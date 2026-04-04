América Latina

La UE y Ecuador consolidaron su cooperación en seguridad para combatir “la delincuencia grave y el terrorismo”

El acuerdo entre ambas partes formalizó mecanismos para combatir el crimen organizado mediante el intercambio de información y acciones coordinadas

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La UE y Ecuador consolidaron su cooperación en seguridad (Europa Press)
La UE y Ecuador consolidaron su cooperación en seguridad (Europa Press)

En medio del nuevo estado de excepción en Ecuador, la Unión Europea y el gobierno del presidente Daniel Noboa oficializaron el viernes la ratificación de un acuerdo que fortalece la colaboración con Europol en la lucha contra la delincuencia grave y el terrorismo.

Según comunicó el Ministerio de Exteriores ecuatoriano, el convenio, firmado inicialmente el 23 de septiembre de 2025 durante la 80ª sesión de la Asamblea General de la ONU por la ministra Gabriela Sommerfeld y el comisario europeo de Asuntos Internos y Migración, Magnus Brunner, busca fortalecer el trabajo conjunto de las autoridades de ambas partes en la prevención y persecución de delitos graves y actos terroristas.

Ecuador se convierte en el primer país de América Latina en suscribir un acuerdo de este tipo con el grupo europeo. El pacto incluye salvaguardias específicas para la protección de derechos y libertades fundamentales, como el derecho a la intimidad y a la protección de datos personales.

La ratificación se concretó con la firma del decreto por parte del presidente Daniel Noboa y su publicación en el Registro Oficial el 30 de marzo de 2026. Para el gobierno ecuatoriano, este acuerdo representa una herramienta clave para ampliar las capacidades de cooperación bilateral en materia de seguridad.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa (Europa Press)
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa (Europa Press)

Ambas partes coincidieron en que el pacto refleja el compromiso de enfrentar de manera conjunta el crimen organizado transnacional y refuerza la cooperación internacional en seguridad.

Ante el escenario de violencia que se vive en Ecuador, Noboa decretó el jueves un nuevo estado de excepción por 60 días para combatir el crimen organizado, medida que afectó a nueve de las 24 provincias del país, incluidas Quito y Guayaquil, las principales ciudades, así como a cuatro municipios de otras tres provincias.

Durante el estado de excepción en Ecuador quedaron suspendidos los derechos de inviolabilidad del domicilio y la correspondencia, permitiendo a la Policía y a las Fuerzas Armadas ingresar a viviendas sin orden judicial e interceptar comunicaciones. Las Fuerzas Armadas también se desplegaron para ejecutar operativos contra organizaciones criminales en coordinación con la Policía.

El decreto, emitido en vísperas del feriado de Semana Santa, afectó principalmente a provincias de la costa, región donde operan bandas dedicadas al narcotráfico que utilizan Ecuador como ruta para enviar cocaína —producida principalmente en Colombia— hacia Europa y Estados Unidos. Entre las jurisdicciones incluidas figuran Esmeraldas y El Oro (fronterizas con Colombia y Perú), Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha (donde se ubica Quito) y Sucumbíos, provincia amazónica en la que recientemente se realizaron operativos coordinados con Estados Unidos para desmantelar campamentos de los Comandos de la Frontera.

Soldados de Ecuador (Europa Press)
Soldados de Ecuador (Europa Press)

Desde 2024, tras declararse la “guerra” al crimen organizado, el presidente Daniel Noboa ha decretado varios estados de excepción, algunos de alcance nacional.

El objetivo de estas medidas es frenar el auge de la violencia criminal, aunque Ecuador continúa liderando las tasas de homicidios en Latinoamérica, con más de 50 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2025.

El toque de queda nocturno anterior, impuesto desde el 15 de marzo en Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas, finalizó a las 05:00 del lunes pasado, dejando un saldo superior a mil detenidos. El Ministerio del Interior reportó 1.283 detenciones, en su mayoría por violaciones al toque de queda, mientras que el Ministerio de Defensa registró 806 capturas y la destrucción de 47 objetivos militares, entre ellos caletas de armas, centros de mando y pistas clandestinas.

Durante la vigencia de la medida, las autoridades incautaron 651 armas blancas y de fuego, 5.069 municiones, 5.401 explosivos, más de 25.000 dólares en efectivo, y destruyeron cinco pistas clandestinas y 256 bocaminas en zonas de minería ilegal.

El ministro del Interior, John Reimberg, destacó que las operaciones continuarán en todo el país. “Este año no vamos a dar tregua, este año vamos a hacer todo lo que se puede y no se puede por el tema de seguridad de los ecuatorianos”, declaró. Además, subrayó que en 2025 lograron capturar “a todos los cabecillas que nadie se atrevió nunca a tocarlos”.

(Con información de Europa Press)

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