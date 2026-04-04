América Latina

Gustavo Ávila, presidente del TSE de Bolivia: “La ley electoral es antidemocrática”

En medio de la polémica por la suspensión del balotaje a la Gobernación de La Paz por la declinación de uno de los partidos contendientes, el presidente del organismo electoral explicó la decisión

Guardar
Un hombre calvo de tez clara, vestido con un saco oscuro sobre un suéter burdeos y camisa clara, lleva un pin de la bandera de Bolivia en la solapa izquierda. Mira ligeramente hacia arriba con una expresión seria
El presidente del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, Gustavo Avila (Captura de video)

Este 19 de abril debía realizarse un balotaje para elegir al próximo gobernador de La Paz entre los dos candidatos más votados de la primera vuelta: Luis Revilla, de alianza Patria, y René Yahuasi, de Nueva Generación Patriótica (NGP). Sin embargo, cuando faltan poco más de dos semanas para la votación, el frente NGP presentó su declinación y el Tribunal Supremo Electoral anunció que proclamaría ganador al postulante de Patria.

La sorpresiva determinación causó revuelo en el debate público boliviano. Hay quienes califican como ilegítima la decisión del TSE y quienes critican el retiro del frente porque consideran que viola el derecho de la ciudadanía a elegir a sus gobernantes. De igual forma, el candidato afectado denunció ser víctima de “acoso político” por parte del partido y manifestó su intención de postular.

En medio de la controversia y las amenazas de movilizaciones, el presidente del Órgano Electoral, Gustavo Ávila, habló en exclusiva con Infobae sobre la decisión de la sala plena del organismo y compartió su percepción sobre la Ley boliviana de Régimen Electoral, promulgada en 2010 bajo el gobierno de Evo Morales (2006-2019).

Imagen dividida muestra a Luis Revilla de frente con camisa amarilla y a René Yahuasi hablando a micrófonos, vistiendo una camisa azul y chaqueta oscura
La imagen muestra a Luis Revilla en el lado izquierdo y a René Yahuasi a la derecha, este último hablando a los medios de comunicación. Ambos debian disputar el balotaje para la Gobernación de La Paz el 19 de abril (Composición fotográfica)

-Presidente, ¿en qué se basó el Tribunal Supremo Electoral para tomar esta decisión?

-En la ley Régimen Electoral del año 2010, aprobada en el gobierno de Evo Morales. El artículo 64 determina que debe haber balotaje para gobernadores y en 2014 se hizo una modificación que señala que si la organización política de cualquiera de las fórmulas hace conocer por escrito su declinatoria de participar en la segunda vuelta, no se realizará la segunda vuelta electoral y se proclamará ganador al que obtenga la mayoría de votos válidos.

-En las últimas horas han surgido muchos cuestionamientos sobre la aplicación de este artículo, incluso del candidato afectado que afirma que estarían violando derechos políticos. ¿Qué opina al respecto?

-Es por esto que hay que modificar la norma, es antidemocrática. Lo ha dicho el TSE, pero nosotros como autoridades tenemos que cumplir con la ley. Esta ley no es democrática porque hemos visto inhabilitaciones de candidatos a última hora, presentación de demandas a última hora o gente que quiere ser habilitada 72 horas antes. Lo dije el día de las elecciones: ojalá que este haya sido el último proceso electoral en el que se utilice esta ley, pero el TSE está atando de manos y no tiene otra opción que cumplir la ley.

Elecciones Bolivia
Jurados electorales de Bolivia organizan el material de votación (EFE/ Luis Gandarillas/Archivo)

-Fuera de la legalidad de esta determinación, ¿considera que la victoria de Luis Revilla será legítima?

-Para los alcaldes no hay segunda vuelta, ganan con mayoría simple. Y hay alcaldes que han ganado con el 17, 18, 20 por ciento. Con esa duda tendríamos que tener segunda vuelta para todas las autoridades, ¿no tendrían legitimidad? Ellos ganan con diferencia de incluso un voto.

-Esta decisión golpea la credibilidad del Tribunal Electoral porque mucha gente piensa que la decisión fue discrecional. ¿Cómo van a hacer para que la ciudadanía la acepte y respalde?

-Eso es lo duro, es difícil hacer entender a los ciudadanos que la única opción que tenemos es cumplir la ley. Si el TSE no cumple, incurre en los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la ley. Los ciudadanos piensan que nosotros tomamos la decisión en base a caprichos y no.

-Usted menciona que la ley electoral es “antidemócratica”. ¿Qué avances hay para su modificación o elaboración de una nueva norma?

-Si, tenemos una propuesta de reforma.

Temas Relacionados

Gustavo ÁvilaentrevistaLuis RevillaRené YahuasiTSETribunal Supremo ElectoralBoliviabalotajegobernación de La PazPatriaNGPNueva Generación Patriótica

Últimas Noticias

Nicaragua: Obispo Silvio Báez llama a rechazar la injusticia en octavo aniversario de protestas contra régimen de Ortega

La exhortación del religioso exiliado en Estados Unidos ocurre a pocos días de que se cumplan ocho años del inicio de las manifestaciones contra el régimen sandinista, donde centenares de personas perdieron la vida durante la represión oficial

Nicaragua: Obispo Silvio Báez llama a rechazar la injusticia en octavo aniversario de protestas contra régimen de Ortega

Cuerpo de Bomberos registra 46% menos incendios atendidos durante las vacaciones en El Salvador

La disminución fue reportada a través del Plan Verano 2026, entre el 28 de marzo y el 4 de abril, representa la cifra más baja en incidentes relacionados con fuego para esas fechas en años recientes, según datos institucionales

Cuerpo de Bomberos registra 46% menos incendios atendidos durante las vacaciones en El Salvador

Autoridades en El Salvador reportan 75 detenciones por conducir bajo efectos de alcohol durante Semana Santa

Un informe oficial señala que el número de accidentes viales también mostró un leve incremento en comparación al periodo previo similar del año pasado, mientras que la cifra de víctimas mortales se ha mantenido

Autoridades en El Salvador reportan 75 detenciones por conducir bajo efectos de alcohol durante Semana Santa

La CIDH exige protección inmediata para cinco presos en Nicaragua

Un llamado de urgencia busca resguardar la vida de opositores detenidos, cuya salud y paradero preocupan tras meses bajo custodia sin información clara

La CIDH exige protección inmediata para cinco presos en Nicaragua

El ejército dominicano detiene a 33 haitianos en operativo fronterizo

Las autoridades interceptaron a un grupo de personas que intentó eludir un punto de control en Dajabón, luego fueron trasladadas bajo custodia y entregadas a la Dirección General de Migración para procesar su situación admistrativa

El ejército dominicano detiene a 33 haitianos en operativo fronterizo
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cortes de cabello masculinos: los estilos que son furor y cómo elegir el ideal

Cortes de cabello masculinos: los estilos que son furor y cómo elegir el ideal

Robaron una moto, desataron una persecución y los chocó un jubilado que manejaba borracho en Mar del Plata

El mensaje que Lucas Ocampos dedicó a la afición de Rayados tras polémica: “No fue hacia ustedes”

Chivas vs Pumas en vivo Jornada 13 Clausura 2026: Hormiga González empata el juego

Día Mundial de la Actividad Física: por qué es clave para la salud y cuántos minutos de ejercicio recomiendan

INFOBAE AMÉRICA
Hallados muertos dos de los cuatro desaparecidos en Haifa (Israel) tras el impacto de un misil iraní

Hallados muertos dos de los cuatro desaparecidos en Haifa (Israel) tras el impacto de un misil iraní

Secretaría de Gobernación de México descarta motivos para bloquear carreteras este lunes

La increíble historia detrás de “El Principito” y cómo Antoine de Saint-Exupéry lo escribió en Nueva York

El manual que pone en jaque la obsesión moderna por “sanar”

Una sorprendente travesía en busca del verdadero significado de la amistad

ENTRETENIMIENTO

Dan Levy revela que consideró continuar ‘Schitt’s Creek’ antes de la muerte de Catherine O’Hara

Dan Levy revela que consideró continuar ‘Schitt’s Creek’ antes de la muerte de Catherine O’Hara

Gigi Hadid se pronuncia por primera vez tras su mención en los archivos de Jeffrey Epstein: “Me da asco”

Bonnie Wright, estrella de ‘Harry Potter’, reveló que está a la espera de su segundo hijo

Joseph Baena logra su segundo triunfo consecutivo en competencias de fisicoculturismo

Olivia Munn reflexionó sobre la lucha contra el cáncer de Amanda Peet: “Es increíblemente afortunada”