Jornada financiera: las acciones argentinas cayeron pero el riesgo país retrocedió pese a la volatilidad mundial

Wall Street terminó con números mixtos una sesión volátil.

Este lunes el nerviosismo estuvo presente en la operatoria financiera, con precios volátiles y alterados por el incierto contexto internacional, dada la tensión geopolítica por el conflicto bélico en Oriente Medio.

Los precios del petróleo finalizaron con alzas en un rango de 6% a 9% y la reacción de las bolsas fue de mayor a menor. Más allá del saldo negativo en términos generales, las caídas registradas no fueron tan grandes como podía esperarse luego de la escalada en Irán a partir del sábado último. De hecho, los indicadores de Wall Street operaron en rojo la mayoría de la sesión, pero quedaron ligeramente positivos sobre el cierre.

Los contratos de petróleo ligero de Texas (WTI) en los EEUU ascendieron 6%, en los USD 71,02 por barril, lo que impulsó a las acciones ligadas a la energía, aunque con resultado dispar para los papeles argentinos.

El ADR de Vista Energy ganó 2,1% en dólares en Nueva York, mientras que Mercado Libre avanzó 1,1 por ciento.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró con una caída de 1,5% en pesos, en los 2.309.460 puntos. En la Bolsa porteña YPF subió 0,9%, Pampa Energía avanzó 1%, Grupo Galicia cayó 2,8%, Banco Francés restó 5,7% y Banco Supervielle se hundió 7,2 por ciento.

Los bonos soberanos en dólares -Globales y Bonares- revirtieron las bajas tempranas y finalizaron mixtos, mientras que el riesgo país de JP Morgan cayó nueve unidades para la Argentina, en los 567 puntos básicos, tras un máximo de 590 puntos por la mañana. La baja del riesgo país se fundamentó principalmente por la suba de la tasa de retorno de los bonos del Tesoro de los EEUU, en un rango de ocho a diez puntos básicos.

En lo local tuvo poco efecto el discurso del presidente Javier Milei en la Asamblea Legislativa, dadas las escasas precisiones sobre medidas concretas. Probablemente el anuncio de incrementar en cinco años a USD 50.000 millones las exportaciones energéticas de la Argentina fue el que generó más entusiasmo en el mercado.

Fueron las acciones petroleras las más beneficiadas por los acontecimientos internacionales y locales, mientras que el mercado de cambios pareció ajeno al devenir bursátil, con ligera tendencia bajista en todas las cotizaciones.

Ion Jauregui, analista de ActivTrades, expresó que “la muerte de Alí Jamenei y la escalada Irán–EEUU son los principales motores de volatilidad del crudo en el corto plazo. Solo una interrupción real del suministro consolidaría un movimiento alcista sostenido, con implicaciones claras para inflación, política monetaria y mercados financieros globales. Mientras tanto, los precios seguirán reaccionando de manera rápida a cada novedad geopolítica".

“La profundización del conflicto geopolítico entre Estados Unidos, Israel e Irán ha desatado un verdadero sismo en los mercados internacionales, donde el temor a un desabastecimiento energético global impulsó el precio del petróleo y provocó una huida masiva hacia activos de refugio”, comentó Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

“Finalmente, la reforma laboral fue aprobada por el Congreso y está próxima a convertirse oficialmente en ley luego de que el Senado de la Nación aprobara el viernes último el proyecto con 42 votos a favor, 28 en contra y 2 abstenciones”, recordó Cohen Aliados Financieros.

“Entre los cambios más importantes, la ley flexibiliza las reglas de contratación y despido, modifica la base de cálculo de las indemnizaciones, incentiva la formalización del empleo y ajusta algunos aspectos de la justicia laboral. Los sindicatos ya anunciaron iniciativas para impugnarla en la Justicia por presunta inconstitucionalidad”, apuntaron desde Cohen.

“La actividad se expandió 4,4% en 2025 y el arrastre estadístico es de 2% para 2026, pero el desafío pasa de estabilizar a consolidar crecimiento genuino”, consideró GMA Capital.

La sesión financiera de este lunes se mostró muy cambiante, con la influencia de los abruptos movimientos en las cotizaciones de los activos en el exterior, pendientes de las novedades respecto del conflicto en Oriente Medio. Sin embargo, para el dólar se volvieron a imponer los fundamentos propios de la plaza local, con una operatoria que se terminó imponiendo con precios a la baja en los distintos segmentos del mercado.

El volumen negociado en el segmento de contado no fue relevante, por USD 366,1 millones, pero con una oferta suficiente para presionar a una caída marginal de dos pesos o 0,1% para el dólar mayorista, en los 1.395, luego de que éste había operado holgadamente sobre los $1.400 la mayor parte de la sesión.

“La divisa abrió sorpresivamente muy por encima de su cierre previo, en $1.410, aunque con un volumen inicial reducido. La oferta apareció desde las primeras operaciones y marcó rápidamente el pulso de la rueda. Tras los primeros negocios, la presión vendedora lo hizo retroceder unos 5 pesos, estabilizándolo transitoriamente en la zona de $1.405″, observó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

“Pasado el mediodía, la demanda se retiró y el tipo de cambio comenzó a deslizarse sin encontrar piso hasta $1.391,50. Recién en ese nivel logró frenar la caída y, luego de operar durante un tramo prolongado en esa zona, ensayó una leve recuperación sobre el final para cerrar en $1.395″, completó Nicolás Merino.

El BCRA fijó para este lunes el techo de las bandas cambiarias en los $1.611,54, que dejó al tipo de cambio oficial a 216,54 pesos o 15,6% de ese límite para la flotación de la divisa.

El dólar al público, en sintonía descontó cinco pesos o 0,4% respecto del viernes, a $1.415 para la venta en el Banco Nación, tras haber anotado un máximo intradiario de 1.435 pesos. También bajó el blue, que cedió cinco pesos, a $1.420 vendedor.

Los contratos de dólar futuro exhibieron caídas generalizadas en un rango de 0,7% a 0,9%, con negocios por el equivalente a USD 990,9 millones, según datos de la plataforma A3 Mercados. Las posturas más negociadas, para el cierre de marzo, cedieron 10,50 pesos o 0,7%, a $1.423, frente a un techo de las bandas cambiarias previsto para fin de mes en 1.653,59 pesos.

El BCRA compró USD 70 millones en el mercado (19,1% de la oferta), para encadenar 40 ruedas operativas seguidas con saldo a favor por su intervención cambiaria.

Las reservas internacionales brutas se incrementaron en USD 957 millones, a USD 46.517 millones, con el regreso a cuentas del Central de depósitos bancarios que, por movimientos técnicos, salen de encajes con el cierre del ejercicio mensual.