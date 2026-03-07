La empresa detrás de una de las marcas más conocidas de preservativos tuvo que achicar su planta en más de 60%

La empresa detrás de Tulipán despidió a más de 200 empleados en los últimos años. (Imagen ilustrativa Infobae)

En un contexto de crisis industrial, Kopelco S.A., la empresa que opera la marca de preservativos Tulipán, redujo en más de 60% su planta de empleados por la contracción del consumo. De acuerdo a los cálculos de los directivos de la compañía, la dotación de personal se redujo de 355 a 135 trabajadores directos, lo que se traduce en una pérdida de 220 empleos.

Nacida a fines de los 80, Tulipán comercializa 12 tipos diferentes de profilácticos junto a geles íntimos y otros artículos, y, según estimaciones de la propia firma, abarca el 40% de la participación en el mercado argentino. Además, solía proveer al gobierno nacional en las campañas de prevención contra las Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS).

Al mismo tiempo, Kopelco forma parte de la industria textil mediante la fabricación de puntillas, cintas elásticas y rígidas así como hilados de latex y globos, entre otros productos. La planta principal opera en San Martín, en la Provincia de Buenos Aires, mientras que una segunda instalación en el parque industrial de San Luis está destinada exclusivamente a la producción textil.

Felipe Kopelowicz, gerente general de la empresa, aseguró que el recorte de personal se debió a la caída de la demanda interna de los últimos años. “Estamos súper preocupados, es un momento muy desafiante. Tenemos caída de ventas de hasta 50% en algunos rubros. Nunca viví una cosa así”, afirmó el directivo. Uno de los problemas que identificó fue la importación de prendas confeccionadas de China, con las que es muy difícil competir.

Además de Tulipán, Kopelo también tiene negocios en el rubro textil. (Fuente)

Respecto al negocio de los preservativos, indicó que el retroceso no fue tenemos un precio más competitivo y más popular. La torta cae pero nosotros ganamos un poco de participación. Pero los otros rubros nuestros están muy atacados: elásticos de ropa interior, globos y productos de mano de obra incentiva. Allí, lamentablemente, hemos achicado personal y el negocio se cayó a pedazos. En textil, cayó un 50% en volumen de venta”, describió en declaraciones a Radio Con Vos.

Siguiendo esa línea argumental, el empresario consideró que la coyuntura refleja “un jaque total” e incluso realizó una autocrítica por su propia administración: “Estoy muy decepcionado con mi propia gestión porque mi gente la está pasando mal. No he podido cambiar ni resolver ni mejorar la situación de la gente. Realmente no sé qué música bailar, no sé cuál es el piso. No sabemos qué hacer”.

Por otra parte, Kopelowicz cuestionó al gobierno de Javier Milei por sus críticas contra la industria y aseguró que “nunca hubo un diálogo” con el sector. “Nunca nadie me llamó, ni a mí ni a la cámara. No convalidan la industria real. Son asesores que supuestamente saben de lo que están hablando pero no hablan con nosotros”, se quejó.

A propósito del debate sobre el nivel de rendimiento industrial, el ejecutivo reconoció que si bien existen ciertos puntos donde no son “del todo eficientes, en otros sí”. “Desarmar todo por alguna ineficiencia me parece un suicidio”, sentenció.

Las ventas textiles de Kopelco cayeron más de 50%.

En cuanto a la reforma laboral, que la administración libertaria promulgó el viernes 5 de febrero, el administrador de Kopelco le restó importancia al señalar que la situación “pasa porque haya trabajo y, a nivel económico, consumo”. “Puede hacer que alguien tome algún empleado más pero si uno no se siente tranquilo en su trabajo, no va a consumir. Lo mismo que los empresarios: si no nos sentimos tranquilos, no invertimos. Hoy la gente tiene salarios pero no llegan”, concluyó.

La crítica de Caputo a la industria

En medio de las tensiones entre el Gobierno y la industria por episodios como el cierre de Fate o la pelea con el Grupo Techint por la licitación de caños de Vaca Muerta, el ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a respaldar con firmeza la política económica oficial, que incluye una apertura de las importaciones.

Durante el 7º Foro de Inversiones & Negocios realizado en Mendoza, Caputo expresó su postura sobre el modelo económico y las demandas del sector empresario respecto de la ausencia de una política industrial concreta.

En un contexto de tensión con la UIA, que el martes pasado difundió un comunicado crítico solicitando respeto tras las declaraciones del presidente Javier Milei sobre los empresarios en la apertura de sesiones del Congreso, el titular del Palacio de Hacienda afirmó que el modelo vigente “es un modelo de capitalismo de mercado, de la gente, no es de ninguna manera antiempresario”, y agregó que “es con los empresarios que se ganan su mercado, como tiene que ser”.

Luis Caputo aclaró que el modelo del Gobierno no es "antiempresario" tras la tensión con los industriales. REUTERS/Agustin Marcarian

“¿De qué modelo industrial estamos hablando? ¿Para alguno Argentina es una potencia industrial? El modelo de los últimos 20 años, lejos de hacer crecer nuestra industria, ni siquiera pudo hacer crecer un empleo, que no crece desde 2011. Además, la cantidad de empleadores no crece desde 2007″, opinó el funcionario nacional.

Y cerró: “No era un modelo que tenga nada que ver con lo industrial; era un modelo prebendario. Era un proyecto inmoral, injusto, ineficiente y regresivo porque el que menos puede defenderse contra este tipo de modelo es el que menos tiene”.

Un informe reciente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) recalcó que en los dos primeros años de la gestión de Javier Milei, la industria manufacturera atravesó una crisis profunda, con impacto en el empleo, la producción y su participación en la economía nacional.

En ese periodo, el sector industrial perdió 100.000 empleos, lo que equivale a una reducción de 160 puestos diarios. La utilización de la capacidad instalada retrocedió hasta el 40%, mientras que las exportaciones de productos con mayor valor agregado disminuyeron un 28%. Además, la participación de la industria en el PBI descendió del 16,5% al 13,7%, el nivel más bajo en nueve décadas.