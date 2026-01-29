Por qué la suba récord del oro beneficia a la Argentina y apuntala un objetivo clave del Gobierno

El oro forma parte de las reservas internacionales del Banco Central y su precio récord aumenta las tenencias de la autoridad monetaria.

La política monetaria de Estados Unidos de mantener el dólar atrasado para reforzar sus aranceles y encarecer las importaciones está beneficiando a las reservas y a los bonos argentinos.

El oro subió ayer más de 6% al récord de USD 5.449 por onza troy porque, además de un dólar subvaluado, se complicó la crisis con Irán y el metal precioso hoy es el refugio más buscado. Esto se tradujo en aumento de las reservas por las 62 toneladas de oro que la integran, más la revaluación de los euros, libra esterlina, yenes y yuan, significaron casi 400 millones de dólares. ¿El resultado? Las tenencias internacionales aumentaron USD 380 millones, más de diez veces el monto de USD 33 millones que el Banco Central compró ayer en el Mercado Libre de Cambios (MLC). Esta dinámica apuntala el objetivo del equipo económico de engrosar las reservas del BCRA, que tocaron el mayor nivel en cuatro años y medio.

Como un circuito virtuoso por el crecimiento de las reservas de libre disponibilidad, los bonos soberanos con ley extranjera, que son los que toma el JP Morgan para su índice de riesgo país, subieron hasta 0,6%. Además, sigue ingresando dinero del exterior y se ve en la baja del dólar cable o contado con liquidación (CCL).

En estas circunstancias, el riesgo país retrocedió 10 unidades (-2%) a 484 puntos básicos y está más cerca de alcanzar el nivel que le permitiría al Gobierno hacer lo mismo que Ecuador el lunes: recomprar su deuda entre 2026 y 2030 a cambio de bonos que venzan entre 2036 y 2040.

Para efectuar este canje, el riesgo país local debería igualar el de Ecuador, que es de 420 puntos. Si persiste el ritmo de alza de los bonos locales, no habrá dudas de que es una operación que podría realizarse antes de los vencimientos de deuda de junio. En otras palabras, la operación está en manos de los inversores: si siguen apostando a los títulos argentinos, el canje los beneficiará.

En la plaza cambiaria, los dólares financieros bajaron. El MEP cerró a $1.462 (-0,2%) y el CCL a $1.497 (-0,3%). El “blue” perdió $5 y quedó en 1.485 pesos.

La licitación del Tesoro, el evento que es calve para los inversores porque es el que fija las tasas de interés, fue exitoso. El Tesoro recaudó más de lo que quería renovar, lo que le permite quitar pesos de la plaza y frenar las tasas de interés.

Según el economista y asesor financiero Nau Bernues “el Tesoro está aspirando parte de los pesos que se emiten con la compra de dólares por parte del BCRA. En el resultado de la licitación, con un rollover del 124%, se llevaron $2 billones a la cuenta del Tesoro. Esto va en línea con lo que el Gobierno viene comunicando. Dejar pesos en la calle de acuerdo con la demanda de dinero y monitorear que no se traslade a precios”.

Para lograr este objetivo, el Ministerio de Economía tuvo que pagar un precio: la LECAP de marzo que recibió 50% de los $10,3 billones adjudicados cortó a 2,99% efectivo mensual, cuando el día anterior tenía una tasa de 2,7 por ciento. Las LECAP de julio, otro de los bonos premiados, pagaron 2,75% contra 2,59% del día anterior, y captó 1,8 billones de pesos. Entre los dos títulos explicaron casi 70% del monto adjudicado.

Según F2, la consultora que dirige Andrés Reschini, “la liquidez del Tesoro está en una situación algo ajustada, sobre todo teniendo en cuenta que necesita continuar comprando divisas para enfrentar compromisos. Al 26 de enero contaba con depósitos en el BCRA por $2,3 billones y por esa razón adjudicó ofertas en la licitación de deuda por $10,34 billones habiendo enfrentado vencimientos por $8,32 billones. Así, $2 billones pasarían a engrosar el poder de fuego en el equivalente a USD 1.400 millones al tipo de cambio del cierre”.

La Bolsa tuvo una leve toma de ganancias y el S&P Merval de las acciones líderes perdió 0,4% en pesos y quedo neutro en dólares.

Anoche, los datos del after market mostraban que seguía la fiebre del oro, un activo que luce cuando la economía tiene dudas. El metal precioso subía más de 3 % y rompía el techo de 5.500 dólares. En las estimaciones de diciembre pasado los analistas apostaban a un oro a USD 6.200 a fin de año, pero viendo el comportamiento de los últimos días, parecen quedar desfasadas.

El metal precioso acumula una suba de 91% en los últimos 12 meses. Los tres principales índices de Estados Unidos mostraban dudas por la sobrevaluación de las acciones de empresas vinculadas a la inteligencia artificial. Las caídas de Microsoft y Meta inciden en el ánimo de los inversores.

Hoy podría ser otra buena rueda para los países de la región incluida la Argentina, donde hay una gran apuesta al futuro de los bonos soberanos. Los bonos del Tesoro de Estados Unidos caían de precio y elevaron su rendimiento a 4,25%, pero no atrae a los inversores como en crisis similares cuando esos rendimientos actuaban como imán y se iba el dinero de los bonos latinoamericanos hacia el norte. Hoy el movimiento es opuesto por la volatilidad de la economía de Estados Unidos.