Equilibrio fiscal, reformas y moral: el eje del discurso de Milei

Javier Milei en el Congreso (Jaime Olivos)

La apertura de sesiones ordinarias llevada a cabo por Javier Milei, dejando la tonelada de chicanas políticas de lado, fue un relato detallado del diagnóstico económico y social. Por otro lado, la visión a futuro del modelo de país de Argentina. La herencia recibida ya es bastante conocida: inflación que se desbordaba, un BCRA quebrado, sin reservas y una situación social crítica con elevados niveles de pobreza. Sobre este diagnóstico, el presidente Milei refuerza su idea de equilibrio fiscal como regla y la reconstrucción de un BCRA con mayor disciplina y previsibilidad.

De esta manera, el Presidente aprovechó la oportunidad para capitalizar los recientes avances que refuerza la idea de una nueva etapa. Entre ellos se destacan la aprobación de la ley penal juvenil, la reforma laboral orientada a flexibilizar el mercado de trabajo y mejorar la formalización, y el impulso político al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, interpretado como una señal de apertura e integración al mundo. Además, en materia de seguridad, se destacó la sanción de la ley antimafia y la eliminación de los piquetes como parte de una estrategia de recuperación del orden público. Al mismo tiempo, busca mostrar que el ajuste no implicó un abandono de los sectores más vulnerables, sino que estuvo acompañado por políticas de contención focalizadas. En paralelo, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) comienza a mostrar sus primeros resultados, todavía incipientes, pero con señales de mayor interés inversor.

Sin embargo, la estabilización macroeconómica es apenas el punto de partida. El siguiente paso, y el más complejo, es construir un sendero de crecimiento sostenido. Para ello, el Gobierno plantea tres pilares centrales. El primero es la profundización de las desregulaciones, con el objetivo de reducir costos, eliminar trabas burocráticas y mejorar la competitividad. El segundo es el fortalecimiento del capital humano, entendido como una mejora en la educación, la capacitación laboral y la productividad. El tercero es la apertura comercial, que busca insertar a Argentina en los mercados globales y potenciar sectores exportadores, en línea con acuerdos como el de Mercosur–Unión Europea.

Con respecto a las desregulaciones, vale la pena un comentario adicional. Las desregulaciones funcionan como complemento de las reformas estructurales, pero no como sustituto. Desde luego, es buena noticia avanzar con las desregulaciones, pero cobran su sentido esencial si las reformas estructurales se llevan a cabo. En este marco, no hubo anuncios de reformas particulares, aunque está claro que se intentará avanzar en varias de ellas. La gran novedad de todo el discurso es que cada uno de los nueve ministerios presentarán 10 propuestas (una por mes de aquí a fin de año), totalizando un total de 90 propuestas. Es crucial buscar avances en reformas impositivas en estas propuestas ya que la reforma previsional (pendiente aún) es más fácil de realizar con la reforma laboral e impositiva avanzadas. Si se concretara esta dirección, las ya realizadas desregulaciones se transformarían en un turbo adicional al crecimiento, pero requieren de las reformas estructurales pendientes para que tengan mayor sentido. Por esta razón, el panorama de propuestas de reformas podría resultar alentador.

Como corolario, el mensaje de fondo es que la etapa más crítica del ajuste habría quedado atrás, pero que el éxito del programa todavía está en juego, ya que el problema de fondo a solucionar que plantea el Presidente Milei es moral. De allí el foco en “la moral como política de Estado”, donde sus pilares son el derecho a la vida, la libertad y la propiedad privada. En este sentido, Argentina lleva muchos años de gobiernos populistas donde en más de una oportunidad se vieron amenazados y esta moralidad trasciende a los resultados económicos. En concreto, se vendrá un año de muchos proyectos para el Congreso y de “batalla cultural”.

El autor es economista de Libertad y Progreso