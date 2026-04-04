El régimen iraní aumentó sus ataques contra Israel y bombardeó zonas residenciales en el centro del país

Una persona resultó herida en el centro de Israel tras el impacto de un misil balístico iraní equipado con munición de racimo, según informaron medios locales en la madrugada de este sábado.

El servicio de emergencia Magen David Adom (MDA) reportó que un hombre de 79 años sufrió heridas al ser alcanzado por fragmentos impulsados por la onda expansiva del misil en Kiryat Ata, cerca de Haifa.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) identificaron el ataque y emitieron una alerta instando a la población a ingresar a espacios protegidos, mientras los sistemas de defensa trabajaban para interceptar la amenaza.

El Canal 12 de Israel informó que se recibieron llamadas de emergencia desde 17 puntos afectados por los impactos. Entre las ciudades con reportes de daños figuran Tel Aviv, Bnei Brak, Givatayim, Givat Shmuel, Petah Tikva y Rosh HaAyin.

Un edificio dañado tras un ataque con misiles lanzados desde Irán, en el marco del conflicto entre Estados Unidos e Israel, en Ramat Gan, Israel, el 4 de abril de 2026 (REUTERS/Florion Goga)

Según el portal Ynet, el misil fragmentado impactó en seis ciudades diferentes y provocó un incendio en un edificio y un apagón en algunas zonas de la ciudad en Rosh HaAyin, daños en un edificio de Petah Tikva y destrozos en Tel Aviv.

Durante el viernes, las FDI llevaron a cabo más de 70 ataques en el oeste y centro de Irán contra emplazamientos de lanzamiento de misiles balísticos y vehículos aéreos no tripulados.

El Ejército israelí lanzó este sábado una serie de bombardeos contra posiciones de Hezbollah en Beirut, la capital de Líbano, en respuesta al lanzamiento de cohetes contra el norte de Israel desde territorio libanés.

“Las Fuerzas Armadas comenzaron a atacar infraestructura de Hezbollah en Beirut”, informó el Ejército israelí en redes sociales durante la madrugada, después de registrar varios ataques en el norte de Israel atribuidos al grupo terrorista.

Equipos de emergencia se congregan en el lugar del impacto, tras un ataque con misiles lanzados desde Irán, en el marco del conflicto entre Estados Unidos e Israel, en Ramat Gan, Israel, el 4 de abril de 2026 (REUTERS/Florion Goga)

Este último ataque del régimen iraní se desarrolla en medio de la búsqueda de un soldado estadounidense tras recientes intercepciones de Irán a dos aeronaves militares norteamericanas. Dos aeronaves militares de Estados Unidos fueron derribadas en incidentes separados el viernes durante operaciones de combate contra el régimen iraní, lo que desencadenó una operación de búsqueda y rescate que continúa para localizar a un miembro de la tripulación desaparecido.

Un caza F-15E fue alcanzado por fuego enemigo y se estrelló en territorio iraní; uno de sus dos tripulantes fue rescatado, aunque su estado de salud no detalló. El A-10, también impactado, logró llegar hasta el espacio aéreo de Kuwait antes de que el piloto se eyectara; posteriormente fue rescatado.

Durante la operación de búsqueda y rescate, dos helicópteros estadounidenses también fueron alcanzados por fuego iraní, resultando heridos algunos tripulantes, aunque ambas aeronaves lograron regresar a su base.

La Guardia Revolucionaria de Irán asegura haber derribado un caza F-15 de EEUU en el suroeste del país (Europa Press)

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que la Fuerza Aérea de Israel destruyó el 70% de la capacidad de producción de acero de Irán. En un mensaje, Netanyahu explicó que esta ofensiva priva a la Guardia Revolucionaria iraní de recursos financieros y limita su capacidad para fabricar armamento, en el marco de una operación conjunta con Estados Unidos.

El mandatario indicó que las acciones recientes incluyeron bombardeos contra puentes y otras infraestructuras estratégicas en Irán, y subrayó que todas las operaciones se realizaron “en plena coordinación” con el presidente estadounidense Donald Trump. Netanyahu aseguró que las ofensivas continuarán hasta debilitar aún más al régimen iraní.

“Este régimen está más débil que nunca; Israel está más fuerte que nunca”, declaró tras una reunión de evaluación militar en la base principal de la unidad de Inteligencia del Ejército en Tel Aviv.

El acero es considerado un material estratégico para la industria y el sector militar, esencial en la producción de misiles, drones y embarcaciones. Tras los ataques, las dos mayores plantas siderúrgicas iraníes —Khuzestán y Mobarakeh— quedaron fuera de servicio. Las empresas advirtieron que su reconstrucción podría requerir meses.

La destrucción del 70% de la capacidad siderúrgica iraní representa un golpe relevante para la industria militar y la economía del país. El Gobierno israelí sostiene que la campaña conjunta busca frenar el flujo de recursos hacia la producción de armas por parte de la Guardia Revolucionaria. En respuesta, la Guardia Revolucionaria lanzó misiles y drones contra zonas industriales de la región e Israel, y adviritó sobre nuevas represalias si continúan los ataques.

(Con información de EFE)