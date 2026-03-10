Autos 0 km: uno por uno, cuáles son los 10 SUV más vendidos del mercado en lo que va de 2026

Los SUV siguen creciendo en el mercado argentino. En febrero hubo 4 entre los 10 autos más vendidos de todas las categorías (Foto: Shutterstock)

Tal como viene sucediendo en el último año, los SUV siguen ganando terreno en el mercado automotor argentino, con una participación que ya supera el 36 por ciento.

El fenómeno se entiende por una tendencia de consumo de los usuarios que es acompañada por una mayor oferta de este tipo de vehículos, a los que se los define como Sport Utility Vehicle. Sin embargo, en una traducción literal no se trata exactamente de un utilitario deportivo, sino de un hatchback más alto, con una silueta que no es de sedán, sino de hatchback, ya sea con forma cuadrada o con cola fastback.

Este año, Argentina será escenario de un aluvión de lanzamientos, ya que tanto las marcas con producción local y en Brasil como las que importan vehículos de otros países planean sumar una amplia gama de modelos en los tres segmentos del mercado de SUV.

El Ford Territory domina la categoría de SUV, es el Ford con mayores ventas del mercado y el único auto de fabricación china en el Top 10

Sin embargo, es notable como, a pesar de no ser de la franja más baja de precios, el Ford Territory se convirtió en los últimos seis meses en el auto más vendido de esta categoría y también de la marca americana. Con la llegada de la versión híbrida a su lineup a fines de año pasado, pudo igualar técnicamente al Toyota Corolla Cross, líder de esta categoría hasta 2025. Entre enero y febrero se patentaron 4.427 autos entre las dos versiones nafteras y la electrificada. Es además, el único modelo fabricado en China que ocupa un lugar entre los diez autos más vendidos del mercado combinando todas las categorías.

El segundo SUV en la lista es de la categoría menor, la de los autos más accesibles que se encuadran entre los B-SUV. Llegó en la segunda mitad de 2025 y rápidamente empezó a cambiar su mapa de la categoría. Es el Volkswagen Tera, importado de Brasil, que no solo es el auto más barato de la marca sino también el más vendido, prevaleciendo sobre el noble VW Polo y la tradicional pick-up Amarok, pero también desplazando a los otros SUV de Volkswagen: Nivus, T-Cross y Taos.

El Volkswagen Tera ya es el segundo SUV más vendido y el líder del segmento B

El VW Tera ya lleva vendidos 3.532 unidades en dos meses, y eso le permite ser el B-SUV más vendido hasta el momento, adelantándose al Chevrolet Tracker, que comparte el segmento y acumuló ventas por 3.000 unidades exactas. Este modelo de General Motors se produce en Argentina y por su equilibrio entre precio y cualidades, se mantiene entre los tres SUV de mayor demanda.

En cuarto lugar aparece el otro B-SUV de fabricación nacional, el Peugeot 2008, que produce Stellantis en Palomar y que ocupó un lugar en el Top 10 de ventas generales de enero y febrero. En tanto, sumó 2.785 patentamientos, que lo afirman en un mercado que a partir de marzo tendrá un nuevo competidor: el Toyota Yaris Cross, de reciente lanzamiento.

El Peugeot 2008 es el otro SUV de fabricación nacional que está entre los 10 más vendidos

Recién en el quinto puesto en el acumulado de los dos primeros meses del año aparece el SUV más vendido del año pasado, el Toyota Corolla Cross. Todavía afectado por la interrupción de la actividad fabril en Brasil que dejó paralizada la producción por tres meses, alcanzó a sumar 2.082 unidades este año, aunque en franca recuperación, ya que en enero tenía el 1,9% del mercado y en febrero ya subió al 2,2 por ciento.

El nuevo Volkswagen Taos, ahora importado desde México, se posiciona en el sexto puesto entre los SUV más vendidos en lo que va de 2026. Al igual que el Ford Territory y el Toyota Corolla Cross, este modelo es del segmento medio, el de los C-SUV, y con la actualización de diseño y mecánica que llega este año lleva vendidos 1.855 vehículos en Argentina.

El Toyota Corolla Cross fue el SUV más vendido de 2025 pero este año tendrá fuerte competencia externa e interna con el nuevo Yaris Cross

En séptimo puesto se encuentra otro B-SUV que se mantiene como una de las elecciones preferidas de los usuarios de este tipo de vehículo por su procedencia Crossover y una silueta más deportiva. Es el Volkswagen Nivus, importado desde Brasil, que sumó en los dos primeros meses del año 1.660 unidades.

A pesar de tener su precio de venta en dólares y no ser de los modelos que se destacan por un precio tan competitivo, el Jeep Compass que viene de Brasil es uno de los vehículos que más creció el año pasado en la elección de los consumidores. En los dos primeros meses, alcanzó las 1.604 ventas y es uno de los dos únicos modelos de SUV que tienen mejor resultado en la comparación interanual, con un crecimiento del 47%. El otro es el Ford Territory, que creció un 223% en un año.

Junto al Ford Territory, el Jeep Compass es uno de los únicos dos SUV que crecieron en ventas respecto al primer bimestre de 2025 dentro de los 10 autos de mayor demanda

El noveno lugar lo tiene otro modelo de Volkswagen de segmento de los compactos. Es el clásico B-SUV que nació en 2020 inaugurando el portafolios de la marca en esta categoría. El VW T-Cross, renovado estéticamente a mediados de 2024, sumó entre enero y febrero 1.477 patentamientos, a pesar de la fuerte competencia interna que tiene para ganar mercado en este tipo de vehículos.

El Top10 se cierra con un SUV chino, el Baic BJ30, que también incorporó una versión híbrida gracias al cupo de 50.000 vehículos importados exentos de pagar arancel extrazona y que alcanzó las 1.421 unidades en los dos primeros meses del año.