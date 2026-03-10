Subió la cantidad de locales vacíos en Buenos Aires: cuáles son las avenidas con más persianas bajas

La suba de establecimientos vacíos refleja el impacto de la caída del consumo y el aumento de los costos operativos en el comercio minorista (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cantidad de locales vacíos en las principales áreas comerciales de la Ciudad de Buenos Aires registró un fuerte aumento durante el primer bimestre del año, en un contexto marcado por la caída del consumo y la retracción de la actividad comercial.

Según un relevamiento de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), durante enero y febrero de 2026 se detectaron 284 locales en venta, alquiler o directamente cerrados en los corredores comerciales relevados.

La cifra representó un aumento del 38,5% en comparación con el mismo período de 2025. Además, frente al relevamiento anterior —correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del año pasado— la cantidad de locales sin actividad creció un 43,4%, ya que pasó de 198 a 284 unidades.

El relevamiento también mostró diferencias significativas entre los principales corredores comerciales de la ciudad. La avenida con mayor cantidad de locales vacíos fue Avenida Corrientes, con 68 establecimientos sin actividad, seguida por Avenida Rivadavia, con 63 locales, y Avenida Santa Fe, con 58. Le siguen la peatonal Florida, con 22 locales vacíos, y Avenida Córdoba, con 15 establecimientos sin actividad.

Las avenidas Avellaneda y Cabildo concentraron los mayores aumentos en la cantidad de locales sin actividad durante el primer bimestre del año Maxi Luna

En tanto, en términos de variación bimestral, los mayores aumentos se registraron en Avenida Avellaneda, donde los locales vacíos crecieron 160%, y en Avenida Cabildo, con un salto del 177,8% respecto del relevamiento anterior. También hubo incrementos importantes en Avenida Santa Fe, con una suba del 75,8%, y en Avenida Rivadavia, donde el aumento fue del 28,6 por ciento.

Al analizar únicamente los locales ofrecidos —es decir, aquellos en alquiler o en venta— el relevamiento mostró un marcado aumento de la oferta disponible en el mercado. En el caso de los locales en alquiler, se registró una suba del 158,8% en comparación con el bimestre enero-febrero de 2025 y un incremento del 91,3% respecto de los últimos dos meses del año pasado.

Los locales en venta, en cambio, mostraron una dinámica diferente: aumentaron 12,5% en la comparación interanual, pero registraron una caída del 25% frente al período noviembre-diciembre de 2025.

Caen las ventas minoristas

El aumento de locales vacíos refleja las dificultades que enfrenta el comercio minorista en un contexto de caída del consumo y aumento de costos operativos. De hecho, para muchos comerciantes, el sostenimiento de los alquileres y la presión impositiva se volvieron factores determinantes para la continuidad de los negocios en los principales corredores comerciales de la ciudad.

Gráfico de CAME presenta el índice de ventas minoristas y su variación interanual durante los últimos 18 meses, reflejando tendencias en el comercio de Argentina.

En este sentido, según un reciente informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas de las pymes cayeron 5,6% interanual en febrero.

Si bien en la comparación mensual se registró una mejora del 2,6% frente a enero, el resultado no alcanzó para revertir la tendencia negativa. De hecho, en el primer bimestre del año la caída acumulada fue del 5,2% respecto del mismo período de 2025.

El relevamiento también mostró señales de deterioro en la situación de los comercios. El 38,8% de los propietarios reportó un empeoramiento en su actividad en comparación con el año anterior, mientras que el 52,6% señaló que su situación se mantuvo estable.

Por rubros, seis de los siete sectores relevados registraron caídas interanuales. Las más pronunciadas se observaron en Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles (-14,4%), Perfumería (-10,7%) y Alimentos y bebidas (-8,7%). El único segmento con resultado positivo fue Farmacia, con un incremento leve del 0,3 por ciento.

Según el informe de la CAME, la leve mejora mensual registrada en febrero estuvo impulsada principalmente por el inicio del ciclo lectivo, que concentró parte del gasto de los hogares en artículos escolares. Sin embargo, el consumo se mantuvo focalizado en bienes esenciales y con una fuerte búsqueda de promociones y financiamiento.