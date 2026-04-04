La inflexible postura que tomó Atlético de Madrid ante el interés de Barcelona por Julián Álvarez

Julián Álvarez, el gran anhelo del Barcelona en el mercado de pases (EFE/Juanjo Martín)

El futuro de Julián Álvarez se ha convertido en uno de los temas más candentes del mercado de fichajes en España. Según publicó el diario Sport, la directiva del Atlético de Madrid adoptó una postura inflexible y ha descartado cualquier posibilidad de negociar un intercambio de jugadores con el FC Barcelona por el delantero argentino. Esta decisión complica las aspiraciones del club blaugrana, que consideraba incluir futbolistas en la operación para sortear sus limitaciones financieras.

La directiva del Barcelona, encabezada por el presidente Joan Laporta y el área deportiva, identificó a la Araña como el fichaje ideal para reforzar la delantera de cara a la próxima temporada. El perfil del atacante, caracterizado por su velocidad, capacidad de desmarque y eficacia goleadora, encaja en la idea táctica del entrenador Hansi Flick. Sin embargo, desde el entorno del conjunto colchonero llegaron mensajes inequívocos a los representantes del futbolista y al propio club catalán, subrayando que la operación solo avanzará bajo los términos del conjunto rojiblanco.

De acuerdo con la información del rotativo catalán, el Atlético de Madrid no está dispuesto a aceptar ninguna rebaja en el traspaso ni la inclusión de jugadores como parte de pago. “Debe ser un traspaso puro y duro y con la cifra mágica de los 100 millones de euros. O eso o que se acerque mucho a nivel de fijo y variables. Sino, no habrá negocio posible”, indicó el medio. En este contexto, el club madrileño advierte que cualquier intento de negociación que implique la salida de Julián Álvarez solo será considerado si el pago se realiza en los términos exigidos.

El Barcelona no ha presentado hasta el momento una oferta formal al elenco de la capital española. Las gestiones iniciales se limitaron a contactos con el entorno del campeón del mundo en Qatar 2022 para conocer su disposición al traspaso y analizar el posible marco económico de la operación. En estas conversaciones, la postura del club rojiblanco se transmitió con claridad: la única vía aceptable es una transferencia que se aproxime a los 100 millones de euros, sin margen para trueques o descuentos.

En el seno del Barcelona existe cautela frente a la posibilidad de avanzar en una negociación bajo estas condiciones. La institución atraviesa dificultades para cumplir con el límite salarial impuesto por La Liga, lo que limita el margen de maniobra en grandes operaciones. Además, la directiva se muestra reacia a asumir una inversión tan elevada sin garantías de retorno inmediato, aspecto que incrementa la complejidad del movimiento.

La alternativa explorada por el club blaugrana contemplaba la posibilidad de ofrecer, junto a una suma de dinero, la ficha de jugadores que pudieran interesar al Atlético de Madrid, como Ferran Torres o Marc Casadó. No obstante, la directiva colchonera rechazó de plano esta opción, reafirmando que solo considerará una transferencia directa por el monto total solicitado. “El Atlético habría advertido al entorno del jugador que no aceptará rebaja alguna con la inclusión de futbolistas”, detalló dicho medio.

El malestar en el Atlético de Madrid se incrementó debido a las gestiones del Barcelona a mitad de temporada y la percepción de que la presión ejercida desde el entorno del jugador busca forzar una salida. Fuentes cercanas al club madrileño consideran que la intromisión del conjunto catalán en plena competición genera un clima de tensión poco habitual entre dos instituciones con historial de negociaciones complejas.

Mientras tanto, la directiva del Barcelona opta por mantener un perfil bajo y evitar declaraciones que puedan entorpecer futuras conversaciones. Los responsables deportivos han reiterado públicamente la admiración por Julián Álvarez, pero insisten en que no están dispuestos a cometer excesos económicos para concretar el fichaje.

Como medida paralela, la directiva blaugrana enfocará sus esfuerzos en la renovación de Robert Lewandowski a finales de mes. Una eventual continuidad del delantero polaco podría modificar el escenario, ya que su permanencia frenaría la necesidad de reforzar la posición y condicionaría tanto el futuro de Ferran Torres como la llegada de Julián Álvarez. El club catalán espera una respuesta afirmativa de Lewandowski, aunque la situación contractual todavía está abierta.

El Colchonero, aunque se encuentra algo alejado en la disputa por La Liga de España (figura en la cuarta posición con 57 puntos, 16 menos que el líder Barcelona), sigue en carrera para cerrar la temporada con dos títulos. Se encuentra en la final de la Copa del Rey (chocará ante Real Sociedad) y en cuartos de final de la Champions League (se medirá justamente ante el elenco azulgrana). Julián Álvarez es uno de los puntales del conjunto colchonero, al aportar 17 goles y brindar 9 asistencias en 44 presentaciones en lo que va de la actual temporada.