante el juicio por la expropiación de YPF, confirma el acuerdo, aunque no brinda detalles sobre los términos pactados. A partir de este avance, las partes solicitaron suspender el litigio en curso, incluyendo dejar en suspenso el pedido de Bainbridge del 17 de octubre de 2025, mediante el cual reclamaba la entrega de la participación del país en el Banco Nación y Aerolíneas Argentinas mientras se concreta la conciliación.

El abogado Dennis Hranitzky, representante de ambos fondos, confirmó el entendimiento alcanzado: “Tras muchos años de litigio, nuestros clientes han llegado a un principio de acuerdo con la República Argentina para resolver las reclamaciones de deuda pendientes. Las partes han acordado suspender los procedimientos pendientes mientras se avanza hacia el cierre del acuerdo. Nuestros clientes mantienen su compromiso de lograr una resolución justa y definitiva en este asunto”.

Dennis Hranitzky, el abogado que
Dennis Hranitzky, el abogado que representa a los fondos buitres que litigan contra la Argentina

El abogado es un viejo conocido para la Argentina. Hranitzky participó en otro litigio contra el país, cuando representó al fondo NML-Elliott Capital Management y consiguió que se confiscara la Fragata Libertad en Ghana en el año 2012.

Bainbridge Fund es uno de los acreedores que no aceptaron la reestructuración de la deuda en default y que, hasta ahora, mantenían una disputa judicial con el Estado argentino desde 2016. La Justicia norteamericana ya había fallado a su favor, reconociéndole una suma de USD 95 millones más intereses.

Por su parte, Attestor Master Value, un fondo con sede en las Islas Caimán, mantiene un litigio con la Argentina desde 2014 para el cobro de la deuda argentina que adquirió luego de su fundación en 2012.

En concreto, las mencionadas firmas “llegaron a un acuerdo entre ellos para dividirse de manera no detallada, el colateral de los Bonos Brady embargados a la República Argentina que estaban depositados en la Reserva Federal”, explicó en su cuenta de X el experto Sebastián Maril, de Latam Advisos.

Por otra parte, la presentación ante el tribunal de Preska no aborda la moción sobre el traspaso de las acciones de YPF, solicitada previamente por el “fondo buitre”. Este acuerdo representa la resolución de los litigios más antiguos vinculados al default argentino y despeja el camino para cerrar uno de los últimos frentes judiciales abiertos en el exterior.

La jueza estadounidense, Loretta Preska,
La jueza estadounidense, Loretta Preska, quien lleva los litigios de los holdouts remanentes contra la Argentina.

A mediados de 2025, el mismo día en que resolvió la transferencia del 51% de las acciones de YPF a los beneficiarios del juicio por la expropiación, la jueza Preska, dictó dispuso la entrega de los activos accionarios de la petrolera a Bainbridge Fund.

Durante 2024, Bainbridge había solicitado a la magistrada que la Argentina informe sobre el paradero y uso de las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA) depositadas en Europa, además de requerir detalles respecto a las acciones de YPF en poder del Estado.

Además, Preska había autorizado al beneficiario de su fallo que perciba parte de la deuda derivada de la sentencia favorable mediante la transferencia del paquete accionario de la petrolera. Esta decisión se tomó el mismo día en que Burford Capital, el fondo que adquirió los derechos del litigio por la expropiación de la firma energética en 2012, fue autorizado a recibir el 51% del capital accionario, algo que finalmente no se materializó.

Los litigios con los acreedores que rechazaron las reestructuraciones de deuda de 2005 y 2010 se resolvieron en su mayoría en 2016, tras el fallo del juez Thomas Griesa y la asunción de Mauricio Macri a la presidencia. En los primeros meses de ese año, el gobierno argentino logró acuerdos con la mayor parte de los fondos que tenían juicios abiertos o sentencias favorables, cerrando así uno de los capítulos más prolongados del default declarado en 2001. No obstante, algunos reclamos menores continuaron en los años siguientes.

Temas Relacionados

Fondos buitreDefaultDeuda2001HoldoutsPreskaYPFEstados UnidosÚltimas noticiasBainbridge

Últimas Noticias

Guerra en Medio Oriente: el CEO de Lego anticipó qué pasará con los precios de los juguetes tras la suba del petróleo

La empresa danesa enfrenta desafíos en los costos de producción mientras expande su portafolio y mantiene sus previsiones de crecimiento para el próximo año

Guerra en Medio Oriente: el

El economista Federico Poli advirtió que la Argentina está “ante un proceso de acelerada desindustrialización”

El analista se refirió al proceso que atraviesa el país, con cierre de empresas y despidos. Cuestionó la falta de políticas para la reconversión productiva y dijo que “destruir es muy fácil, pero construir lleva mucho tiempo”

El economista Federico Poli advirtió

Caputo evitó dardos a los empresarios e hizo hincapié en la estabilidad: “El mayor riesgo es perder la chance de invertir en el país”

El ministro de Economía abrió la segunda jornada del Argentina Week en Nueva York

Caputo evitó dardos a los

El déficit presupuestario de Rusia en enero y febrero casi alcanza la meta anual para 2026

Los datos publicados por el Ministerio de Finanzas muestran una brecha fiscal significativa en los primeros meses del año, generada por la disminución de los ingresos energéticos y el aumento de los egresos estatales

El déficit presupuestario de Rusia

Irán quiere más caos: promueve que el barril de petróleo llegue a 200 dólares

Los ataques a buques y la intervención estadounidense han generado presión sobre el suministro, elevando la incertidumbre en el sector energético global por el cierre del estrecho de Ormuz

Irán quiere más caos: promueve
DEPORTES
El escándalo que rodea a

El escándalo que rodea a una figura del Manchester City por la presunta invasión de la privacidad de sus vecinos

Boca Juniors buscará arrimarse a la cima en el clásico ante San Lorenzo: hora, TV y formaciones

El ministro de Deportes de Irán aseguró que la selección no jugará el Mundial: “No hay condiciones para participar”

Crece la tensión en Aston Martin de cara al Gran Premio de China en la F1 por los problemas en su motor: “No podemos quedarnos quietos”

La “maldición” que sufre Neymar cuando tiene que jugar el día del cumpleaños de su hermana

TELESHOW
La decisión indeclinable de Pilar

La decisión indeclinable de Pilar Smith respecto a APTRA: “El silencio no es una opción”

Carla Conte reveló cómo empezó la relación con su actual pareja: “El primer beso fue rarísimo”

Evangelina Anderson reveló el insólito plan que tienen todos los participantes de Masterchef para seguir viéndose

Fito Páez abrió su serie de shows en Rosario: el viaje por su obra y sus influencias y el abrazo con Ángel Di María

Quedó viuda hace 8 años y conmovió a Darío Barassi con su historia de vida: “Me angustié un poco”

INFOBAE AMÉRICA

Descubren una proteína sanguínea que

Descubren una proteína sanguínea que podría frenar el avance del cáncer de páncreas

Guerra en Medio Oriente: el CEO de Lego anticipó qué pasará con los precios de los juguetes tras la suba del petróleo

La guerra de Irán tiene un claro ganador regional

Bolivia acuerda un crédito con el BID de 500 millones de dólares y espera aprobación del Legislativo

Más de 95 millones de personas en riesgo por tormentas severas y tornados desde Texas hasta Nueva York