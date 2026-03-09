ANSES: cuándo cobro en marzo 2026 si mi DNI termina en 6

ANSES confirmó el calendario de pagos para marzo de 2026, especificando fechas y montos según la terminación del DNI para todos los beneficiarios (ANSES)

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó el calendario oficial de pagos para marzo de 2026, detallando las fechas y montos para cada prestación social según la terminación del DNI. Quienes tienen DNI finalizado en 6 deben consultar el día específico de cobro de su beneficio para organizar sus finanzas y evitar contratiempos, en función de los parámetros fijados por el organismo.

De acuerdo con la información oficial de ANSES, las prestaciones incluyen jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, AUH, Asignación por Embarazo, Prenatal, Maternidad, Pensiones No Contributivas y Desempleo. Cada una cuenta con un calendario diferenciado y montos actualizados por la fórmula de movilidad y los bonos extraordinarios vigentes.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: fecha y monto para DNI terminado en 6

Las personas que cobran jubilaciones y pensiones mínimas y tienen DNI finalizado en 6 recibirán su haber el 17 de marzo de 2026. El monto base para este segmento asciende a $369.600,88, según lo dispuesto por ANSES, al que se suma el bono extraordinario de $70.000. De esta forma, el ingreso total mensual es de $439.600,88 por beneficiario, conforme a la actualización por movilidad y el refuerzo para sectores vulnerables.

Este esquema, que incluye el bono, aplica a la mayoría de los adultos mayores cuyos ingresos se encuentran por debajo del umbral legal, en línea con la normativa vigente de ANSES.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo: cuándo se cobra y cuál es el monto

Quienes perciben haberes superiores al mínimo y tienen DNI terminado en 6 verán acreditado su pago el 27 de marzo de 2026. Para este grupo, el haber máximo registrado para marzo es de $2.487.063,95. En este caso, los titulares no acceden al bono extraordinario, pero sí reciben la actualización correspondiente por la fórmula de movilidad, de acuerdo con la información publicada por ANSES.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Las titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) con DNI finalizado en 6 podrán cobrar el 17 de marzo de 2026. El monto establecido para la AUH es de $132.814 por menor, mientras que para la AUH por hijo con discapacidad el monto asciende a $432.461, según los valores oficiales dispuestos por ANSES.

El valor actualizado de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) es de $66.414 por hijo. Es importante señalar que el 20 % de la AUH es retenido hasta la presentación de la Libreta, la cual certifica los controles de salud, vacunación y asistencia escolar, en cumplimiento de los requisitos del programa.

Asignación por Embarazo

Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 6 podrán acceder al pago el 18 de marzo de 2026. El monto vigente para este beneficio es de $132.814 por embarazo, conforme a la última actualización publicada por ANSES.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) se abona el 17 de marzo con valores actualizados y retención del 20 % (ANSES)

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Las titulares de Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad cuyo DNI finaliza en 6 cobrarán el 18 de marzo de 2026. Para ambos casos, el monto de referencia es de $132.814 por prestación, sujeto a las actualizaciones establecidas por la fórmula de movilidad y a la situación laboral de la beneficiaria, de acuerdo con la normativa vigente de ANSES.

Pensiones No Contributivas

Quienes reciben Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez con DNI terminado en 6 percibirán el pago el 12 de marzo de 2026. En marzo, la PNC por estos conceptos se ubica en $258.720,62, más el refuerzo de $70.000, totalizando $328.720,62 mensuales.

Para el caso de la PNC por madre de siete hijos, el monto es igual al haber mínimo, alcanzando $439.600,88 con el bono extraordinario, según la información oficial de ANSES.

Desempleo Plan 1

Las personas titulares de la Prestación por Desempleo del Plan 1 cuyo DNI finaliza en 6 podrán cobrar el 27 de marzo de 2026. El monto varía según los aportes realizados y el tiempo trabajado antes de la desvinculación laboral, en el marco de la Ley 24.013 y sus modificatorias.

Otras prestaciones y datos relevantes

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), dirigida a mayores de 65 años sin cobertura previsional, se abona con el calendario de haberes mínimos y suma el bono de $70.000, alcanzando un ingreso total de $365.680,70 en marzo de 2026.

Las Asignaciones de Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento) pueden cobrarse en dos tramos: del 10 de marzo al 10 de abril y del 20 de marzo al 10 de abril, sin distinción por terminación de DNI. El monto varía según el tipo de evento y la normativa vigente; el trámite se realiza exclusivamente a través de la plataforma mi ANSES.