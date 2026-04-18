Política

Javier Milei viaja hoy a Israel: acto histórico, acuerdos universitarios y la expectativa por la embajada

El Presidente participará de los homenajes por el día de la independencia de ese país. Recibirá una distinción por parte de las autoridades locales y podría haber importantes anuncios

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milei y herzog en israel captura
El Presidente viaja hoy a Israel

En un nuevo gesto de posicionamiento geopolítico, el presidente Javier Milei partirá este sábado rumbo a Israel para su tercera visita a ese país, esta vez con el objetivo de participar de un acto por el día de la independencia, recibir un reconocimiento por parte de las autoridades locales por su apoyo en el marco de la guerra en Medio Oriente y hacer algunos anuncios de cooperación bilateral, entre los cuales podría estar la esperada mudanza de la embajada a Jerusalén.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes del Gobierno, el mandatario nacional estará acompañado por la secretaria general, Karina Milei, y los ministros de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, y de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

El líder libertario y su comitiva despegarán a las 11:00 hacia el aeropuerto Ben Gurión, en las afueras de Tel Aviv, y regresarán el miércoles a Buenos Aires.

Según información confirmada a este medio por fuentes oficiales, Milei fue invitado por el primer ministro, Benjamin Netanyahu, a participar de los festejos por la fecha patria israelí, y aprovechará la ocasión para mantener reuniones bilaterales de alto nivel.

Milei volverá a encontrarse con Netanyahu
Milei volverá a encontrarse con Netanyahu

Las expectativas internacionales se centran en el anuncio del traslado de la embajada argentina a Jerusalén, una decisión de fuerte impacto diplomático.

La medida, adelantada por el propio Presidente el año pasado, implicará reconocer a esa histórica ciudad como la capital de Israel, un paso que hasta el momento solo han concretado gobiernos como los de Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Kosovo, Papúa Nueva Guinea y Paraguay.

De acuerdo con lo que indicaron fuentes al tanto de este proyecto, el mandatario estaba terminando de ultimar los detalles con embajador, Axel Wahnish, y solo faltaban detalles para que la mudanza se haga efectiva.

“Tel Aviv podrá ser la capital política, pero la capital espiritual es Jerusalén. Y esa es una decisión tomada, es una cuestión de instrumentación. Pero nosotros vamos a llevar la embajada allí. No sé cuándo ocurrirá. El tiempo de Dios. Lo que sí le puedo decir es que tengo la convicción de hacerlo“, sostuvo Milei en una reciente entrevista para un medio israelí.

Si bien no figura todavía en la agenda, se especulaba con la posibilidad de que durante esta nueva visita se dé inicio formal a ese proceso.

”Están finalizando los trámites para que pase, igual que con los vuelos directos y los convenios de tecnología entre laS universidades UTN (argentina) Y TECHNION (israelí)”, explicó a este medio una persona cercana al jefe de Estado y al tanto de la situación.

Israel y Argentina celebraron 75 años de relaciones diplomáticas con Isaac Herzog, Milei y Axel Wahnish
Wahnish

El lanzamiento de la conexión aérea entre Buenos Aires y Tel Aviv, sin escalas, será operado por El Al Israel Airlines y también es una iniciativa ya anunciada tiempo atrás, pero que todavía no se puso en marcha.

“Bueno, en esto ha tenido un rol determinante en Netanyahu. Yo creo que va a ser un elemento muy importante para poder seguir profundizando nuestros lazos comerciales, financieros, pero muy especialmente- y por sobre todas las cosas- nuestros lazos culturales”, consideró Milei.

Como primer acto en tierra israelí, el Presidente visitará el Muro de los Lamentos a las 10:30 horas, uno de los sitios más sagrados del judaísmo.

Horas más tarde, y en el plano diplomático, Quirno mantendrá un encuentro con su par israelí, Gideon Sa’ar.

A las 17:30 de Tel Aviv, Milei se reunirá con Netanyahu, instancia tras la cual se prevé —a confirmar— el anuncio del vuelo inaugural de la aerolínea israelí El Al, la firma de acuerdos y declaraciones conjuntas, y una reunión ampliada.

Al cierre de la jornada, el mandatario participará en la pregrabación de la ceremonia del 78° Día de Independencia de Israel, el encendido de antorchas en el Monte Herzl.

Argentina trasladará su embajada a Jerusalén
Argentina trasladará su embajada a Jerusalén

El lunes, Milei recibirá el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Bar-Ilan, donde pronunciará palabras ante la comunidad académica.

Por la tarde, mantendrá un encuentro con su par israelí, Isaac Herzog, y luego visitará la Yeshivá Hebron, donde será condecorado por la Academia de Estudios Talmúdicos.

La última jornada completa será el martes y comenzará con un encuentro con rabinos para continuar con una visita a la Iglesia del Santo Sepulcro.

Por la noche, el presidente participará en la ceremonia oficial por el 78° Día de la Independencia de Israel, junto con una segunda visita al Muro de los Lamentos.

Según explicó el embajador de Israel en Buenos Aires, Eyal Sela, es la primera vez que una autoridad extranjera tendrá a su cargo ese acto, tradicionalmente reservado a figuras israelíes.

“Se hace desde 1949 o 1950. Es con la que empieza el Yom Haatzmaut, se encienden doce antorchas por las doce tribus. Hasta el momento no hubo ningún líder mundial que encendiera esta antorcha”, describió.

La visita ocurre en un escenario internacional marcado por el aumento de la conflictividad en Medio Oriente, la disputa por el control del estrecho de Ormuz y el endurecimiento de la postura de los Estados Unidos frente a Irán.

Trump mantiene la ofensiva contra Irán (REUTERS/Jessica Koscielniak)
Trump mantiene la ofensiva contra Irán (REUTERS/Jessica Koscielniak)

En tanto, la participación de Mahiques en este viaje surge cuando la investigación sobre el atentado de la AMIA en 1994 cobró nuevo impulso.

En diciembre último, cuatro iraníes disidentes, miembros del Consejo Nacional de Resistencia de Irán, declararon en Francia ante el fiscal Sebastián Basso y un equipo de la UFI-AMIA.

Las audiencias, que contaron con la colaboración de la justicia francesa y la Cancillería argentina, aportaron datos sobre la planificación del ataque que será clave para el proceso de juicio en ausencia contra diez acusados, entre ellos ex funcionarios iraníes y miembros de Hezbollah.

A las 23:30 horas locales, Milei y su comitiva emprenderán el regreso a la Argentina, con arribo previsto a Buenos Aires el miércoles a las 10:00.​​​​​​​​​​​​​​​​

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