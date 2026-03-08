Las ventas minoristas del comercio pyme cayeron 5,6% interanual en febrero

Las ofertas permitieron mejorar las ventas respecto de enero, pero no de febrero 2025

Las ventas minoristas del sector pyme comercial cayeron 5,6% en febrero respecto de igual mes del año pasado, aunque repuntaron un 2,6% respecto de las ventas de enero, señaló en un informe la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). De este modo, la variación en el primer bimestre del año fue de -5,2% respecto de igual período de 2025.

Sobre el estado de los comercios, el 52,6% de los propietarios reportó estabilidad interanual, cifra inferior en seis puntos al registro de enero. Dicho margen se trasladó a quienes señalaron un deterioro (38,8%) en comparación con el mismo período del ciclo anterior.

El relevamiento por rubros ratificó el proceso de contracción: seis de los siete sectores monitoreados cerraron con resultados negativos. Las bajas se encontraron en Bazar y decoración (-14,4%), Perfumería (-10,7%) y Alimentos y bebidas (-8,7%). Farmacia constituyó la excepción, con un incremento del 0,3% interanual.

Seis de los siete rubros relevados mostraron caídas interanuales, en algunos casos de dos dígitos, como en Bazar decoración, textiles de hogar y muebles (-14,4%) y Perfumería (-10,7%). También fueron muy pronunciadas las variaciones en Alimentos y bebidas (-8,7%) y Textiles e indumentaria (-7,4%). El único rubro que registró una variación interanual positiva fue el de Farmacia, pero con un valor muy leve: 0,3 por ciento. En el acumulado del año, 4 de los 7 rubros registran caídas interanuales, y en la evolución mensual solo dos (Alimentos y bebidas, con 1,4% de aumento respecto de enero) y Calzado y Marroquinería (+8,8%) vendieron más que en enero.

En síntesis, febrero registró una mejora mensual del 2,6%, influenciada por el inicio del ciclo lectivo, sin lograr revertir la caída acumulada del 5,2%. El consumo se concentró en bienes de subsistencia y artículos escolares por la reasignación del gasto de los hogares. La demanda operó con selectividad, priorizando ofertas y financiamiento para sostener las operaciones. Los costos operativos y la presión tributaria condicionaron la rentabilidad de los locales. El escenario confirmó una contracción técnica pese al repunte estacional de fin de mes.

Gráfico de CAME presenta el índice de ventas minoristas y su variación interanual durante los últimos 18 meses, reflejando tendencias en el comercio de Argentina.

Hacia el futuro existe una expectativa de mejora económica para 2026 en el 42,9% de los casos. La inversión continúa sin variaciones por los costos de reposición y la rentabilidad de los comercios. El 57,6% de los comerciantes descartó desembolsos de capital ante las condiciones del mercado interno. El desafío reside en estabilizar los márgenes frente al incremento de los gastos fijos. La reactivación dependerá de la recomposición de los salarios y de la previsibilidad en los costos.

Expectativas y panorama por rubros

Las proyecciones para el año indican paridad para el 46,6% de los encuestados, mientras el 42,9% aguarda una mejora y el 10,5% proyecta un retroceso. Respecto a la inversión, el 57,6% considera el marco como no apto para desembolsos de capital, frente a un 15,5% que lo ve de forma oportuna y un 26,9% que no se define al respecto.

Alimentos y bebidas

El rubro registró una baja del 8,7% en comparación con el año pasado. El final de la temporada de verano y el inicio de clases causaron traslados de gastos. Las subas en carnes y lácteos mermaron la adquisición de productos por volumen. El descenso de gente en los locales disminuyó el total de operaciones del período. La gestión de stock responde a una demanda de elementos de subsiste.

Bazar, decoración, textiles de hogar y muebles

Tuvo una variación interanual muy negativa: -14,4%, a partir de una dinámica condicionada por el inicio del ciclo lectivo y el receso estival. La orientación del ingreso a la canasta escolar limitó la compra de artículos de hogar, a la vez que costos operativos y presión tributaria presionaron los costos.

El gráfico de barras muestra la variación económica intermensual desestacionalizada de Argentina durante los últimos 18 meses, con fluctuaciones significativas y una tendencia a la recuperación en el último período.

Calzado y marroquinería

Variación interanual del -1,1% en sus ventas. El inicio de clases y la demanda de artículos de escuela compensó baja del consumo. Las ventas de mochilas y de calzado de colegio sostuvieron en parte la actividad.

Farmacia

El único rubro con variación interanual positiva: +0,3% en volumen de ventas. El carácter esencial de los bienes y la atención de obras sociales compensaron la caída estacional de febrero, pero aumentos de costos de reposición en droguerías y suba de precios afectaron la rentabilidad. El receso estival, los feriados de Carnaval y las manifestaciones afectaron la circulación en los locales. Promociones y canales digitales atenuaron esas dificultades.

Ferretería, materiales eléctricos y de construcción

Variación ia levemente negativa: -0,3 por ciento. La demanda se concentró en artículos para reparaciones urgentes y mantenimiento preventivo. Los feriados deCarnaval y determinados factores climáticos afectaron la circulación en los puntos de venta.

Perfumería

Tuvo una baja interanual del 10,7% y mensual del 4,7%. El comercio electrónico creció un 16,7 por ciento. La base de 78 comercios relevados en el país ratificó la tendencia de contracción en el mostrador. Los datos exponen un cambio en el hábito de compra hacia el entorno digital.

Textil e indumentaria

Variación interanual de -7,4% en ventas. La demanda de uniformes escolares fue el eje de la actividad. La liquidación de stock convivió con el traslado del gasto hacia la canasta de educación. La baja del poder adquisitivo y el alza en costos operativos condicionaron los resultados. Fue otro rubro afectado por los feriados deCarnaval y factores climáticos.