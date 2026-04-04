Gustavo Ávila, presidente del TSE de Bolivia: “La ley electoral es antidemocrática”

El presidente del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, Gustavo Avila (Captura de video)

Este 19 de abril debía realizarse un balotaje para elegir al próximo gobernador de La Paz entre los dos candidatos más votados de la primera vuelta: Luis Revilla, de alianza Patria, y René Yahuasi, de Nueva Generación Patriótica (NGP). Sin embargo, cuando faltan poco más de dos semanas para la votación, el frente NGP presentó su declinación y el Tribunal Supremo Electoral anunció que proclamaría ganador al postulante de Patria.

La sorpresiva determinación causó revuelo en el debate público boliviano. Hay quienes califican como ilegítima la decisión del TSE y quienes critican el retiro del frente porque consideran que viola el derecho de la ciudadanía a elegir a sus gobernantes. De igual forma, el candidato afectado denunció ser víctima de “acoso político” por parte del partido y manifestó su intención de postular.

En medio de la controversia y las amenazas de movilizaciones, el presidente del Órgano Electoral, Gustavo Ávila, habló en exclusiva con Infobae sobre la decisión de la sala plena del organismo y compartió su percepción sobre la Ley boliviana de Régimen Electoral, promulgada en 2010 bajo el gobierno de Evo Morales (2006-2019).

La imagen muestra a Luis Revilla en el lado izquierdo y a René Yahuasi a la derecha, este último hablando a los medios de comunicación. Ambos debian disputar el balotaje para la Gobernación de La Paz el 19 de abril (Composición fotográfica)

-Presidente, ¿en qué se basó el Tribunal Supremo Electoral para tomar esta decisión?

-En la ley Régimen Electoral del año 2010, aprobada en el gobierno de Evo Morales. El artículo 64 determina que debe haber balotaje para gobernadores y en 2014 se hizo una modificación que señala que si la organización política de cualquiera de las fórmulas hace conocer por escrito su declinatoria de participar en la segunda vuelta, no se realizará la segunda vuelta electoral y se proclamará ganador al que obtenga la mayoría de votos válidos.

-En las últimas horas han surgido muchos cuestionamientos sobre la aplicación de este artículo, incluso del candidato afectado que afirma que estarían violando derechos políticos. ¿Qué opina al respecto?

-Es por esto que hay que modificar la norma, es antidemocrática. Lo ha dicho el TSE, pero nosotros como autoridades tenemos que cumplir con la ley. Esta ley no es democrática porque hemos visto inhabilitaciones de candidatos a última hora, presentación de demandas a última hora o gente que quiere ser habilitada 72 horas antes. Lo dije el día de las elecciones: ojalá que este haya sido el último proceso electoral en el que se utilice esta ley, pero el TSE está atando de manos y no tiene otra opción que cumplir la ley.

Jurados electorales de Bolivia organizan el material de votación (EFE/ Luis Gandarillas/Archivo)

-Fuera de la legalidad de esta determinación, ¿considera que la victoria de Luis Revilla será legítima?

-Para los alcaldes no hay segunda vuelta, ganan con mayoría simple. Y hay alcaldes que han ganado con el 17, 18, 20 por ciento. Con esa duda tendríamos que tener segunda vuelta para todas las autoridades, ¿no tendrían legitimidad? Ellos ganan con diferencia de incluso un voto.

-Esta decisión golpea la credibilidad del Tribunal Electoral porque mucha gente piensa que la decisión fue discrecional. ¿Cómo van a hacer para que la ciudadanía la acepte y respalde?

-Eso es lo duro, es difícil hacer entender a los ciudadanos que la única opción que tenemos es cumplir la ley. Si el TSE no cumple, incurre en los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la ley. Los ciudadanos piensan que nosotros tomamos la decisión en base a caprichos y no.

-Usted menciona que la ley electoral es “antidemócratica”. ¿Qué avances hay para su modificación o elaboración de una nueva norma?

-Si, tenemos una propuesta de reforma.