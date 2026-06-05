Economía

Aeropuertos Argentina invertirá USD 85 millones en Aeroparque: las mejoras previstas y qué va a pasar con el cronograma de vuelos

La iniciativa busca mejorar la experiencia de los pasajeros, en un contexto de demanda creciente, llegada de nuevas aerolíneas y aumento de frecuencias

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REUTERS/Agustin Marcarian
REUTERS/Agustin Marcarian

Con el objetivo de hacer frente a la expansión de las operaciones, que se encuentra en récords históricos, Aeropuertos Argentina puso en marcha la segunda etapa de su plan integral de obras de infraestructura para el Aeropuerto Internacional Jorge Newbery, con una inversión de USD 85 millones.

El proyecto finalizó su primera etapa con la ampliación de la Plataforma Norte, del Punto de Inspección y Registro (PIR) doméstico y el Hall de check-in, incrementando el espacio y la agilidad para los pasajeros, así como los accesos en Arribos Internacionales.

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Ahora, se busca profundizar en la mejora de la experiencia de los pasajeros a través del aumento de la capacidad de las zonas de preembarque nacional y la incorporación de tecnología, que permitirá un ahorro de hasta un 26% de tiempo de fila en el check-in y un 33% en el PIR, junto con mayor flexibilidad en las gestiones; la construcción de una nueva sala VIP y nuevas propuestas gastronómicas, como Bis Café, del chef Gonzalo Aramburu, único argentino con dos estrellas Michelin; y un nuevo restaurante Outback Steakhouse. La fecha de apertura está prevista para noviembre de este año.

Vista interior de un moderno terminal de aeropuerto con varias personas, pantallas de información, una pared de listones de madera y piso claro
Se ampliarán las zonas de preembarque nacional

La iniciativa también contempla incorporar más servicios en “Amo Viajar”, incluyendo espacios reservados y equipos de asistencia especializada a personas con necesidades específicas como adultos mayores, mujeres en período de lactancia y aquellas con requerimientos médicos particulares.

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En el marco de ese plan estratégico, se realizará un mantenimiento preventivo de la pista, por lo que las operaciones se suspenderán durante dos días: desde el martes 25 de agosto al mediodía hasta la tarde del jueves 27.

Los trabajos responden a un fuerte aumento de las operaciones en el aeropuerto, que en la actualidad presenta picos de 440 vuelos diarios, y a las perspectivas de crecimiento, como resultado de una mayor oferta de vuelos y demanda de las líneas aéreas.

Durante la intervención, acordada con las compañías y el el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), los vuelos internacionales, que ascienden a 300 en dicho periodo, se trasladarán al Aeropuerto de Ezeiza. En cuanto al segmento de cabotaje, hay 600 programados, de los cuales se estima que 300 también sean absorbidos esa terminal.

Federico Laborde, gerente general de la unidad de negocios Centro, explicó: “Aeroparque es una terminal en constante evolución. Buscamos responder adecuadamente a una demanda de operaciones que crece año tras año y a la vez seguir sorprendiendo y superar las expectativas de nuestros pasajeros. Para lograrlo, debemos adelantarnos a las necesidades. Por ese motivo, estamos trabajando en iniciativas que potencian nuestra oferta en infraestructura, en tecnología y en servicios, consolidando el rol estratégico que Aeroparque tiene en la región”.

Aeroparque
Laborde: "Buscamos responder adecuadamente a una demanda de operaciones que crece año tras año y a la vez seguir sorprendiendo y superar las expectativas de nuestros pasajeros"

Más en detalle, en 2025 el aeropuerto metropolitano registró 17.812.311 pasajeros totales (5.265.159 internacionales y 12.547.152 domésticos) y en el primer trimestre de este año, ya se alcanzaron los 5.898.525 pasajeros, sosteniendo el mismo nivel de 2025. A su vez, entre enero y marzo el promedio diario fue de 409 vuelos.

Además, se espera que la actividad toque máximos históricos durante las vacaciones de invierno, de la mano de una importante demanda para volar a destinos tales como Bariloche, San Pablo, Córdoba, Chile, Iguazú, Mendoza, Rio de Janeiro, entre otros.

Las obras

En el preembarque doméstico, se intervendrán 2.800 m2 y se ampliará en unos 400m2, quedando gran parte del área pública existente integrada a este sector para mejorar la funcionalidad y capacidad de la terminal.

Contará con 1.960 m2 nuevos para locales comerciales, de los cuales 700 m2 serán de la nueva Sala Amae Lounge, 940 m2 para las propuestas gastronómicas y 400m2 adicionales para el Shop Gallery. La obra comenzará en junio y se prevé que termine en diciembre, en la antesala de la temporada de verano.

Interior de un amplio lounge moderno con personas sentadas en mesas y sillones, bebiendo café y conversando. Predominan tonos tierra, verde y madera
Nueva Sala Amae Lounge

La intervención del embarque internacional se realizará sobre una superficie de 9.300 m2, logrando una expansión de 1.000 m2. Esto dejará 5.050 m2 de locales comerciales, 3 nuevos espacios para gastronomía, la extensión del Duty Free y una nueva Sala Vip con vistas al río.

Las áreas de control de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y Migraciones pasarán a tener 2.310 m2 y se instalará un nuevo núcleo de Arribos y Partidas remotas para gestionar más conexiones. Asimismo, se sumará otro corredor de Arribos y mayor espacio para el embarque Flex.

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