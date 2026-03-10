Economía

“Argentina está muy atractiva, hay mucho interés”: Mariana Schoua, presidenta de Amcham, sobre la expectativa en el foro empresario de Nueva York

En diálogo con Infobae a la Tarde, la presidenta de Amcham explicó desde Nueva York el renovado interés empresario internacional durante el Argentina Week, marcado por la búsqueda de inversiones en sectores clave y la presencia de referentes públicos y privados

Durante la transmisión en Infobae a la Tarde, el equipo integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Rosendo Grobo dialogó con Schoua sobre el impacto del evento, la llegada de inversiones y las reformas que impulsa el gobierno nacional. La presidenta de Amcham destacó el rol de los gobernadores y la articulación público-privada para lograr un desarrollo federal.

El atractivo renovado: estabilidad y reglas claras atraen capital extranjero

“La verdad es que hay un auditorio desbordante. Argentina pasó a ser muy atractiva. La idea es esa, que atraigamos inversiones en forma masiva para la Argentina”, subrayó Schoua, quien remarcó el cambio de clima tras décadas de crisis: “Ahora parece haber una estabilidad macroeconómica, unas condiciones dadas de reglas claras, de objetivos claros, que hace que los inversores internacionales, especialmente de Estados Unidos, sientan que este es el momento para invertir”.

La presidenta de Amcham describió el ecosistema que se generó en Nueva York: “Están los gobernadores, que eso es muy importante, porque para desarrollar a la Argentina y en todos estos focos de inversión, el objetivo es que sea un desarrollo federal para la Argentina en los distintos ámbitos de los sectores de producción”. Destacó el rol de los bancos internacionales en la Argentina Week: “Hoy estamos en el JP Morgan, mañana estamos en el Bank of America. Los bancos muchas veces atraen a los potenciales inversores y muchos son los que tenemos acá”.

Según Schoua, “las industrias clave que van a ser el motor del desarrollo de la Argentina son energía, minería, tecnología y agroindustria. Estos son los motores y el principio de todas estas inversiones que estamos esperando”.

El modelo de desarrollo federal
El modelo de desarrollo federal y la articulación entre gobiernos provinciales y nacional constituyen puntos clave para distribuir las inversiones en todo el territorio argentino

El RIGI y la demanda de confianza: la visión de los inversores

Consultada sobre las inquietudes más frecuentes, Schoua fue concreta: “Lo más importante para generar es la confianza. La historia que nosotros tenemos no nos ayuda. Ellos pretenden estabilidad, reglas claras, previsibilidad, contexto macroeconómico favorable, además de costos financieros apropiados”.

El régimen de incentivos a grandes inversiones (RIGI) surgió como eje central de las consultas: “Lo que se está hablando mucho es del RIGI, porque no solo da reglas claras, te da incentivos impositivos, te soluciona este tema del cepo. Todo lo que son nuevas inversiones y que entran en el RIGI no tienen ese problema”.

Según la titular de Amcham, “el RIGI es como una solución transitoria, pero llegado a un punto va a ser la norma. No va a hacer falta un RIGI porque esto ya va a estar incluido dentro de las normas generales macroeconómicas del país. Pero hoy por hoy sí es un factor muy importante que atrae inversiones”.

Reconversión industrial y federalismo: los desafíos de la transición

El equipo de Infobae a la Tarde consultó sobre el discurso de Javier Milei y la reacción del empresariado. Schoua sostuvo: “El presidente es muy contundente y yo creo que él hace un punto muy importante en cuanto a qué modelo de país quiere llevar adelante. Ese cambio cultural entre que se protejan las industrias nacionales versus que la Argentina salga a competir en el mundo”.

El evento en Nueva York
El evento en Nueva York contó con bancos internacionales como JP Morgan y Bank of America, clave para atraer inversiones extranjeras hacia Argentina

Sobre la reconversión de sectores menos competitivos, Schoua remarcó: “Va a haber industrias que se van a tener que reconvertir, porque no en todos los aspectos las industrias argentinas somos competitivas en el mundo. Ahora estamos en un periodo de transición y en esa transición estas industrias requieren de baja de costos, de algunas de las reformas estructurales que se están llevando adelante, como la reforma laboral e impositiva, baja de costos crediticios y financieros. Todo eso va a ayudar a esa reconversión”.

La presidenta de Amcham consideró que “las industrias que son el motor, está claro, las inversiones van a venir ya. Después tenés toda la cadena de valor de esas industrias que generan un montón de empleos. Son incontables los proveedores involucrados, desde empresas de servicios petroleros hasta la construcción y servicios en las provincias”.

Al referirse al federalismo del proceso, Schoua enfatizó: “Todas esas industrias que nosotros llamamos como motores y son las primeras que reciben las inversiones, están diseminadas a lo largo y a lo ancho del país. Casi todas las provincias tienen algún recurso que va a ser necesario en este momento, desde el petróleo y el gas en el sur, hasta la minería en el norte. Por eso es tan importante esta articulación entre gobiernos provinciales y nacionales”.

Sobre el debate por los pisos de compre local y la relación con gobernadores, aclaró: “Por ahora no se habló de eso, por lo menos no en la conferencia, pero todas las provincias están involucradas y eso está sucediendo. Por algo todos esos gobernadores están hoy acá”.

