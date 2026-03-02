Promesas al campo: el Presidente volvió a hablar de bajar retenciones y de avanzar con una nueva Ley de Semillas

El Presidente planteó que la Argentina puede duplicar su producción de granos si mejora la competitividad y garantiza derechos de propiedad a los innovadores REUTERS/Agustin Marcarian

En el marco de la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, el presidente Javier Milei puso al sector agroindustrial en el centro de su estrategia de inserción internacional y prometió avanzar en dos de los reclamos históricos del campo. El mandatario adelantó que implementará una nueva Ley de Semillas que garantice derechos de propiedad intelectual y prometió seguir por el sendero de la baja gradual de las retenciones.

“Tenemos los minerales críticos que necesita Occidente, tenemos energía, gas, petróleo, energía nuclear y renovable para abastecer cadenas de producción a escala; tenemos tierra, agua y capacidad agroindustrial para garantizar la seguridad alimentaria del hemisferio”, sostuvo ante el Congreso. Y remarcó: “Somos un eslabón natural de la cadena de valor estratégica de Occidente”.

El foco de esa parte del mensaje estuvo en la competitividad agroindustrial. Milei aseguró que el sector “tendrá su revolución” y planteó que el país está en condiciones de producir 300 millones de toneladas de granos, prácticamente el doble del volumen actual.

Para eso, anunció que enviará un régimen que “garantice el derecho de propiedad para los innovadores en semillas”, uno de los pedidos más insistentes de las semilleras y laboratorios. Además, prometió continuar “el sendero de reducción de retenciones”, aunque aclaró que será “de forma responsable y solo en la medida en que el superávit fiscal lo permita”.

El trasfondo es la vieja discusión sobre la Ley de Semillas. La normativa vigente permite que el pago de regalías por el uso de genética mejorada quede, en muchos casos, a voluntad del productor. Actualmente, el mercado de propiedad intelectual en la Argentina ronda el 45%, muy por debajo de países como Brasil, donde cerca del 80% de los productores paga derechos por el uso de tecnología.

Según el diagnóstico del sector, esta situación genera atraso genético y menores rindes, ya que las compañías priorizan mercados donde la propiedad intelectual está protegida. Milei fue explícito: “No podemos permitir que Brasil triplique su producción de soja usando semillas con tecnología argentina que no se pueden vender en la Argentina”.

También apuntó contra la brecha de productividad regional: “No podemos aceptar que nuestros rindes en Chaco sean de 600 kilos de algodón por hectárea cuando en Brasil son de 1.400”.

El Presidente vinculó la agenda agroindustrial con la inserción global y cuestionó el bajo nivel de apertura de la economía. “Hoy tenemos un 30% de comercio exterior sobre el PBI cuando deberíamos tener el triple, cerca del 93%. Son números de vergüenza y no nos puede volver a pasar”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que en un año la red de ferrocarriles de carga atravesará “la modernización más grande en más de un siglo”, con el objetivo de reducir costos logísticos y mejorar la competitividad exportadora.

Además, destacó la creación de un Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), una herramienta pensada como versión acotada del esquema para grandes proyectos, orientada a dinamizar la incorporación de bienes de capital, tecnología y sistemas de riego en economías regionales.

Tras el discurso, el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) —la mesa que reúne a más de 60 entidades de toda la cadena agroindustrial, entre ellos, productores agropecuarios, exportadores de granos y subproductos, industria aceitera, frigoríficos y sector cárnico— expresó su respaldo a los lineamientos planteados por el Presidente.

La entidad aseguró que comparte “plenamente los conceptos del presidente Milei en el Congreso de la Nación: el respeto a la propiedad privada, la apertura económica, la inserción internacional, la necesidad de crecimiento del comercio exterior, la modernización laboral, los objetivos del RIMI, el superávit fiscal y a continuar con la baja de impuestos distorsivos que afectan la competitividad”.