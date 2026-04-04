Jazmín Ortenzi avanzó a las semifinales del WTA 250 de Bogotá

Jazmín Ortenzi se clasificó a las semifinales del WTA 250 de Bogotá

Jazmín Ortenzi se encuentra viviendo su mejor semana desde que es profesional. La riojana, surgida de la clasificación, avanzó a las semifinales del WTA 250 de Bogotá al vencer a su compatriota Julia Riera por 6-7(5), 6-3 y 6-2, en un partido que confirmó su crecimiento en el circuito internacional.

La joven de 24 años sigue dando que hablar en Colombia. Esta semana en el cuadro principal comenzó con un triunfo sobre la española Irene Burillo (129°) en la ronda inicial, dio el gran golpe ante la mejor jugadora sudamericana, la colombiana Camila Osorio (54°), en octavos de final, y este viernes superó a Julia Riera en tres sets, alcanzando por primera vez las semifinales de un torneo WTA 250.

El duelo entre las argentinas estuvo marcado por múltiples quiebres de servicio y cambios de ritmo constantes. En el primer set hubo dos roturas por lado y el tie-break quedó en manos de Riera 7-6(5).

En el segundo parcial, Ortenzi aprovechó tres oportunidades de romper el saque de su rival y solo lo perdió en una ocasión, igualando el marcador 6-3.

En la manga decisiva, la riojana se impuso con cuatro quiebres sobre el servicio de la pergaminense y cedió el suyo en dos ocasiones, quedándose finalmente con el partido por 6-2. La solidez de la riojana en los momentos decisivos fue clave para imponer su juego y manejar la presión de una semifinal inédita para ella.

El triunfo le permitió consolidarse como la segunda tenista argentina en el ranking, detrás de Solana Sierra (77°). Comenzó la semana en el puesto 206 del escalafón mundial y ahora figura 164 en el ranking en vivo, mostrando un avance sostenido que refleja su trabajo constante y la proyección que tiene en el circuito.

Este sábado, Ortenzi se medirá con la checa Marie Bouzkova (26°), primera cabeza de serie, desde las 13:00, buscando un lugar en la definición del torneo y continuar con su histórica semana.

Jazmín Ortenzi, la joven promesa del tenis argentino

Jazmín Ortenzi enfrentará en las semifinales del WTA 250 de Bogotá a la checa Marie Bouzkova

Su pasión por el tenis nació desde muy chica, heredada de la rama familiar de su madre. Los domingos estaban reservados para la cancha de polvo de ladrillo que había construido su abuelo, donde jugaba con sus tíos y primos, en un ambiente que fomentó su amor por el deporte. En un momento en que el tenis femenino argentino contaba con pocas representantes en la élite, decidió comenzar a competir en torneos de otras provincias, como Córdoba, Mendoza y San Juan, para forjar su camino.

Durante su adolescencia, combinó el tenis con múltiples disciplinas deportivas. Su rutina incluía entrenamiento matutino de tenis, escuela por la tarde, y luego atletismo, natación o vóley, para regresar nuevamente a la cancha después de la merienda. Con el tiempo, las competencias se superpusieron y la joven debió decidirse por completo al tenis. A los 14 años se mudó al Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), donde profundizó su formación profesional y comenzó a competir de manera más intensa.

En 2019, con apenas 17 años, debutó oficialmente con la Selección Argentina en la Zona Américas I, consolidándose como una de las grandes promesas del tenis albiceleste. Entre 2022 y 2023 alternó su carrera con lesiones y competencias, pero en 2024 regresó con fuerza al circuito, logrando cinco de los 12 títulos ITF que conquistó entre ese año y 2025. En 2026, ya se perfila como semifinalista en torneos como Vero Beach y Chihuahua, mostrando que su crecimiento continúa y que su proyección internacional sigue en ascenso.