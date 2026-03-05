ANSES: cuándo cobro en marzo 2026 si mi DNI termina en 3

ANSES realizará el pago de las prestaciones de manera escalonada para garantizar el pago de todos los beneficiarios (ANSES)

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cumple un rol central en la gestión de las prestaciones sociales en Argentina, abarcando jubilaciones, pensiones y una amplia red de asignaciones familiares y sociales. Para el mes de marzo de 2026, la entidad ya confirmó el calendario de pagos que abarca a todos los titulares de beneficios, organizando la acreditación de fondos según la terminación del documento nacional de identidad de cada persona.

De este modo, cada grupo de beneficiarios cuenta con una fecha específica para cobrar, evitando aglomeraciones y permitiendo una operatoria segura en las entidades bancarias y puntos de pago habituales.

La modalidad escalonada en el abono responde a la necesidad de garantizar la fluidez y la disponibilidad de los fondos, asegurando que los más de siete millones de titulares reciban su dinero en tiempo y forma. Esta estrategia permite que el acceso a los recursos sea ordenado, priorizando la seguridad y la comodidad de los usuarios del sistema previsional.

Por otro lado, ANSES confirmó incrementos en los montos de las prestaciones para marzo de 2026, aplicando la fórmula de movilidad que ajusta los haberes de acuerdo a la variación del índice de precios al consumidor (IPC). Esta actualización, junto con refuerzos extraordinarios para los ingresos más bajos, busca sostener el poder adquisitivo de los beneficiarios en un contexto inflacionario.

El ajuste automático garantiza que los montos se mantengan alineados con la evolución del costo de vida, brindando previsibilidad y protección social a las familias y adultos mayores que dependen del sistema.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Los beneficiarios cuyo DNI finalice en 3 accederán al pago el jueves 12. Tras conoerse el dato inflacionario y de acuerdo con el decreto 274/2024, el haber será de $369.600,88, con el agregado de un bono extraordinario de $70.000. De este modo, el monto total ascenderá a $439.600,88.

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

Para las personas que se encuentren por encima de la mínima, la fecha de pago será el miércoles 25, al igual que aquellos con terminación en 2. El pago será de $2.417.441,63 sin ningún bono adicional.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Los beneficiarios de esta prestación, con DNI finalizado en 3, accederán al pago el jueves 12. Tras conocerse el aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el monto será de $132.814 por hijo y de $432.461 en caso de hijo con discapacidad.

Las prestaciones de ANSES tendrán un aumento de acuerdo al número del IPC (ANSES)

Asignación Por Embarazo

Aquellas que se encuentren en proceso de gestación recibirán el monto el viernes 13. Con los aumentos confirmados por la propia entidad, el monto asciende a $132.814. La entidad retiene el 20% ($26.562,80) del total de la asignación hasta que se entregue la libreta correspondiente. Así, corroboran que el pago es correcto.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Tanto personas con documento finalizado en 3 como en 2, cobrarán el plan social el lunes 16. Los montos a abonar en el tercer mes de marzo dependerán del Decreto 274/2024, el cual rige los aumentos de acuerdo al número del IPC de dos meses previos.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Para esta prestación, quienes sean beneficiarios no cuentan con una fecha en específico. El plan social se cobrará, para todos los DNI, entre el martes 10 de marzo y el viernes 10 de abril. En una segunda instancia, lo harán desde el viernes 20 de marzo hasta el lunes 20 de abril. Los valores se fijan según la prestación y se ajustan por movilidad mensual.

Pensiones No Contributivas

Personas con documentos terminados en 2 y 3 recibirán sus haberes el martes 10 de marzo. El monto del tercer mes del año es de $258.720,62 y también accederán al bono extraordinario de $70.000 otorgado por el Gobierno Nacional. De este modo, el monto alcanza los $328.720,62.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Al igual que las asignaciones de pago único, no existe una fecha pautada, sino que podrá pagarse entre el lunes 9 de marzo y el viernes 10 de abril. Los montos vigentes se actualizan según la normativa en curso para cada periodo.

Desempleo Plan 1 y Plan 2

Para beneficiarios del Plan 1, documentos con terminación en 2 y 3 cobrarán la prestación el miércoles 25. En tanto, aquellos del Plan 2 lo cobrarán entre el jueves 5 y el jueves 12 de marzo.