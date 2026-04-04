ANSES: cuándo cobro en abril 2026 si mi DNI termina en 2

La ANSES confirmó el calendario de pagos de abril 2026 para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales según la terminación del DNI

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) estableció el calendario de pagos de abril 2026 para jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales. El cronograma organiza las fechas de cobro según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), lo que permite identificar con precisión cuando corresponde percibir cada prestación.

Durante abril, los haberes registran un incremento del 2,9% vinculado a la actualización por inflación. Los nuevos montos para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares y universales ya fueron oficializados y se aplican a partir de este mes.

Quienes tienen DNI terminado en 2 percibirán sus haberes a partir de las fechas previstas para cada prestación: en la mayoría de los casos, el pago comienza el 14 de abril de 2026, aunque para algunas prestaciones, como las Pensiones No Contributivas, se inicia el 13 de abril. Las fechas y valores para cada prestación se detallan a continuación.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: $450.319,31

Los titulares de jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo recibirán el pago el 14 de abril de 2026. El monto para quienes cobran la mínima, con el bono extraordinario, llega a $450.319,31.

El haber mínimo garantizado del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) se ubica en $380.319,31, de acuerdo a las resoluciones oficiales. El ajuste sigue la variación del Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPC).

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo: hasta $2.559.188,80

El pago para quienes perciben jubilaciones y pensiones por encima del haber mínimo está programado para el 27 de abril de 2026, en el caso de DNI finalizado en 2. El monto máximo fijado por la ANSES es de $2.559.188,80 en abril.

Jubilados que cobran la mínima con bono extraordinario acceden a $450.319,31 desde el 14 de abril de 2026 según cronograma

Asignación Universal por Hijo (AUH): $136.666

La Asignación Universal por Hijo (AUH) para quienes tienen DNI terminado en 2 se acreditará el 14 de abril de 2026. El monto total es de $136.666 por hijo, de los cuales se percibe mensualmente el 80% de forma directa ($109.332,80).

El 20% restante ($27.333,20) se retiene y se abona en una cuota anual tras la presentación de la Libreta AUH.

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $445.003

Para los beneficiarios de la AUH por discapacidad, el pago también se realizará el 14 de abril de 2026. El monto asciende a $445.003 por hijo.

Asignación Familiar por Hijo (primer rango de ingresos): $68.341

Los titulares de la Asignación Familiar por Hijo en el primer rango de ingresos cobrarán el 14 de abril de 2026. El monto de la prestación se ubica en $68.341 por hijo.

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad (primer rango de ingresos): $222.511

El 14 de abril de 2026, quienes perciban la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad dentro del primer rango de ingresos recibirán $222.511 por hijo.

Asignación por Embarazo: $136.666

La Asignación por Embarazo para protección social se pagará el 14 de abril de 2026 para titulares con DNI terminado en 2. El monto total es de $136.666, aunque el cobro mensual efectivo es de $109.332,80 (80%). El 20% restante se reserva para ser liquidado al finalizar el embarazo.

Asignación por Prenatal: $68.341

El pago de la Asignación por Prenatal está programado para el 15 de abril de 2026 en el caso de DNI terminado en 2. Los montos varían según la situación laboral y la cantidad de hijos.

Para abril de 2026, el monto general establecido para esta asignación se ubica en $68.341 por embarazo, según la escala determinada por ANSES y el ajuste por inflación.

Asignación por Maternidad: Remuneración Bruta

La Asignación por Maternidad se abona entre el 14 de abril y el 12 de mayo de 2026 para todas las terminaciones de DNI. El monto de esta prestación equivale a la remuneración bruta (el sueldo total sin descuentos) que la trabajadora tiene declarada ante la ANSES.

Este beneficio se percibe sin topes de ingresos del grupo familiar, lo que garantiza que la titular reciba una suma igual a su salario habitual durante el transcurso de su licencia legal.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo para titulares con DNI en 2 se acreditará el 14 de abril, con montos de $136.666 y el 80% percibido mensualmente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asignaciones de Pago Único: Matrimonio $119.275, Nacimiento $79.660, Adopción $476.268

Las Asignaciones de Pago Único, que comprenden matrimonio, nacimiento y adopción, podrán cobrarse entre el 13 de abril y el 12 de mayo de 2026 para todas las terminaciones de DNI.

Los montos específicos varían según el tipo de prestación y, de acuerdo con lo informado por ANSES, para abril de 2026 corresponden a $119.275 para matrimonio, $79.660 para nacimiento y $476.268 para adopción.

Pensiones No Contributivas (PNC): desde $336.223,52 (con bono)

Las Pensiones No Contributivas (PNC) se abonarán el13 de abril de 2026 a quienes tengan DNI terminado en 2. Este grupo incluye las prestaciones por invalidez, por vejez y para madres con siete hijos.

Para las prestaciones por invalidez y vejez, el haber base es de $266.223,52$, que con el bono de $70.000$ suma un total de $336.223,52. Por su parte, la Pensión para Madres de 7 hijos equivale a una jubilación mínima; por lo tanto, percibirán un haber base de $380.319,31$, que asciende a $450.319,31 al incluir el refuerzo extraordinario.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas estarán disponibles del 10 de abril al 12 de mayo de 2026, sin importar la terminación de DNI. El monto para esta asignación depende de la composición familiar y la prestación base.

Prestación por Desempleo: entre $176.200 y $352.400

Quienes perciben la Prestación por Desempleo con DNI terminado en 2 cobrarán el 23 de abril de 2026 . Para los pagos de este mes, el monto de la prestación se ubica entre un mínimo de $176.200 y un máximo de $352.400, ya que estas cifras corresponden al período devengado en marzo .

Es importante considerar que, si bien para abril se oficializaron nuevos topes de hasta $357.800, dichos valores impactarán efectivamente recién en el calendario de mayo por tratarse de un beneficio que se liquida a mes vencido.