EEUU e Irán intensificaron la búsqueda del tripulante desaparecido del caza F-15 derribado por el régimen

Un caza de Estados Unidos preparado para el despegue en el USS Abraham Lincoln (CVN 72) (@centcom)

El derribo del caza F-15E Strike Eagle estadounidense en territorio iraní desató una carrera entre fuerzas de Irán y Estados Unidos para localizar a uno de los tripulantes. Teherán celebró el derribo y Washington confirmó el rescate de un miembro de la tripulación, con otro aún desaparecido.

El mando militar iraní afirmó que un “avanzado sistema de defensa aérea” del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) derribó la aeronave militar en el centro del país. “El jet fue completamente destruido, y continúan las búsquedas”, declaró un portavoz de operaciones del cuerpo militar. La televisión iraní llegó a anunciar que quien capturara a un miembro de la tripulación recibiría “una valiosa recompensa”.

Por su parte, el ejército estadounidense, que aún no ha dado detalles oficiales sobre el incidente, reconoció la pérdida de varias aeronaves en la región, incluidas tres F-15 derribados por fuego amigo kuwaití y un tanque caído en Irak. Mientras tanto, medios estadounidenses informaron que fuerzas especiales lograron rescatar al piloto del avión A-10 también abatido el viernes en el Golfo.

La guerra, desencadenada hace más de un mes tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán —con la muerte del líder supremo Ali Khamenei como resultado—, se extendió a toda la región y alteró la economía mundial. Desde entonces, los ataques se han multiplicado sobre objetivos económicos y energéticos en Irán, Israel y Líbano, avivando temores de un colapso de los suministros petroleros globales.

La zona alrededor de un puente al oeste de Teherán fue blanco de un ataque estadounidense. La fundación de mártires de la provincia de Alborz, citada por la agencia iraní IRNA, reportó trece civiles muertos y decenas de heridos en ese ataque.

Un caza F-15 y un avión de ataque A-10 de EEUU fueron alcanzados por fuego enemigo (Europa Press)

El presidente Donald Trump minimizó la importancia del derribo del F-15 respecto a las negociaciones con Irán: “No, en absoluto. Es la guerra”, declaró a NBC. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que el mandatario republicano fue informado de la situación.

El conflicto llevó al régimen iraní a bloquear el paso por el Estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores mundiales para el transporte de petróleo y gas. La ex canciller Mohammad Javad Zarif sugirió en Foreign Affairs que Teherán podría negociar el fin de la guerra con Estados Unidos al ofrecer limitar su programa nuclear y reabrir el estrecho a cambio de alivio de sanciones.

Sin embargo, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, amenazó con bloquear el tráfico marítimo comercial del estrecho de Bab al Mandeb, un paso estratégico en el mar Rojo.

El portavoz militar iraní Ebrahim Zolfaghari advirtió que Irán intensificará sus ataques sobre infraestructuras energéticas regionales si continúan las amenazas estadounidenses contra instalaciones clave. En ese marco, un ataque con dron a una refinería kuwaití provocó incendios, mientras otra ofensiva iraní dañó una planta de energía y desalinización.

En redes, la reacción política no se hizo esperar. Ghalibaf ironizó sobre la situación de Washington: “Después de derrotar a Irán 37 veces seguidas, ahora su brillante guerra sin estrategia pasó de ‘cambio de régimen’ a ‘¿alguien puede encontrar a nuestros pilotos? Por favor’”.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf (Europa Press)

El área del Golfo, antes considerada refugio seguro, se convirtió en objetivo de ataques y acusaciones cruzadas. Irán señala a los estados árabes como plataformas de lanzamiento para las ofensivas estadounidenses. En Dubái, las autoridades respondieron a lo que describieron como “un incidente menor causado por restos de una intercepción aérea” que impactaron un edificio en la zona de la marina, sin causar heridos.

En la práctica, la caída del F-15 representa el primer derribo de una aeronave de combate estadounidense en Irán desde el inicio del conflicto, marcando un giro en la percepción de dominio aéreo y subrayando la volatilidad de la situación. El piloto retirado Houston Cantwell analizó el escenario: “Mi prioridad sería, ante todo, ocultarme, porque no quiero ser capturado”.

El conflicto sigue ampliando su radio de acción, con ataques y represalias que afectan infraestructuras civiles y multiplican el número de víctimas, prolongando el riesgo sobre los flujos energéticos mundiales y la estabilidad en Medio Oriente.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró el viernes que la Fuerza Aérea israelí destruyó el 70% de la capacidad de producción de acero de Irán. Según explicó, este golpe priva a la Guardia Revolucionaria iraní de recursos financieros y limita su producción de armamento.

“Este régimen está más débil que nunca; Israel está más fuerte que nunca”, declaró tras una evaluación militar en la base principal de la unidad de Inteligencia del Ejército israelí en Tel Aviv.

(Con información de AFP)