El petróleo sigue en alza y los mercados globales operan en caída tras los nuevos ataques en Medio Oriente

El precio del barril de petróleo Brent se acerca a los 85 dólares. Las bolsas europeas muestran números en rojo

Las principales bolsas europeas acenturaron
Las principales bolsas europeas acenturaron su tendencia bajista. REUTERS/Andrea Comas

En pocas líneas:

13:24 hsHoy

El cierre del estrecho de Ormuz puso a China en alerta: es el principal comprador de petróleo de Irán

El régimen de Beijing se abastece con más del 80% del combustible que vende Teherán y es clave para su maquinaria industrial, por lo que rogó “garantizar un suministro de energía estable y sin problemas”

Vista aérea del estrecho de
Vista aérea del estrecho de Ormuz, vía por la que transita el 20% del petróleo mundial. (REUTERS/Stringer/archivo)

China declaró este martes que adoptará las medidas que sean necesarias para garantizar su seguridad energética, en medio de una escalada bélica en Oriente Medio que amenaza con interrumpir el tránsito de crudo y gas natural a través del estrecho de Ormuz, una vía estratégica de la que depende una quinta parte del suministro global de petróleo.

13:24 hsHoy

Sube el petróleo; caen las bolsas

El precio del crudo subía alrededor de un 5% el martes. El índice de referencia europeo STOXX 600 caía un 3% en las primeras operaciones, tras un retroceso del 1,7% el lunes. Una pérdida del 2% en los futuros de las acciones estadounidenses sugería que la venta masiva podría llegar más tarde a Wall Street.

12:14 hsHoy

Fuertes pérdidas en las principales bolsas europeas y subas de los precios energéticos por el conflicto en Medio Oriente

Los mercados sienten el impacto de los ataques cruzados entre Irán, Israel y Estados Unidos, que se extendieron a varias naciones árabes y comprometen la provisión de energía por el cierre del estrecho de Ormuz

La bolsa de Madrid es
La bolsa de Madrid es una de las que siente el impacto

Las principales bolsas europeas prolongaron este martes su corrección a la baja, registrando caídas superiores al 3%, en una jornada marcada por la creciente tensión en Oriente Medio tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y el temor a una interrupción del suministro energético a través del estrecho de Ormuz.

11:47 hsHoy

Cómo va a impactar el conflicto en Medio Oriente en el precio de la nafta, según el presidente de YPF

Horacio Marín anticipó qué política seguirá la compañía, en un contexto global marcado por la volatilidad en el valor del petróleo

Horacio Marín, presidente y CEO
Horacio Marín, presidente y CEO de YPF

A partir del conflicto entre Irán, Israel y EEUU, los precios internacionales del petróleo se dispararon, lo que podría impactar finalmente en los consumidores con aumentos en los surtidores. No obstante, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, explicó que la suba no se trasladará automáticamente a los surtidores.

11:45 hsHoy

“Doble beneficio” y un riesgo latente: cómo afectará el conflicto de Medio Oriente a la economía argentina

La escalada de las tensiones y el cierre del estrecho de Ormuz generan un abanico de repercusiones a nivel local: el alza del petróleo promete mayores exportaciones y divisas, pero anticipa aumentos en los combustibles y presiones sobre la inflación doméstica

La producción en Vaca Muerta
La producción en Vaca Muerta se vería beneficiada con el alza del petróleo por el conflicto en Medio Oriente. REUTERS/Agustin Marcarian/

El estrecho de Ormuz, un corredor marítimo de apenas tres kilómetros de ancho, se convirtió en el epicentro de la tensión internacional por el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. El posible cierre de este paso estratégico, por donde circula el 20% del suministro global de petróleo y gas, podría impactar de lleno en la economía argentina: si bien la suba de los precios internacionales impulsaría las exportaciones y aumentar el ingreso de dólares, ese mismo movimiento amenaza con encarecer los combustibles en el mercado local.

11:37 hsHoy

Cómo el conflicto en Irán paralizó un mercado cripto de 11.000 millones de dólares

El régimen ordenó suspender el comercio de la principal stablecoin en plena ofensiva militar y con la conectividad reducida al 4%. El ecosistema cripto iraní, salvavidas financiero para millones de ciudadanos y herramienta de evasión de sanciones del régimen, enfrenta su mayor prueba de estrés

En esta ilustración, tomada el
En esta ilustración, tomada el 3 de noviembre de 2022, se ven representaciones de la criptomoneda Binance frente al logotipo de Nobitex y la bandera de Irán REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

El ecosistema de criptomonedas de Irán, uno de los mayores del mundo, se contrajo de forma abrupta tras el inicio de los ataques coordinados de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero. El banco central iraní ordenó a las principales plataformas de intercambio suspender temporalmente el comercio del par USDT-toman. El USDT, emitido por la empresa Tether, es una stablecoin: una criptomoneda cuyo valor está vinculado al dólar estadounidense, lo que la convierte en refugio frente a monedas inestables y en herramienta habitual de comercio internacional, incluso para gobiernos que buscan operar fuera del sistema financiero tradicional. En Irán, donde el rial ha perdido más del 96% de su valor y el sistema bancario está aislado de las redes internacionales, ese par funciona como el puente principal entre los dólares digitales y la moneda local.

11:26 hsHoy

La guerra con Irán está afectando rápidamente a la región

¿Hasta dónde podría llegar cada lado?

Rastros de interceptaciones de misiles
Rastros de interceptaciones de misiles de defensa aérea se observan en Tel Aviv, Israel (AP/Ohad Zwigenberg/Archivo)

La guerra en Irán se extiende rápidamente. En las primeras 48 horas del conflicto, Estados Unidos e Israel han lanzado miles de bombas sobre Irán, las primeras de las cuales mataron al ayatollah Ali Khamenei, líder supremo del país. En respuesta, Irán ha disparado cientos de misiles balísticos y drones contra nueve países. El 2 de marzo, el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, declaró que tomaría “algo de tiempo” alcanzar los objetivos de la guerra, que él y Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos, definieron principalmente en términos de la fuerza de misiles de Irán, más que de un cambio de régimen. ¿Cómo podría intensificarse aún más la guerra?

