Economía

Tras la compra de Manantiales Behr a YPF, el grupo Pérez Companc inyectará USD 150 millones en Pecom

Santa Margarita, el accionista de la petrolera conformada por tres de los siete hijos de ‘Goyo’, usará el desembolso para empujar proyectos como el área que le compró a YPF

Pecom busca expandir su producción
Pecom busca expandir su producción petrolera tras la compra del yacimiento Manantiales Behr a YPF REUTERS/Todd Korol

Tras la compra del histórico yacimiento convencional Manantiales Behr a YPF, Pecom, la petrolera de los Pérez Companc vuelve a tomar protagonismo en el negocio energético en un contexto de fuerte dinamismo del sector, impulsado por la expansión de Vaca Muerta y la mejora en los precios internacionales del petróleo.

Según informó la compañía en una carta que envió a la Comisión Nacional de Valores (CNV), Santa Margarita, el vehículo societaro de Pecom conformado por Luis, Rosario y Pilar Pérez Companc, realizó un aporte irrevocable de capital a cuenta de futura suscripción de acciones por unos USD150 millones.

Según comentaron fuentes al tanto de la operación a Infobae, se trata de una inyección para fortalecer la estructura de capital y empujar los proyectos estratégicos de la compañía. Entre ellos, se destaca Manantiales Behr, el área de explotación convencional de petróleo que Pecom le compró a YPF poco más de dos semanas atrás.

“El aporte irrevocable de capital que hoy se informa tiene lugar en un contexto de gran dinamismo del sector energético argentino y continúa reafirmando el compromiso del accionista con el crecimiento y el desarrollo de la Sociedad a los fines de fortalecer la estructura de capital y concretar el soporte financiero requerido en esta etapa para continuar impulsando proyectos estratégicos que permitan consolidar su posición en el mercado, afirmando la apuesta diaria tenida en miras por el aportante para el desarrollo y progreso de la República Argentina”, dice la carta.

A mediados de febrero, el Directorio de YPF oficializó el traspaso del 100% de la concesión de explotación convencional ubicada en la provincia de Chubut a Pecom. La operación forma parte de la estrategia de la petrolera estatal de concentrar inversiones en proyectos de mayor rentabilidad, en particular el desarrollo del shale en Vaca Muerta, mientras avanza con la desinversión de algunos de sus activos convencionales más maduros.

La incorporación de Manantiales Behr, en tanto, fue clave para el plan de expansión de Pecom en el negocio petrolero. Según informó la compañía, el activo le permitirá alcanzar una producción cercana a los 35.000 barriles diarios en Chubut. La empresa prevé además integrar la operación del yacimiento con otros campos que ya gestiona en la región, como El Trébol–Escalante y Campamento Central–Cañadón Perdido, con el objetivo de generar sinergias logísticas y mejorar la eficiencia operativa.

El traspaso del yacimiento se concretó luego de que fracasara el intento previo de venta a Limay Energía, del grupo Rovella Capital. Esa firma había ganado la licitación original con una oferta de USD 575 millones, más de USD 150 millones por encima de las propuestas de otros competidores, entre ellos la propia Pecom. Sin embargo, la operación quedó sin efecto cuando el comprador no logró estructurar el financiamiento necesario para completar el pago inicial previsto en el acuerdo.

La compra del activo representa además un nuevo paso en el regreso del grupo Pérez Companc al negocio petrolero operativo, del que se había retirado más de dos décadas atrás. Durante los años 90’ el conglomerado había construido uno de los mayores grupos energéticos del país a través de Pecom Energía, pero en 2002 decidió vender sus activos a la brasileña Petrobras, una operación que marcó su salida del negocio upstream.

La compra de Manantiales Behr
La compra de Manantiales Behr forma parte del plan de expansión petrolera de Pecom REUTERS/Agustín Marcarian

Reorganización societaria entre los Perez Companc

El retorno comenzó a tomar forma en los últimos años, en paralelo con una reorganización del holding familiar. En mayo de 2024, pocos meses antes de la muerte de Gregorio “Goyo” Pérez Companc, tres de sus hijos avanzaron con una reconfiguración de la estructura accionaria del grupo. Luis, Rosario y Pilar Pérez Companc les compraron a sus hermanos Jorge, Cecilia y Catalina las participaciones que tenían en tres de las principales empresas del conglomerado, Molinos Río de la Plata, Molinos Agro y Pecom.

La operación fue valuada por fuentes del mercado financiero en torno a los USD 650 millones. En el caso de las dos compañías que cotizan en Bolsa (las dos Molinos), el precio quedó explicitado públicamente en unos USD 450 millones, mientras que para Pecom, una empresa privada que no tiene valuación bursátil, las estimaciones del mercado ubicaron el monto de la transacción en al menos USD 100 millones.

Desde el holding explicaron en ese momento que la reorganización respondía a un proceso de transición dentro de la familia y a los intereses particulares de cada uno de los hermanos. Con esa nueva estructura societaria consolidada, el grupo comenzó a explorar oportunidades para volver al negocio petrolero como operador, especialmente en el segmento de yacimientos maduros.

Ese nicho volvió a ganar atractivo en los últimos años a medida que las grandes petroleras, incluida YPF, reorientaron sus inversiones hacia el desarrollo del no convencional en Vaca Muerta y comenzaron a desprenderse de algunos campos convencionales. En ese escenario, Pecom busca posicionarse como uno de los jugadores relevantes en la gestión de esos activos mediante mejoras operativas y técnicas de recuperación terciaria que permitan extender su vida productiva.

