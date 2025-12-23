El Gobierno anunció el ingreso al RIGI de un proyecto minero por más de USD 600 millones en San Juan

El nuevo proyecto que se sumó al RIGI implicará una inversión de más de USD 600 millones. REUTERS/Lucila Sigal

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó la aprobación de un nuevo proyecto minero al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que se desarrollará en San Juan y que, según estimaciones oficiales, demandará una inversión de más de USD 600 millones.

“El Comité Evaluador RIGI aprobó el proyecto Gualcamayo, un desarrollo de minería de oro y plata en la provincia de San Juan con una inversión total de USD 665 millones”, comunicó el jefe del Palacio de Hacienda en su cuenta oficial de X.

Al mismo tiempo, Caputo detalló que la iniciativa permitirá la extensión de vida de una mina en etapa de agotamiento mediante el desarrollo de un “tipo distinto de mineralización” y empleará a 1.700 personas en forma directa. El anuncio se enmarca en la estrategia oficial para potenciar grandes proyectos mineros e incentivar la llegada de capitales al sector. De esta manera, ya son 10 los proyectos RIGI aprobados con una inversión total por más de USD 25.000 millones.

Inversión minera “más grande de la historia”

A mediados de diciembre, el titular de la cartera económica comunicó que las compañías BHP y Lundin Mining presentaron la solicitud para incorporarse al esquema de incentivos con el objetivo de desarrollar el proyecto minero Vicuña, también ubicado en territorio sanjuanino.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que ya son 10 los proyectos que ingresaron al RIGI.

El funcionario remarcó que se trata de una iniciativa que podría marcar un récord en materia de inversión extranjera directa en la minería argentina, con un desembolso mínimo previsto de USD 2.000 millones durante los dos primeros años.

“BHP y Lundin Mining acaban de aplicar al RIGI para su proyecto Vicuña. Vicuña es un gigantesco proyecto de cobre, oro y plata en la provincia de San Juan, potencialmente la inversión extranjera directa minera más grande de la historia de nuestro país, para el desarrollo y construcción de los depósitos Josemaría y Filo del Sol”, expresó el jefe de Hacienda.

En este caso, las empresas postularon bajo la modalidad de Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP) dentro del RIGI. Este mecanismo otorga beneficios durante un período de 40 años, diez años más que el plazo estándar, y posibilita tanto la repatriación de utilidades como el acceso a exenciones en derechos de exportación en plazos más reducidos que los previstos en el régimen convencional.

El cambio que analiza el Gobierno

En paralelo, el Gobierno analiza la posibilidad de extender por un año el período de inscripción al RIGI, ante el interés sostenido del sector privado en sumarse al programa. La decisión se definirá durante los meses de verano. Si no se aprueba la prórroga, el plazo para presentar proyectos vencerá en julio de 2026.

A mediados de diciembre, Caputo anunció el ingreso al RIGI de la inversión extranjera minera “más grande de la historia”. REUTERS/Marcos Brindicci

Daniel González, secretario de Coordinación de Energía y Minería, señaló que ya se han presentado más de 27 proyectos bajo el régimen, concentrados en los sectores de energía y minería, y que existen otras propuestas en etapa de elaboración.

“Aún no discutimos formalmente su extensión, pero la decisión debería tomarse este verano, dado que vence en julio de 2026. Mi recomendación personal será prolongarlo, porque refleja el modelo económico al que aspiramos: sin retenciones, con impuestos más bajos y procedimientos ágiles”, indicó González en un evento sectorial.

La normativa actual establece que las empresas disponen de dos años desde la entrada en vigencia del régimen para adherirse, aunque el Poder Ejecutivo puede extender por única vez ese período por hasta un año adicional tras el vencimiento inicial.

Si el Gobierno decide avanzar con la prórroga, las compañías interesadas tendrán tiempo hasta julio de 2027 para presentar sus proyectos. Finalizado ese plazo, se cerrará la posibilidad de acceder a los beneficios previstos por la legislación.

San Juan concentra algunos de los proyectos RIGI más importantes.

El RIGI despierta el interés de empresas internacionales por medidas como la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, la eliminación de derechos de exportación, la posibilidad de computar el IVA durante la etapa previa al inicio de actividades y la opción de recurrir a arbitraje internacional en caso de disputas legales.

RIGI: los 10 proyectos aprobados

YPF: la petrolera construye “El Quemado”, un parque solar ubicado en la provincia de Mendoza. El plan, que requiere USD 211 millones, contempla un despliegue sostenido en dos fases: la primera sumará 200 MW, mientras la siguiente incrementará la potencia en otros 105 MW. YPF en conjunto con Pan American Energy (PAE), Vista, Pampa Energía y Pluspetrol, y las empresas internacionales Chevron y Shell: el proyecto Vaca Muerta Sur contará con una inversión inicial de USD 2.486 millones, que puede llegar a USD 3.000 millones. Se construirá la infraestructura necesaria en Neuquén y Río Negro para permitir que Argentina duplique las exportaciones de petróleo en los próximos dos años. Este oleoducto podría alcanzar exportaciones de hasta 700.000 barriles por día, es decir, 17.000 millones de dólares a un valor del barril de 68 dólares. Southern Energy - propiedad de Pan American Energy (PAE) y Golar LNG-: Instalarán una barcaza en el Golfo de San Matías, Río Negro, para producir Gas Natural Licuado (GNL). La inversión ronda USD 2.900 millones en los próximos 10 años, y llegará a USD 6.878 millones en las dos décadas de vida útil esperada. Rio Tinto: anunció una inversión de USD 2.724 millones para expandir el proyecto Rincón de Litio, radicado en la provincia de Salta. El plan contempla aumentar la capacidad de producción de hasta 60.000 toneladas anuales de litio de grado batería. Implica la construcción de una planta. Sidersa: desembolsará USD 296 millones para la instalación de una planta siderúrgica de última generación con una capacidad de 360.000 toneladas anuales de aceros largos, que estará ubicada en la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Se busca producir acero “verde” con nuevas máquinas, “más sustentables para la ecología”. Se generarían más de 300 empleos directos y 4.000 indirectos. PCR y Acindar: construirán un nuevo parque eólico en Olavarría, para lo cual se requieren USD 255 millones. Minera Galán Lithium: el proyecto Hombre Muerto Oeste (HMW), emplazado en la provincia de Catamarca, prevé una inversión de USD 217 millones orientada a la producción de cloruro de litio de alta calidad. Se calcula que para 2029 las exportaciones asociadas alcanzarán los USD 180 millones anuales. Proyecto Los Azules: la empresa McEwen Cooper encabeza el proyecto minero Los Azules para la exploración y explotación de cobre en San Juan. Estiman que se necesitarán unos USD 2.672 millones. Timbúes: con una inversión de USD 277 millones, se creará un puerto multipropósito en Santa Fe con capacidad de almacenamiento incluirá fertilizantes, minerales de hierro, productos siderúrgicos, granos y combustibles. Proyecto Gualcamayo: busca extender la vida de una mina en etapa de agotamiento en San Juan. Incluirá una inversión de USD 665 millones y empleará a unas 1.700 personas de forma directa.