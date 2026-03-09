Economía

En febrero se patentaron 42.000 autos: cuáles fueron las marcas y modelos más vendidos

Desde el 5 de febrero no había datos precisos que mostraran la dirección del mercado. No hubo aumento significativo de marcas chinas. Volkswagen sigue liderando en marcas y la Toyota Hilux se volvió a quedar con el primer puesto

La publicación de los datos detallados del mercado de autos 0 km de febrero permiten evaluar el comportamiento de los usuarios con una precisión que no había en el reporte inicial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A 9 días de cerrar el mes, y a 32 del último reporte detallado, finalmente este lunes se publicaron los resultados de ventas de autos 0 km de febrero con una leve corrección en el total de unidades comunicadas inicialmente, que sin embargo no incide en el resultado.

A diferencia de lo ocurrido hasta enero, el informe está rotulado como proveniente de la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA) y distribuido por ACARA, la entidad que nuclea a las concesionarias de automóviles de todo el país, dejando de lado el Sistema de Información OnLine del Mercado Automotor (SIOMAA).

En febrero no se patentaron 24.277 sino 42.026 vehículos, lo que no modifica sustancialmente el nivel de ventas que se había informado. Con este resultado, febrero tuvo una caída intermensual del 36,8% y una baja interanual del 5,7% en la comparación con el mismo mes del año anterior. El acumulado de enero y febrero mantiene una proyección negativa similar a la del primer mes con un 4,9% de retracción respecto a 2025.

Las ventas de autos 0 km en febrero de 2026 registraron 42.026 unidades, reflejando una caída intermensual del 36,8% e interanual del 5,7%, según datos de DNRPA y ACARA. (DNRPA)

El gran misterio por develarse era el bajo nivel de patentamientos que reportaron las marcas a lo largo del mes, que incluso generó que para marzo unánimemente se decidiera no aumentar los precios de los autos 0 km. Una medida extraña, ya que por el propio estatuto de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), no se pactan acuerdos respecto a precios como una medida que prevenga la cartelización del mercado.

En el análisis de los números que se publicaron este lunes, quedará para cada marca establecer dónde estuvo la diferencia entre lo proyectado y el resultado final que se obtuvo, y que, aunque no deja de ser negativo, no es preocupante al nivel que se había interpretado. A simple vista, los autos particulares y vehículos comerciales livianos quedaron en 39.498 cuando el sector auguraba 35.000 patentamientos. La baja fue del 6% pero hubo una suba del 2,1% de vehículos pesados, lo que pudo haber incidido en una proyección diferente.

El esperado detalle de marcas y modelos

Volswagen volvió a marcar la diferencia con cierta holgura sobre Fiat y Toyota entre las marcas. (DNRPA)

La marca que más autos nuevos patentó fue Volkswagen, que alcanzó las 5.808 unidades con un 14,9% del mercado. Segunda quedó Fiat con 5.127 y el 13%, y tercera Toyota con 4.991 unidades y el 12,6%. Ya con volúmenes que representan menos del 10% de participación en el total de vehículos, quedó cuarta Ford con 3.763, quinta Peugeot con 3.333, Chevrolet con 3.225 y Renault con 3.174 automóviles. Los diez fabricantes que más autos vendieron se completaron con Citroën con 1.487, Nissan con 1.281 y Jeep con 920.

Como dato interesante, en febrero la marca china que más autos vendió es BYD por primera vez, alcanzando el 11mo lugar con 813 autos, y desplazando a Baic que patentó 674 unidades.

Los modelos más patentados

Entre los modelos, nuevamente la Toyota Hilux fue el auto más patentado con 2.212 camionetas, que equivalen al 45% de las ventas totales de la marca. Segundo quedó el eterno Fiat Cronos con 2.026 y tercero el Peugeot 208 con 1.915 unidades.

El Ford Territory volvió a quedar entre los 5 modelos más vendidos y el mejor SUV del mercado, alcanzando las 1.550 ventas con la pick-up Ford Ranger en quinto lugar con 1.338. El Volkswagen Tera volvió a “marcar su territorio de 2026″ quedando como el mejor modelo de la marca por segundo mes consecutivo al patentar 1.333 autos, justo por delante de la VW Amarok que finalizó con 1.148 y del VW Polo con 1.096 unidades.

La pick-up Toyota Hilux fue el auto más vendido del mes, por delante del Fiat Cronos y el Peugeot 208. (DNRPA)

El mejor modelo de General Motors volvió a ser el Chevrolet Tracker, con 1.082 patentamientos, y los diez modelos más vendidos se completaron con el Peugeot 2008, que sumó 967 ventas en febrero.

Resaltan de este resultado la buena performance del Renault Kangoo, el único modelo que actualmente se produce en la fábrica Santa Isabel, con 624 unidades, lo que le permite mantener el resultado de enero (687), mientras que el auto de una marca china que mayores ventas tuvo volvió a ser el Baic BJ30, quedando en el puesto 25 con 498 unidades.

