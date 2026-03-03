El petróleo sigue en alza y los mercados globales operan en caída tras los nuevos ataques en Medio Oriente

China declaró este martes que adoptará las medidas que sean necesarias para garantizar su seguridad energética, en medio de una escalada bélica en Oriente Medio que amenaza con interrumpir el tránsito de crudo y gas natural a través del estrecho de Ormuz, una vía estratégica de la que depende una quinta parte del suministro global de petróleo.
El precio del crudo subía alrededor de un 5% el martes. El índice de referencia europeo STOXX 600 caía un 3% en las primeras operaciones, tras un retroceso del 1,7% el lunes. Una pérdida del 2% en los futuros de las acciones estadounidenses sugería que la venta masiva podría llegar más tarde a Wall Street.
Las principales bolsas europeas prolongaron este martes su corrección a la baja, registrando caídas superiores al 3%, en una jornada marcada por la creciente tensión en Oriente Medio tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y el temor a una interrupción del suministro energético a través del estrecho de Ormuz.
A partir del conflicto entre Irán, Israel y EEUU, los precios internacionales del petróleo se dispararon, lo que podría impactar finalmente en los consumidores con aumentos en los surtidores. No obstante, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, explicó que la suba no se trasladará automáticamente a los surtidores.
El estrecho de Ormuz, un corredor marítimo de apenas tres kilómetros de ancho, se convirtió en el epicentro de la tensión internacional por el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. El posible cierre de este paso estratégico, por donde circula el 20% del suministro global de petróleo y gas, podría impactar de lleno en la economía argentina: si bien la suba de los precios internacionales impulsaría las exportaciones y aumentar el ingreso de dólares, ese mismo movimiento amenaza con encarecer los combustibles en el mercado local.
El ecosistema de criptomonedas de Irán, uno de los mayores del mundo, se contrajo de forma abrupta tras el inicio de los ataques coordinados de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero. El banco central iraní ordenó a las principales plataformas de intercambio suspender temporalmente el comercio del par USDT-toman. El USDT, emitido por la empresa Tether, es una stablecoin: una criptomoneda cuyo valor está vinculado al dólar estadounidense, lo que la convierte en refugio frente a monedas inestables y en herramienta habitual de comercio internacional, incluso para gobiernos que buscan operar fuera del sistema financiero tradicional. En Irán, donde el rial ha perdido más del 96% de su valor y el sistema bancario está aislado de las redes internacionales, ese par funciona como el puente principal entre los dólares digitales y la moneda local.
La guerra en Irán se extiende rápidamente. En las primeras 48 horas del conflicto, Estados Unidos e Israel han lanzado miles de bombas sobre Irán, las primeras de las cuales mataron al ayatollah Ali Khamenei, líder supremo del país. En respuesta, Irán ha disparado cientos de misiles balísticos y drones contra nueve países. El 2 de marzo, el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, declaró que tomaría “algo de tiempo” alcanzar los objetivos de la guerra, que él y Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos, definieron principalmente en términos de la fuerza de misiles de Irán, más que de un cambio de régimen. ¿Cómo podría intensificarse aún más la guerra?