Economía

Por los feriados y los paros, la liquidación de divisas del agro cayó 30% en febrero

Luego del boom de enero, se registró una merma relevante en el ingreso de dólares por parte de los exportadores agropecuarios. Qué puede pasar en los próximos meses

Guardar
El mes de febrero se
El mes de febrero se caracterizó por una marcada reducción de días hábiles

La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) informaron que las empresas del sector liquidaron USD 1.289 millones en febrero, cifra que representa una baja del 30% respecto a enero y un acumulado anual de 3.140 millones de dólares. Se trata de una caída esperada en el mercado.

Según las entidades, el monto ingresado el último mes quedó 26% por debajo del registrado en el mismo período de 2025, lo que refleja una retracción en los ingresos por exportaciones.

Vale recordar que en enero el ingreso ascendió a USD 1.850 millones de dólares, siendo un 82% mayor al monto liquidado en diciembre de 2025, principalmente por el incremento de los embarques de trigo y cebada así como por la continuidad de las exportaciones de maíz y productos industrializados de la soja exportación.

De acuerdo con información difundida por las cámaras empresariales, que representan el 48% de las exportaciones de Argentina, “el mes de febrero se caracterizó por una marcada reducción de días hábiles, únicamente 15 días en total, debido a los feriados, pero en particular a los días de paro nacional que decretaron sindicatos aceiteros por motivos políticos ajenos a la industria, relativos a las deliberaciones en las Cámaras de Senadores y Diputados de la Ley de Modernización Laboral finalmente adoptada”.

El monto ingresado por el
El monto ingresado por el agro el último mes quedó 26% por debajo del registrado en el mismo período de 2025 (Gobierno de Misiones)

En el mercado ya estimaban que el flujo de divisas caería, en un contexto —local e internacional— que combinó factores estacionales y de incentivos. Javier Preciado Patiño, ingeniero agrónomo y ex subsesecretario de Mercados Agropecuarios, explicó que, por lo general, febrero suele ser un mes más bajo por cuestiones de calendario.

Ese año, además, tuvo menos jornadas operativas por los feriados de Carnaval y por la medida de fuerza que afectó a toda la actividad a nivel nacional.

A ese escenario se sumó un dato estructural: por la época del año y el avance de la campaña, ya no quedó el volumen de granos que había impulsado la liquidación en los meses previos. Parte de esas ventas, de hecho, se adelantaron bajo esquemas extraordinarios que mejoraron de forma transitoria las condiciones para exportar el año anterior.

Según Preciado Patiño, la eliminación transitoria de las retenciones a las exportaciones que el equipo económico encabezado por Luis Caputo aplicó en septiembre también incentivó declaraciones anticipadas de ventas al exterior.

La medida rigió durante un período acotado de 72 horas y, en ese lapso, se registró un récord de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) por 13,6 millones de toneladas de soja, lo que generó un ingreso de divisas al mercado cambiario de unos USD 7.100 millones.

Las empresas del sector liquidaron
Las empresas del sector liquidaron 1.289 millones de dólares en febrero - crédito Colprensa

En el sector exportador señalan que, ante una posible mayor demanda de divisas en el segundo trimestre, existe la posibilidad de que se evalúe una reducción adicional en los derechos de exportación para estimular un mayor ingreso de dólares.

En ese sentido, el presidente Javier Milei, en su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso, adelantó que implementará una nueva Ley de Semillas que garantice derechos de propiedad intelectual y prometió seguir por el sendero de la baja gradual de las retenciones.

Al mismo tiempo, el actual valor del tipo de cambio no genera un estímulo significativo para acelerar las ventas de los exportadores. La estabilidad del dólar y la ausencia de expectativas de una corrección abrupta llevan a que varios productores consideren administrar con cautela el ritmo de comercialización.

Por otra parte, Milei afirmó que el sector agroindustrial experimentará una transformación profunda y sostuvo que Argentina cuenta con el potencial para alcanzar una producción de 300 millones de toneladas de granos, cifra que representa casi el doble del volumen vigente.

Temas Relacionados

agroexportacionesdólaresdivisasúltimas noticiasCIARA

Últimas Noticias

Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 2 de marzo

El dólar al público es ofrecido a $1.420 para la venta en el Banco Nación. El blue sigue a $1.425

Dólar hoy en vivo: a

El precio del petróleo se disparó tras la escalada del conflicto en Medio Oriente

La interrupción del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz y el ataque iraní a una refinería en Arabia Saudita incrementan la tensión

El precio del petróleo se

Baja de impuestos, apertura y reformas: el apoyo de las entidades empresariales al discurso de Milei en el Congreso

Distintas cámaras se manifestaron a favor de los lineamientos principales que el presidente hizo en la apertura de sesiones ordinarias

Baja de impuestos, apertura y

Las bolsas europeas tocan mínimos de dos semanas mientras suben el petróleo y el oro en medio del conflicto entre EEUU e Irán

Los mercados europeos vienen de cotizar a precios récord, pero la ofensiva en Medio Oriente impacta este lunes igual que lo hizo en Asia, donde todas las bolsas cerraron con índices negativos

Las bolsas europeas tocan mínimos

Cuánto cobrará un albañil en marzo 2026

El salario de cada trabajador depende del convenio, la región y el puesto, con sumas no remunerativas y básicos que se ajustan por monitoreo económico mensual

Cuánto cobrará un albañil en
DEPORTES
El “cambio de regla” que

El “cambio de regla” que sufrirá un histórico Gran Premio de cara a la nueva temporada de la Fórmula 1

El gesto desafiante de Messi a los suplentes de Orlando City y la actitud que hizo emocionar a un niño

La aguda mirada de Alzamendi sobre la salida de Gallardo de River: los “culpables” de la crisis y el 9 que le falta al club

Franco Colapinto se alista para su estreno en el Gran Premio de Australia de la F1: días, horarios y todo lo que hay que saber

Los posteos de la esposa de Di María Jorgelina Cardoso con los que encendió las redes tras el gol del Fideo a Newell’s

TELESHOW
La furia de Andrea del

La furia de Andrea del Boca ante el desperdicio de la comida en Gran Hermano: “Estoy atacada”

Catherine Fulop se prepara para ser abuela y acompaña a Oriana Sabatini y Paulo Dybala en la dulce espera: “Modo abuela activado”

El tierno saludo de Nicolás Cabré a Rocío Pardo por su cumpleaños: “Te deseo la mayor de las felicidades”

Pampita celebró los 18 años de su hijo Bautista: abrazos, amigos y la torta que le llevó su hermana Anita

Después de la muerte de su padre, Daniela decidió regresar a la casa de Gran Hermano: “Ya pude despedirme”

INFOBAE AMÉRICA

Lila Downs: “Me alejé de

Lila Downs: “Me alejé de las noticias para tener un poco de paz”

Los pueblos indígenas frenan el agronegocio en medio de las contradicciones del gobierno de Lula da Silva

Inversiones Cuscatlán elige a Panamá como supervisor de origen tras compra de Banistmo

El petrolero Skylight resultó dañado tras un ataque de drones cerca de la península de Musandam en Omán

La agencia atómica de la ONU aseguró que por el momento no hay ataques contra sitios nucleares ni radiación en Irán