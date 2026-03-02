Por los feriados y los paros, la liquidación de divisas del agro cayó 30% en febrero

El mes de febrero se caracterizó por una marcada reducción de días hábiles

La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) informaron que las empresas del sector liquidaron USD 1.289 millones en febrero, cifra que representa una baja del 30% respecto a enero y un acumulado anual de 3.140 millones de dólares. Se trata de una caída esperada en el mercado.

Según las entidades, el monto ingresado el último mes quedó 26% por debajo del registrado en el mismo período de 2025, lo que refleja una retracción en los ingresos por exportaciones.

Vale recordar que en enero el ingreso ascendió a USD 1.850 millones de dólares, siendo un 82% mayor al monto liquidado en diciembre de 2025, principalmente por el incremento de los embarques de trigo y cebada así como por la continuidad de las exportaciones de maíz y productos industrializados de la soja exportación.

De acuerdo con información difundida por las cámaras empresariales, que representan el 48% de las exportaciones de Argentina, “el mes de febrero se caracterizó por una marcada reducción de días hábiles, únicamente 15 días en total, debido a los feriados, pero en particular a los días de paro nacional que decretaron sindicatos aceiteros por motivos políticos ajenos a la industria, relativos a las deliberaciones en las Cámaras de Senadores y Diputados de la Ley de Modernización Laboral finalmente adoptada”.

El monto ingresado por el agro el último mes quedó 26% por debajo del registrado en el mismo período de 2025 (Gobierno de Misiones)

En el mercado ya estimaban que el flujo de divisas caería, en un contexto —local e internacional— que combinó factores estacionales y de incentivos. Javier Preciado Patiño, ingeniero agrónomo y ex subsesecretario de Mercados Agropecuarios, explicó que, por lo general, febrero suele ser un mes más bajo por cuestiones de calendario.

Ese año, además, tuvo menos jornadas operativas por los feriados de Carnaval y por la medida de fuerza que afectó a toda la actividad a nivel nacional.

A ese escenario se sumó un dato estructural: por la época del año y el avance de la campaña, ya no quedó el volumen de granos que había impulsado la liquidación en los meses previos. Parte de esas ventas, de hecho, se adelantaron bajo esquemas extraordinarios que mejoraron de forma transitoria las condiciones para exportar el año anterior.

Según Preciado Patiño, la eliminación transitoria de las retenciones a las exportaciones que el equipo económico encabezado por Luis Caputo aplicó en septiembre también incentivó declaraciones anticipadas de ventas al exterior.

La medida rigió durante un período acotado de 72 horas y, en ese lapso, se registró un récord de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) por 13,6 millones de toneladas de soja, lo que generó un ingreso de divisas al mercado cambiario de unos USD 7.100 millones.

Las empresas del sector liquidaron 1.289 millones de dólares en febrero - crédito Colprensa

En el sector exportador señalan que, ante una posible mayor demanda de divisas en el segundo trimestre, existe la posibilidad de que se evalúe una reducción adicional en los derechos de exportación para estimular un mayor ingreso de dólares.

En ese sentido, el presidente Javier Milei, en su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso, adelantó que implementará una nueva Ley de Semillas que garantice derechos de propiedad intelectual y prometió seguir por el sendero de la baja gradual de las retenciones.

Al mismo tiempo, el actual valor del tipo de cambio no genera un estímulo significativo para acelerar las ventas de los exportadores. La estabilidad del dólar y la ausencia de expectativas de una corrección abrupta llevan a que varios productores consideren administrar con cautela el ritmo de comercialización.

Por otra parte, Milei afirmó que el sector agroindustrial experimentará una transformación profunda y sostuvo que Argentina cuenta con el potencial para alcanzar una producción de 300 millones de toneladas de granos, cifra que representa casi el doble del volumen vigente.