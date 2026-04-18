Encuesta: la desafiante opinión de los hinchas de Boca Juniors frente a la levantada del River del Chacho Coudet

¿Le preocupa a Boca el River de Coudet?

Se acerca el Superclásico y al margen de disfrutar del buen momento propio, los hinchas de Boca Juniors también se fijaron un poco en la vereda de enfrente. River, desde el arribo de Eduardo Coudet al banco, cosechó 6 triunfos y un empate (contando partidos de torneo local y Sudamericana), por lo que encendió una alerta en la Ribera, donde igualmente están 100% seguros de que el resultado del domingo en el Monumental será positivo.

Fue unánime: en la encuesta que realizó Infobae respecto al vaticinio para el River-Boca de este domingo (desde las 17 con arbitraje de Darío Herrera) por la fecha 15 de la fase regular del Torneo Apertura, todos los fanáticos xeneizes apostaron a ganador. Coincidieron en que la diferencia en el marcador será ajustada, a lo sumo de dos goles, mientras que los autores de los hipotéticos tantos boquenses serán Miguel Merentiel y Adam Bareiro, según su visión.

Ahora bien, ¿les preocupa a los hinchas de Boca esta levantada del River de Coudet?

La gran mayoría de los fanáticos boquenses se mostraron absolutamente concentrados en la jerarquía propia y hasta se animaron a opinar del elenco del Chacho. “Se habla del River renovado del Chacho, pero no juegan a nada”, exclamó uno. “Le falta fútbol, no lo veo tan bien”, mencionó otro más experimentado. Uno, que pareció más sincero y objetivo, dijo que “si bien mejoraron, el fútbol que muestran no es tan bueno”. Al mismo tiempo, otros dos coincidieron en que el equipo de Úbeda tiene que “pensar en Boca” y no mirar al rival de turno más de la cuenta: “Coudet le cambió la cabeza a River, pero Boca es Boca y va a ir a ganar”. El marcador que más se repitió entre los que se animaron a dar un pronóstico fue el 1-0.

Desde que reemplazó a Marcelo Gallardo en el banco de suplentes millonario, tras el partido como interino de Marcelo Escudero (empate 1-1 ante Independiente Rivadavia en Mendoza), el Chacho Coudet mantiene un invicto de 7 encuentros con 6 ganados y uno empatado. Disputó solamente un clásico contra otro equipo grande y se lo ganó a Racing 2-0 en Avellaneda. Estos resultados positivos no solamente lo tienen con un pie en los octavos de final del Apertura sino que lo encumbraron en la Tabla Anual, donde figuran a tres unidades del líder Independiente Rivadavia, recordando que se estipuló que el primero de esta clasificación obtendrá un título como campeón.

COUDET, CON NÚMEROS FAVORABLES ANTE BOCA SIENDO DT

El Chacho dirigió seis encuentros ante el Xeneize siendo entrenador de Rosario Central y Racing. Paradójicamente el único que perdió fue el primero que disputó: 2-0 en contra en la final de la Copa Argentina 2015 que trajo mucha polémica por el penal que Diego Ceballos le concedió a los de la Ribera aunque había sido claramente fuera del área. Como estratega canalla, enfrentó a Boca tres veces más, con dos triunfos (uno por cuartos de final de Copa Argentina) y un empate (en la Bombonera). Además, registró dos empates con el buzo de DT de la Academia de Avellaneda.

Como jugador de River, afrontó 7 Superclásicos con saldo favorable: ganó 3, perdió 2 y empató 2 (una de las caídas fue por las semifinales de la Copa Libertadores 2004, que terminó con eliminación del Millonario en tanda de penales).