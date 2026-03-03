Cómo reaccionó el mercado argentino al conflicto en Medio Oriente y por qué los inversores miran más el escenario local

El mercado argentino mira con mayor detenimiento los sucesos políticos argentinos que el conflicto en Medio Oriente.

La guerra con Irán no llegó a la Argentina. El riesgo país, con subas de los bonos de alrededor de 0,5%, bajó modestas 5 unidades (-0,9%) a 567 puntos básicos.

Se trata de un buen resultado viendo que los bonos del Tesoro de Estados Unidos bajaron y aumentaron su rendimiento a 4,05 por ciento. Esta tasa desalienta la inversión en bonos de la región. El EEM, el índice que representa a país emergentes, cayó casi 2 por ciento.

Brasil salió indemne y la Bolsa de San Pablo cerró con un alza de 0,28% que en esta adversidad es considerada como una gran ganancia. El conflicto parece algo lejano para la región, pero no para Europa que corre peligro en el abastecimiento de petróleo y gas particularmente.

Matías Togni, analista de la consultora petrolera NextBarrel describió el conflicto: “Al cierre de la primera rueda desde que comenzaron los ataques el cierre de los futuros de Brent y WTI subieron 6% a pesar de abrir +14%. A algunos les puede parecer poco debido a la magnitud del conflicto, pero el foco no debe estar puesto en el petróleo. Esta no es una crisis del petróleo, es una crisis logística. Dentro del Golfo Persico la mayoría de los puertos operan de forma normal con alguna excepción, los barcos están cargando, pero no pueden salir ni entrar. A pesar de que Irán amenaza desde el sábado en cerrar el estrecho de Ormuz, es físicamente imposible, pero como demostró, solo hace falta atacar algunos barcos y la industria marítima misma se encarga de auto restringirse; lo vienen haciendo los Houthis en Yemen desde hace 2 años”.

“El problema concreto fue que las aseguradoras cancelaron las pólizas de todos los barcos en la zona, recayendo el riesgo sobre el armador. Más específicamente es el mercado de reaseguros el que se congeló (LLoyds en Londres) y paralizó toda la actividad, a tal punto que se rumorea que la Reserva Federal va a salir a ofrecer algún tipo de garantía en este mercado para que las cargas sigan fluyendo. El precio de contratar un buque petrolero tocó máximos históricos, con una tarifa de USD 420.000 dólares diarios para un viaje desde el Golfo a Asia. Ese es el mercado a observar. Petróleo sobra, lo que faltan son barcos”, agregó.

La intervención de China a favor de Irán tiene que ver con el precio del flete para abastecerlos. China y Europa son los grandes perjudicados en esta guerra. El conflicto bélico no afecta el suministro interno en Argentina, aunque podría dificultar las exportaciones hacia los mercados más distantes.

La Bolsa tuvo el comportamiento que tendría un día sin conflictos. Actuó en baja como en las ruedas anteriores. El S&P Merval de las acciones líderes cayó 1,5% en pesos y 2% en dólares. Las acciones de las empresas petroleras tuvieron subas irrelevantes, pero los bancos padecieron la salida de inversores y soportaron bajas de hasta más de 7 por ciento. Estas caídas se deben más que nada a que los inversores no encontraron en el discurso presidencial los drivers para asumir riesgos.

La recaudación de febrero cayó 9,7 por ciento. El IVA fue el impuesto más afectado y cedió más de 14 por ciento. Nada va más de la mano que el IVA y el consumo. Que el consumo esté en letargo durante un tiempo prolongado afecta a las empresas y, por lo tanto, los inversores no ven que la Bolsa tenga un horizonte para subir. Con la reforma laboral no alcanza y con el enfrentamiento entre el presidente y algunos de los principales empresarios, mucho menos.

Los dólares siguieron en baja. Según Nicolás Cappella del Grupo IEB la divisa “estuvo más ofrecida que la semana pasada porque se acabó la compra de la provincia de Buenos Aires para pagar el bono BA37”.

De esta manera, en el Mercado Libre de Cambios se operaron USD 366 millones y el dólar mayorista bajó $2 a 1.395 pesos. El Banco Central compró USD 70 millones y las reservas crecieron a 46.517 millones de dólares. El MEP tuvo una caída de $6 a 1.414 y el contado con liquidación subió $8 a 1.468 pesos. El “blue” cedió $5 a 1.420 pesos.

El informe de la consultora F2 que dirige Andrés Reschini señaló que por el conflicto el dólar en el mundo “escaló 1%, el mayor incremento diario desde julio de 2025; el crudo cerró con un alza del 8,4% mientras el oro hizo lo propio con un 1,97%. Wall Street sufrió un impacto moderado, con mayor acento en los activos cíclicos ya que los pronósticos optimistas para la actividad comienzan a ponerse en duda en este contexto y esto también se hizo sentir en emergentes”.

Y continuó: “El dólar no solo se fortaleció contra las principales monedas, sino que esta reacción fue generalizada causando debilidad en la mayoría de las monedas del mundo. Pero el peso argentino estuvo entre las excepciones y salió fortalecido, aunque con el CCL subiendo levemente sobre el final y tasas en pesos comprimiendo, algo que resulta llamativo”.

Las tasas de interés siguieron en baja. La caución y la REPO estuvieron en 22% y las LECAP marcan un rendimiento en el corto y mediano plazo de 2,30% efectivo mensual.

Los inversores están mirando las cotizaciones overnight para ver los precios de Wall Street, el oro y el petróleo. Anoche los tres principales índices de las Bolsas neoyorquinas bajaban hasta 0,30%, mientras el oro subía más de 1% y el petróleo Brent sumaba 0,9 por ciento. Lo que más subía era el gas oil en Londres que aumentaba 20 por ciento. El dólar sorprende por su volatilidad: estaba 1% arriba frente a las seis principales monedas del mundo pero rápidamente perdió la ganancia y operaba en terreno negativo.

La rueda de hoy promete ser tensa. Lo anticipan los números y la búsqueda de refugio de los inversores del mundo, con muy pocas Bolsas en verde.