La industria perdió 160 empleos por día en los últimos dos años y redujo su peso dentro de la economía argentina

La industria manufacturera perdió 100.000 empleos desde 2023, con una caída de su peso en la economía nacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante los dos primeros años del gobierno de Javier Milei, la industria manufacturera exhibió contundentes señales de crisis que afectaron el empleo, la producción y su relevancia dentro del sistema económico. En ese lapso, el sector industrial perdió 100.000 puestos de trabajo (160 puestos por día), su capacidad ociosa creció al 40%, sus exportaciones de mayor valor agregado cayeron un 28% y su peso dentro de la economía argentina bajó del 16,5% al 13,7%, su nivel más bajo en 90 años. Los datos surgen de un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

Durante el período comprendido entre 2023 y 2025, la industria argentina atravesó una de las caídas más pronunciadas de su historia reciente. Según el informe de la UBA, en 2024 la contracción del sector fue del 8,8% en términos reales respecto de 2023, superando la registrada durante la pandemia en 2020 (−7,7%) y la crisis financiera internacional en 2009 (−7,3%). “La caída industrial fue 7,5 puntos porcentuales mayor a la de la economía nacional, que se contrajo 1,3%”, precisa el documento. En este escenario, la industria manufacturera se posicionó como la segunda actividad económica más afectada del año, solo detrás de la construcción, que mostró un retroceso del 17,5%.

En cuanto a la perspectiva histórica, en 2024 el nivel de actividad industrial se ubicó un 18,5% por debajo del máximo histórico de 2011. Pese a una leve recuperación posterior, el sector quedó todavía un 8,2% por encima del piso alcanzado durante la pandemia de 2020, según el informe elaborado por el Área de Estudios Sobre la Industria Argentina y Latinoamericana (AESIAL) y el Centro de Estudios de Historia Económica Argentina y Latinoamericana (CEHEAL) de la Facultad de Ciencias Económicas (UBA),

La dinámica reciente mostró que la industria manufacturera perdió relevancia dentro del conjunto económico: su peso relativo en el Producto Interno Bruto cayó al 13,7%, “el sector industrial fue el que más perdió participación de todos. Tal nivel de peso industrial se remonta a antes de la Segunda Guerra Mundial, casi 90 años”.

Repunte insuficiente

Hacia el primer semestre de 2025, la industria manufacturera evidenció una recuperación del 6,1% respecto al mismo período del año anterior. A pesar de ese repunte, el nivel de actividad seguía siendo 10,2% inferior al observado en la primera mitad de 2023, inmediatamente antes de la reversión de tendencia que se manifestó en el segundo semestre de ese año. El informe de la UBA advierte que “en un marco de tensiones cambiarias y reservas declinantes, a mediados de 2025 cesó la recuperación industrial que llevaba nueve meses”.

El tercer trimestre de 2025 marcó el regreso de la dinámica negativa: la actividad industrial se contrajo 2,4% interanual, reanudando la tendencia descendente que caracterizó al bienio 2023-2024. El informe señala que en los dos años comprendidos entre el tercer trimestre de 2023 y el de 2025, la economía argentina creció apenas 1,3% en total. Bajo esa superficie, la industria manufacturera se ubicó entre los sectores más perjudicados, junto con la construcción y la pesca, con una caída de 8 puntos porcentuales en su producto.

El desempeño de la industria contrastó con otros, lo que deja en evidencia la economía a dos velocidades, en la que el crecimiento es heterogéneo. El documento de la UBA puntualiza que “la actividad de mayor crecimiento fue la intermediación financiera, con un 25%, casi veinte veces el incremento de la economía en su conjunto. Otros sectores que superaron en más de diez veces el promedio nacional fueron la minería, la hotelería y gastronomía, y el agro".

Respecto al uso de la capacidad instalada (UCI), el período 2024-2025 mostró uno de los registros más bajos del último decenio. El promedio industrial se ubicó en el 58%, apenas dos puntos porcentuales por encima del nivel de 2020 y uno por debajo del de 2019. La evolución de este indicador resultó oscilante: el uso de la capacidad cayó al 53% entre diciembre de 2023 y marzo de 2024, ascendió al 63% en octubre de ese año, volvió a descender al 54% en marzo de 2025 y se recuperó hasta el 61% en septiembre de 2025. Sin embargo, solo en octubre y noviembre de 2025, el índice cayó nuevamente por debajo del 58%.

El uso de la capacidad instalada de la industria promedió el 58% entre 2024 y 2025, uno de los niveles más bajos del decenio

La retracción industrial tiene además un reflejo en las exportaciones, donde las ventas externas de los productos primarios avanzaron más que aquellas con mayor valor agregado. El informe resalta que mientras las exportaciones “vinculadas a sectores con ventajas comparativas derivadas de la abundancia de recursos naturales —particularmente las asociadas al complejo agropecuario— muestran un mejor rendimiento, las manufacturas de origen industrial (MOI) registran una retracción sostenida".

Esta tendencia se refleja en el retroceso de las MOI como proporción de las exportaciones argentinas, que pasaron de representar el 35% en 2011 al 28% en 2024, con una merma de más de USD 6.000 millones. Las manufacturas de origen agropecuario (MOA), en cambio, mantuvieron una participación relativamente estable, oscilando entre el 33% y el 37% en el mismo período.

No obstante, el informe destaca que en 2025 comenzó cierta reversión de esa tendencia negativa de primarización: hubo una recuperación del valor exportado en ambas categorías respecto del año previo y, hasta octubre, las MOA acumularon un incremento del 3,3% y las MOI del 6,3%.