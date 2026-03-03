El petróleo sigue en alza y los mercados globales operan en caída tras los nuevos ataques en Medio Oriente

Cómo el conflicto en Irán paralizó un mercado cripto de 11.000 millones de dólares El régimen ordenó suspender el comercio de la principal stablecoin en plena ofensiva militar y con la conectividad reducida al 4%. El ecosistema cripto iraní, salvavidas financiero para millones de ciudadanos y herramienta de evasión de sanciones del régimen, enfrenta su mayor prueba de estrés

En esta ilustración, tomada el 3 de noviembre de 2022, se ven representaciones de la criptomoneda Binance frente al logotipo de Nobitex y la bandera de Irán REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

El ecosistema de criptomonedas de Irán, uno de los mayores del mundo, se contrajo de forma abrupta tras el inicio de los ataques coordinados de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero. El banco central iraní ordenó a las principales plataformas de intercambio suspender temporalmente el comercio del par USDT-toman. El USDT, emitido por la empresa Tether, es una stablecoin: una criptomoneda cuyo valor está vinculado al dólar estadounidense, lo que la convierte en refugio frente a monedas inestables y en herramienta habitual de comercio internacional, incluso para gobiernos que buscan operar fuera del sistema financiero tradicional. En Irán, donde el rial ha perdido más del 96% de su valor y el sistema bancario está aislado de las redes internacionales, ese par funciona como el puente principal entre los dólares digitales y la moneda local.